Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter teljesen megzavarodott, Orbán Viktor csapta le a magas labdát

Fontos

Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

Link másolása
Vágólapra másolva!
Művészi felvételek készültek. Az ETO FC Győr egy látványos videóval jelentette be, hosszabbított kapitányával.

Az ETO csapatkapitánya 2027-ig írt alá klubjával. Paul Anton szerződéshosszabbítását egy színházban játszódó, művészi videóval jelentette be a klub.

Az ETO egyik alappillére hosszabbított
Az ETO egyik alappillére hosszabbított
Fotó: ETO FC

Az ETO egyik alappillére hosszabbított

A 34 éves középpályás eddig összesen 79 mérkőzésen lépett pályára a győrieknél, és öt gólt szerzett. Paul Anton az UTA Arad csapatától érkezett Győrbe még 2023 nyarán.

„Nagyon boldog vagyok, mert szeretek itt lenni és szeretek a része lenne ennek a klubnak és a csapatnak” - mondta Anton. Majd hozzátette: „elégedettséget érzek, mert ez egy nagyon jóleső visszaigazolás, hogy a klub vezetői látják azt, amit beleteszek a munkába és a pályán is még hasznos tagnak tartanak. Érzem a bizalmat és ez a lényeg”.

Az ETO FC Győr jelenleg vezeti az NB I. tabelláját a címvédő Ferencvárosi TC előtt három ponttal. A következő, 24. fordulóban a Újpest csapatát fogadja.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!