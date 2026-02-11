Szép Márton régi ismerősként térhetett vissza Győrbe, hiszen 2016 és 2022 között játszott a klub utánpótlásában. A 18 éves támadó a Leverkusen korosztályos csapataiban két és fél év alatt 59 mérkőzésen 10 gólt szerzett – az ETO-nál 2029-ig szóló szerződést írt alá.

Fotó: x.com/ETOFCGyorNews/

Miután 2022-ben távozott Győrből, Szép Márton a Fehérvárhoz igazolt, majd 2023 nyarán a Bundesligában szereplő Bayer Leverkusen U17-es együtteséhez került. Az ifjú támadó a felnőttek között ugyan nem lépett pályára, de részt vehetett az akkor még Xabi Alonso irányította csapat edzésein.

„Nagyon közel voltunk fizikálisan a felnőttcsapathoz, nagyjából a szomszéd öltözőben már világsztárok voltak. Azért ez nagyon komoly motivációt adott a mindennapokban.

Az ember nem csak a pályán, hanem azon kívül is rengeteget el tudott lesni tőlük. Az első edzés Xabi Alonsóval nagyon nagy élmény volt, ott tudatosult bennem, hogy „wow, ez menő”.

Természetesen a keret is olyan játékosokból állt, hogy ott nem volt mese, menni kellett minden labdáért és feltűnő momentumért. Ezen kívül egy nagyon markáns jó emlékem egy korosztályos kupameccs, ahol az utolsó percben lőttem győztes gólt. Az szintén meghatározó pillanata és élménye a leverkuseni karrieremnek” – nyilatkozta az ETO honlapjának Szép Márton.

21 forduló elteltével az ETO a tabella második helyén áll az NB I-ben. A győri együttes az éllovas Ferencvároshoz hasonlóan 40 pontot gyűjtött, és csupán eggyel kevesebb győzelme miatt szorul a címvédő mögé.

