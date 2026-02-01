Live
Sport

Nem csitul a magyar pólóbotrány: Madaras Norbert könyörtelenül reagált Zalánki Gergő vádjaira

Síri csend a miskolci lelátókon: újra a videobíró volt a főszereplő az NB I-ben – videó

Origo
52 perce
DVTKNB IKisvárda
Nem bírtak egymással a csapatok. A labdarúgó Fizz Liga 20. fordulójának vasárnap kora délutáni összecsapásán a DVTK hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott az újonc Kisvárda együttesével.

A DVTK középpályása, Bényei Ágoston 434 nap után volt újra eredményes az NB I-ben. A Kisvárda egymást követő második idegenbeli mérkőzésén nem kapott ki.

Nem bírt egymással a DVTK és a Kisvárda
Nem bírt egymással a DVTK és a Kisvárda
Fotó: Kisvárda FC/Facebook

Továbbra is nagy bajban van a DVTK

A hazai szurkolói csoportok a csapat gyenge szereplése és az általuk elégtelennek vélt szakmai munka miatt bojkottálták a mérkőzést, ezért csak néhány százan ültek a DVTK Aréna lelátóján. A mérkőzés kisvárdai támadásokkal kezdődött, amelyek inkább a diósgyőri védelem megingásai miatt voltak veszélyesek, mintsem az eredményes befejezés miatt. Az első félidő derekán Ivan Saponjic megsérült, a támadó helyett pályára lépő 

Bényei Ágoston pedig bő negyedórával később vezetést szerzett a Diósgyőrnek. Csapattársa, Pető Milán tört előre a jobb oldalról, majd a labdával Bényei fordult kapura, és 17 méterről ballal lőtt a bal alsó sarokba. A középpályás 2024 novembere után szerzett újra gólt az NB I-ben.

Bényei Ágoston gólja:

A második félidőben nem sokat javult a színvonal, sőt a hazaiak a szünet után már inkább az egygólos előny megtartására törekedtek  írja az MTI. 

A lecserélése előtt álló Szakos Bence szabálytalansága és a hosszabb VAR-ellenőrzés után azonban a Kisvárda büntetőhöz jutott, az ugyancsak csereként beállt Toniszlav Jordanov pedig a 69. percben egyenlített. 

A videobírózás és a Kisvárda értékesített büntetője:

Döntetlennél a házigazda kitámadott ugyan, de a győzelmet a vendégek szerezhették volna meg, mivel a hosszabbításban előbb Novothny Soma fejesénél a léc és a kapufa találkozásától pattant vissza a labda, majd Bíró Bence is fejelhetett öt méterről, de a labda éppen csak elkerülte a kapu bal oldalát.

A döntetlennel a DVTK négy forduló óta nyeretlen, és maradt közvetlenül a kieső zóna előtt a tizedik helyen.

Fizz Liga, 20. forduló:
Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good 1-1 (1-0)
Diósgyőr, DVTK Stadion. v.: Berke
gólszerzők: Bényei (39.), illetve Jordanov (69., tizenegyesből)
sárga lap: Radmanovac (49.), Jovicic (78.)

Diósgyőri VTK: Sentic - Szakos (Demeter, 71.), Szatmári, Tamás, Bokros - Babos (Bárdos, 71.), Holdampf (Vallejo, 71.), Keita, Pető (Esiti, 57.) - Colley, Saponjic (Bényei, 22.)

Kisvárda Master Good: Popovic - Jovicic (Cipetic, 87.), Radmanovac, Oláh B., Chlumecky (Medgyes, 92.) - Szőr (Molnár G., 61.), Popoola - Matanovic (Novothny, 87.), Mbock (Jordanov, 61.), Melnik - Bíró B.

