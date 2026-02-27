A Debreceni VSC jelenleg a harmadik helyen áll az NB I-ben. A bajnoki hajrára azonban beerősített a DVSC: szerződtette a nigériai Stephen Odeyt, aki korábban kétszer pályára lépett a nigériai válogatottban is.

A 28 éves, 182 centiméter magas, Stephen Odey legutóbb a dán Randers FC együttesében szerepelt támadó leigazolásáról szóló hírt a klub a honlapján tette közzé pénteken. A játékos szerződéséről további részleteket nem közöltek a hajdúságiak.

Odey európai karrierjét a svájci első osztályú Zürichben kezdte, majd a belga Genknél folytatta. 2019. október 23-án a belga csapat színeiben pályára lépett a Liverpool elleni BL-csoportmeccsen is, a 4-1-re elveszített találkozón ő lőtt a Genk szépítő gólját a 88. percben.

Kölcsönben ezt követően játszott a francia Amiens SC és a dán Randers csapatában is, utóbbi klub 2022-ben végleg leigazolta. A nigériai játékos karrierje során a különböző sorozatokban 83 gólt szerzett.

