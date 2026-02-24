Az ETO csapatkapitánya 2027-ig írt alá klubjával. Paul Anton szerződéshosszabbítását egy színházban játszódó, művészi videóval jelentette be a klub.

Az ETO egyik alappillére hosszabbított

Fotó: ETO FC

A 34 éves középpályás eddig összesen 79 mérkőzésen lépett pályára a győrieknél, és öt gólt szerzett. Paul Anton az UTA Arad csapatától érkezett Győrbe még 2023 nyarán.

„Nagyon boldog vagyok, mert szeretek itt lenni és szeretek a része lenne ennek a klubnak és a csapatnak” - mondta Anton. Majd hozzátette: „elégedettséget érzek, mert ez egy nagyon jóleső visszaigazolás, hogy a klub vezetői látják azt, amit beleteszek a munkába és a pályán is még hasznos tagnak tartanak. Érzem a bizalmat és ez a lényeg”.

Az ETO FC Győr jelenleg vezeti az NB I. tabelláját a címvédő Ferencvárosi TC előtt három ponttal. A következő, 24. fordulóban a Újpest csapatát fogadja.