A török labdarúgó-bajnokságban utolsó helyen álló ​​Fatih Karagümrük a Trabzonspor otthonába látogatott pénteken. A vendégek edzője, Aleksandar Stanojevic nem igazán volt elégedett az egyik játékosa teljesítményével, így már az első félidőben változtatni akart.

Matías Kranevitter nem engedelmeskedett edzője cserére vonatkozó utasításának

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Megtagadta edzője kérését az argentin focista

Stanojevic – aki játékosként szerepelt a Videotonban is, amelyben 2002 és 2003 között 14 bajnokit vívott, végül sérülés miatt a fehérváriaktól vonult vissza – a 33. percben, 1-1-es állásnál úgy döntött, lecseréli az argentin Matías Kranevittert. Pontosabban csak szerette volna, mivel az Atlético Madrid és a Sevilla korábbi focistája nem volt hajlandó lejönni a pályáról, amikor meglátta, hogy a negyedik játékvezető az ő mezszámát mutatta fel a táblán. Az 52 éves szerb tréner hiába kérlelte az oldalvonal mellől játékosát, az egy lépést sem mozdult a kispad felé, így végül kínos zavarában elfogadta a döntést és elnézését kért a beállni készülő Berkay Özcantól.

NO LO PUEDEN OBLIGAR

En Turquía el técnico ordenó el cambio y Matías Kranevitter se negó a salir del campo, le insistieron y no quiso. "Si el jugador NO quiere abandonar la cancha NADIE lo puede obligar" el árbitro sólo puede sugerirle. Luego deberá responder por qué no hizo caso pic.twitter.com/Q4kUXvs9YZ — Jose Borda (@Borda_analista) February 27, 2026

A történet végül a szünetben zárult le, Kranevittert ekkor már tényleg lecserélték, és nem tért vissza a második félidőre. Vélhetően alapos fejmosást kapott, amiért szembement az edző döntésével, ám azt egyelőre nem tudni, milyen fegyelmi következménye lesznek a szokatlan incidensnek.