Az Origón is beszámoltunk már arról korábban, hogy a hazai szurkolói csoportok a csapat gyenge szereplése és az általuk elégtelennek vélt szakmai munka miatt bojkottálták a mérkőzést, ezért csak néhány százan ültek a DVTK Aréna lelátóján a Kisvárda elleni bajnokin. Nos, azóta nem változott a helyzet, sőt, az ultrák mindenkit megkértek, hogy aki csak teheti, ne jelenjen meg a diósgyőri lelátókon és ahogy a lenti képeken látszik, néhány száz embernél többen nem lehetnek a DVTK-Győr meccsen (ennek jó része vendég szurkoló ráadásul).

A DVTK-Győr meccsen nem volt telt ház, kupahangulat

Fotó: M4 Sport

A DVTK meccsén nincs nagy hangulat

A hazaiaknak igencsak fontos lenne a közönség támogatása, a csapat a tabellán a 10., még éppen nem kiesőhelyen állt a mérkőzés előtt úgy, hogy mindössze egy ponttal előzte meg a Nyíregyházát, amely együttes mostanában javuló formát mutat. Az ETO ellenben a Fizz Liga éllovasaként érkezett a DVTK otthonába, és a bajnoki címért folyó verseny egyik esélyeseként lépett pályára.

A félidőben a Győr vezetett 1-0-ra úgy, hogy mellette még három kapufát is jegyeztek a vendégek. A szünet után a DVTK hőse lett Colley, aki a 62. percben egyenlített, majd nem sokkal később majdnem negatív hős lett, mert összehozott a Győrnek egy tizenegyest, amit a hazai kapus védett lábbal, így maradt az 1-1, ami nem is változott a lefújásig.