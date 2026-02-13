A labdarúgó NB I 22. fordulójának péntek esti mérkőzésén a Debrecen az Újpest otthonába látogat abból a célból, hogy Dárdai Pálék ellen is begyűjtse a három pontot. Dzsudzsák Balázsék remekül teljesítenek a 2025/2026-os idényben, hiszen alig lemaradva állnak a tabella harmadik helyén a Ferencváros és a Győr mögött. A lila-fehérek elleni bajnokira is alaposan felkészültek, a DVSC Instagram-oldalára feltöltött képek alapján pedig azt is meg lehetett tudni, hogy milyen járművel érkeztek az edzőcentrumba.

Dzsudzsák Balázs, a DVSC húzóembere

Fotó: Facebook/DVSC

Dzsudzsák Balázs álomautóval érkezett az edzésre

A csúcskategóriás modellt egy együttműködés keretében kapta kézhez Dzsudzsák Balázs, amit a DVSC kötött a BMW debreceni márkakereskedésével – vette észre a Bors. Mint írják, a Debreceni VSC több játékosa és stábtagja még novemberben vehette át az X3, X5 és X7 típusú autókat, melyekből a klasszis támadó a legnagyobbat kapta.

Ami a piszkos anyagiakat illeti: az alapmodellt sem lehet megkapni 40 millió forint alatt, sőt, a felszereltebb változatok árai inkább 50 millió fölé rúgnak – amiből már egy kisebb budapesti garzonlakás is kijön. A DVSC-nél viszont nagyon szerencséseknek mondhatják magukat, hogy nem kell mélyen a zsebükbe nyúlniuk ezért az álomautóért, hanem az együttműködés keretein belül vélhetően ingyen használhatják azt – teszik hozzá.

Fontos rangadó előtt a Debrecen

Sergio Navarro együttese a Szusza Ferenc Stadionban folytatja az NB I küzdelmeit, miután a legutóbbi fordulóban a Paks ellen is három pontot gyűjtött. Dzsudzsákék a találkozó esélyesei, hiszen győzelem esetén átmenetileg felléphetnek az első helyre, míg az Újpest még mindig nyeretlen a Dárdai-korszak alatt.