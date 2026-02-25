A Borussia Dortmund egy héttel ezelőtt remekül kezdte a hazai Bajnokok Ligája-mérkőzést, ugyanis Niko Kovac együttese már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, amivel megnyugtató előnyre tett szert a visszavágóra.

Gianluca Scamacca gyorsan visszahozta az Atalanta reményeit a Dortmund ellen

Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

A Bundesliga-csapat abban a tudatban utazhatott Bergamóba az Atalantához, hogy a legutóbbi tíz európai kupapárharcából, amelynek visszavágóját kétgólos előnyből várta, rendre továbbjutott. Ugyanakkor az utolsó nyolc, olasz együttes elleni nemzetközi tétmérkőzésén a Borussia két döntetlen és öt vereség mellett csak egyszer nyert.

A szerdai találkozóra a főpróba a kilenc bajnoki óta veretlen, de a Serie A-ban csupán hetedik helyen álló Atalantának sikerült jobban, ugyanis hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a címvédő Napolit, míg a Dortmund kétgólos hátrányból a 95. percben mentett pontot Lipcsében a Willi Orbánnal felálló RB Leipzig ellen.

Egy félidő alatt eladta kétgólos előnyét a Dortmund

Nagyszerűen kezdtek az olaszok, és már az ötödik percben megszerezték a vezetést. Lorenzo Bernasconi adott be laposan a bal oldalról, a hosszú saroknál érkező Gianluca Scamacca pedig közelről a kapuba lőtt – igaz, kellett hozzá a becsúszó Ramy Bensebaini közreműködése is.

Davide Zappacosta góljával egy félidő alatt ledolgozta hátrányát az Atalanta

Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

A gól után lendületben maradt az Atalanta, amely az első meccshez képest sokkal agresszívebben futballozott, ez pedig érezhetően meglepte a vendégeket. A félidő derekánál kis híján ledolgozta hátrányát a bergamói alakulat, de Zalewski lövését bravúrral védeni tudta Gregor Kobel. Ezt követően aztán kezdett életjeleket mutatni a Dortmund is, majd teljesen kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, bár a hazaiak előtt adódott több veszélyes lehetőség. Sőt, az Atalanta még a szünet előtt újabb gól szerzett a csapatkapitány, Davide Zappacosta révén, így összesítésben 2-2-es döntetlen volt ekkor az állás.

Hihetetlen izgalmak után jutott tovább az Atalanta

A fordulás után is lüktető volt az iram. Bár az Atalanta birtokolta többet a labdát, az 53. percben kis híján szépített a Dortmund, azonban Beier a kapufát találta el, majd a kipattanó Julian Brandt lábáról ment ki. Három perccel később aztán megfordította a párharcot Raffaele Palladino együttese Mario Pasalic fejesével.