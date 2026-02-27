Live
2026. február 27-én szomorú évfordulóra ébredt Debrecen városa. A DVSC a hivatalos honlapján emlékezett meg egy szörnyű tragédiáról.

A DVSC a hivatalos honlapján és a közösségi médiában is megemlékezett a sajnálatos eseményekről. Egészen pontosan tíz évvel ezelőtt, 2016. február 27-én a Békéscsaba-DVSC kézilabda-mérkőzést követően autóbalesetet szenvedett négy Loki-szurkoló a hazafelé tartó úton. Hárman sajnos a helyszínen életüket vesztették, míg negyedik társuk akkor válságos állapotba került.

A DVSC megemlékezett a 10 évvel ezelőtti tragédiáról
Fotó: Picasa / DVSC

A DVSC sosem felejti el a tragédiát

A DVSC a megemlékezés mellett azzal zárja a rövid cikkét: Nyugodjatok békében, emléketeket örökké megőrizzük!

 

