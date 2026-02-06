Live
A Real Maridtól vonult vissza 2023-ban, de a belga szélső pályafutása érdemi részét a Chelsea-nél töltötte. Eden Hazard egy interjúban őszintén beszélt a nehézségeiről, több edzője is Cristiano Ronaldohoz hasonlította őt, ami számára óriási teher volt.

Amikor 2019 nyarán Eden Hazard a Real Madridhoz igazolt a Chelsea-től 120 millió euróért, a belga sztár az egyik legfelkapottabb labdarúgó volt a piacon. Hazard labdavezetése, lövőtechnikája egészen egyedülálló volt, a királyi gárda által kifizetett összegben is látszott ez, ahol akarva akaratlanul Cristiano Ronaldo utódját igyekezték belelátni – a 7-es mezszámot is megkapta Hazard. A váltás viszont borzasztóan sült el, a belga a nyári pihenőről durva túlsúllyal jött vissza, ezzel az egész idényben küzdött, 25 mérkőzést kihagyott, s a lejtmeneten később sem tudott megállni, 2023-ban visszavonult.

Eden Hazard a Forma-1-es versenyeket is előszeretettel látogatja visszavonulása óta
Eden Hazard a Forma-1-es versenyeket is előszeretettel látogatja visszavonulása óta
Fotó: JONAS ROOSENS / BELGA MAG

Hazard az olasz La Gazettának Dello Sportnak adott hosszabb interjút, amelyben kitért természetesen a Real Madridnál eltöltött időszakára is.

– A 2018-as világbajnokságon Belgiummal elért harmadik helyezés hatalmas siker volt, egyértelműen a csúcson voltam. Kis ország vagyunk, és ez az eredmény hihetetlen volt. 

Szeretettel emlékszem vissza mindarra, amit a Real Madriddal átéltem. Spanyolországban balszerencsém volt, de a Bernabéuban játszani a gyerekkori álmom volt

kezdte Hazard, aki elmondta, gyerekei kedvenc játékosa mostanság a Juventus török sztárja, Kenan Yildiz. Hazard reméli, hogy Yildiz nem a Premier League-be fog igazolni, hanem a királyi gárdába. Minden bizonnyal e téren a nyári átigazolási ablak vízválasztó lesz, Angliából az Arsenal érdeklődéséről lehetett olvasni.

Eden Hazard felfogása okozta a vesztét a Real Madridnál?

A 126-szoros belga válogatott játékos Maurizio Sarrival még a Chelsea-nél dolgozott együtt, ahol az olasz edző folyton Cristiano Ronaldóhóz hasonlította őt, de ő ezt mindig kikérte magának. 

– Mondtam neki, hogy nem akarok olyan lenni, mint ő. Mindig is Hazard akartam lenni a pályán és azon kívül is. 

Ha a barátaim vacsorára hívtak, nem mondtam nemet, és ha inni akartam, azt sem utasítottam vissza.

Cristiano az Cristiano, én pedig Hazard. Csak önmagam akartam lenni, élvezni a futball és minden mást – magyarázta Hazard, s abban egyet kell értenünk, hogy Cristiano Ronaldo kapcsán sosem fogunk olyan nyilatkozatot olvasni, hogy egyszer-egyszer elment a barátaival sörözni... Hazard egyébként már pályafutása legvégén is utalt arra, hogy mennyi szereti a sört.

Eden Hazard 2023-as visszavonulása óta beválasztották már a Premier League hírességek csarnokába, az Instagram-oldalán közzétett képekből élvezi az életet a visszavonulás óta, több sporteseményen is feltűnt már. 

