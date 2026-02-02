Adrian Heath-t a sport először Knuttonból, az angliai Newcastle-under-Lyme-i faluból emelte ki, ahol egy „Inchy” becenevű kisgyerek felfedezte magában a vasutas nagyapja által beléoltott munkabírást és a gólszerzés különös érzékét, ami végül minden mást felülírt. Ez vitte el később a Stoke Citybe, majd 1982-ben az Everton akkori legdrágább igazolásává vált. Az 1984-es Ligakupában az Oxford United ellen szerzett gólja talán megmentette Howard Kendall állását, és segített Heath-nek abban, hogy óriássá, igazi legendává váljon a liverpooli klubnál. Ő volt az egyik első angol labdarúgó, aki a spanyol La Ligába merészkedett, 1988-ban az Espanyolhoz szerződött. Aktív pályafutása után edzőnek állt és több angliai és amerikai klubnál is megfordult. Ezt eddig elég sok korábbi focistáról, későbbi edzőről elmondhatjuk, ugyanakkor nem minden trénerrel fordul elő, hogy emberrablás áldozata lesz.

Adrian Heath emberrablás áldozata lett

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Adrian Heath és a marokkói emberrablás

Adrian Heath, miután 2023 októberében kirúgták a Minnesota Unitedtől, a feleségével, Jane-nel elutazott, hogy meglátogassa gyermekeit, Harrisont és Meget, valamint négy unokáját. Miután 15 évig folyamatosan edzősködött Austinban, Orlandóban és Minnesotában, régóta esedékes volt egy kis szünet. Amikor 2024 nyarán felhívta egy Egyesült Királyságban élő ügynök, és megkérdezte, nyitott lenne-e egy állásra Szaúd-Arábiában, Heath igennel válaszolt. „Nyilvánvalóan mindennek rendben kell lennie” – mondta Heath az ügynöknek. A pozíciót végül egy másik menedzser töltötte be, de Heath szemmel tartotta a klubot, ahol a dolgok nagyon rosszul mentek. Néhány hónappal később újabb hívást kapott ugyanattól az ügynöktől.

„Heath, ez a munka újra elérhető, és legutóbb nagyon közel voltál hozzá" – mondta az ügynök. – „Szeretnéd újra megpróbálni?" Heath igent mondott. A következő napokban a két férfi megbeszélte a részleteket: a fizetést, a stábja költségvetését, a szaúd-arábiai szállást, sőt még az egészségügyi ellátást is. A hívások kivétel nélkül kihangosítón zajlottak. A felesége, Jane, mindegyiket hallgatta, minden úgy tűnt, hogy rendben van.