Az élvonalban szárnyaló ETO FC és az NB II-ben nehéz napokat megélő Videoton összecsapása az első perctől kezdve egyoldalú játékot hozott.

Az ETO FC a Videoton fölé emelkedett a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

A győriek hatalmas, helyenként 80-90 százalékos labdabirtoklási fölényt alakítottak ki, ám a fehérvári védelem – élén a parádézó Kemenes kapussal – állta a sarat. Az első félidőben Njie és Vitális előtt is adódtak lehetőségek, de a befejezésekbe hiba csúszott, vagy a vendégek kapusa mutatott be fontos védéseket.

ETO FC: Benbuali jött, látott és győzött

A szünet után sem változott a játék képe: az ETO sorra vezette a veszélyes akciókat, Vitális szabadrúgása és Njie fejese egyaránt munkát adott a fehérvári hátsó alakzatnak. A Vidi szinte csak a védekezésre koncentrált, támadásban alig tudott felmutatni értékelhető momentumot.

A 60. percben Borbély Balázs elszánta magát a döntő cserére: beküldte a 25 éves algériai gólvágót, Benbualit A váltás azonnal meghozta az eredményt: a 64. percben Bumba látványos passza után Benbuali tört kapura, és a bizonytalankodó védők mellett higgadtan lőtte ki a hosszú sarkot.

A gól után Njie előtt adódott esély a meccs lezárására, de Kemenes egy újabb bravúrral életben tartotta a fehérvári reményeket. Az egyenlítésre azonban nem volt valós esélyük a vendégeknek, olyannyira, hogy a 91. percben Vitális jobb oldali szöglete után Benbuali fejese Köllő kapusról került a hálóba, öngól, így végül 2-0-ra győzött az ETO.

A Győr a negyeddöntőben a másodosztályban szereplő Kecskemét ellen játszik hazai pályán. A döntőt május 9-én rendezik a Puskás Arénában.

MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő:

ETO FC – Videoton FC Fehérvár (NB II) 2-0 (0-0)

gól: Benbuali (64.), Köllő (91. perc – öngól)

szerdán játszották:

Paksi FC – Diósgyőri VTK 2–6 (2–4)

MTK Budapest – Kecskeméti TE (NB II) 1–2 (1–2)

Ferencvárosi TC – Aqvital FC Csákvár (NB II) 4–0 (4–0)x

Budapest Honvéd FC (NB II) – ESMTK (NB III) 2-0 (0-0)

Zalaegerszegi TE FC – Vasas FC (NB II) 2-1 (0-0)

FC Ajka (NB II) – Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-1)

Debreceni EAC (NB III) – Soroksár SC (NB II) 0-1 (0-0)