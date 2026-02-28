Live
A török labdarúgó-bajnokságban szereplő Trabzonspor hazai pályán győzte le a sereghajtó ​​Fatih Karagümrük csapatát. A mérkőzésen egy egészen furcsa eset is történt, ugyanis a vendégek egyik focistája megtagadta edzője kérését.

A török labdarúgó-bajnokságban utolsó helyen álló ​​Fatih Karagümrük a Trabzonspor otthonába látogatott pénteken. A vendégek edzője, Aleksandar Stanojevic nem igazán volt elégedett az egyik játékosa teljesítményével, így már az első félidőben változtatni akart.

Matías Kranevitter nem engedelmeskedett edzője cserére vonatkozó utasításának
Matías Kranevitter nem engedelmeskedett edzője cserére vonatkozó utasításának
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Megtagadta edzője kérését az argentin focista

Stanojevic – aki játékosként szerepelt a Videotonban is, amelyben 2002 és 2003 között 14 bajnokit vívott, végül sérülés miatt a fehérváriaktól vonult vissza – a 33. percben, 1-1-es állásnál úgy döntött, lecseréli az argentin Matías Kranevittert. Pontosabban csak szerette volna, mivel az Atlético Madrid és a Sevilla korábbi focistája nem volt hajlandó lejönni a pályáról, amikor meglátta, hogy a negyedik játékvezető az ő mezszámát mutatta fel a táblán. Az 52 éves szerb tréner hiába kérlelte az oldalvonal mellől játékosát, az egy lépést sem mozdult a kispad felé, így végül kínos zavarában elfogadta a döntést és elnézését kért a beállni készülő Berkay Özcantól.

A történet végül a szünetben zárult le, Kranevittert ekkor már tényleg lecserélték, és nem tért vissza a második félidőre. Vélhetően alapos fejmosást kapott, amiért szembement az edző döntésével, ám azt egyelőre nem tudni, milyen fegyelmi következménye lesznek a szokatlan incidensnek.

