A török labdarúgó-bajnokságban utolsó helyen álló Fatih Karagümrük a Trabzonspor otthonába látogatott pénteken. A vendégek edzője, Aleksandar Stanojevic nem igazán volt elégedett az egyik játékosa teljesítményével, így már az első félidőben változtatni akart.
Megtagadta edzője kérését az argentin focista
Stanojevic – aki játékosként szerepelt a Videotonban is, amelyben 2002 és 2003 között 14 bajnokit vívott, végül sérülés miatt a fehérváriaktól vonult vissza – a 33. percben, 1-1-es állásnál úgy döntött, lecseréli az argentin Matías Kranevittert. Pontosabban csak szerette volna, mivel az Atlético Madrid és a Sevilla korábbi focistája nem volt hajlandó lejönni a pályáról, amikor meglátta, hogy a negyedik játékvezető az ő mezszámát mutatta fel a táblán. Az 52 éves szerb tréner hiába kérlelte az oldalvonal mellől játékosát, az egy lépést sem mozdult a kispad felé, így végül kínos zavarában elfogadta a döntést és elnézését kért a beállni készülő Berkay Özcantól.
A történet végül a szünetben zárult le, Kranevittert ekkor már tényleg lecserélték, és nem tért vissza a második félidőre. Vélhetően alapos fejmosást kapott, amiért szembement az edző döntésével, ám azt egyelőre nem tudni, milyen fegyelmi következménye lesznek a szokatlan incidensnek.
- Kapcsolódó cikkek: