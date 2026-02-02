A Cesc Fábregas irányította Como a hozzá hasonlóan a nemzetközi kupaindulásért küzdő Atalantát fogadta a hétvégén, és gyakorlatilag minden adott volt a hazai győzelemhez.

Cesc Fábregas csapata szinte egy teljes meccset játszhatott emberelőnyben, mégsem tudott nyerni

Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

A bergamói együttes már a 8. percben megfogyatkozott a 17 éves Honest Ahanor hibája után – nigériai játékos az elmúlt tíz év leggyorsabb piros lapját kapta az olasz bajnokságban – ám a hazaiaknak ez sem volt elég, hogy megszerezzék a vezetést, pedig 28-szor próbálkoztak kapura lövéssel, amiből 11 tiszta gólhelyzet volt. Vagyis bőven lett volna lehetőségük a gólszerzésre.

Fábregas megvédte a nagyot hibázó játékosát

A 98. percben pedig már úgy tűnt, megtörik a jég, ugyanis tizenegyeshez jutottak. Az argentin válogatott Nico Paz büntetőjét azonban kivédte Marco Carnesecchi, így az Atalanta végül hősies védekezésének köszönhetően elvitt egy pontot Comóból.

Paz a kihagyott tizenegyes után teljesen összetört és sírva fakadt a pályán. Nem is csoda, hiszen a 21 éves BL-győztes középpályás 2024 nyarán igazolt a Real Madridból az olasz csapathoz, ahol azóta három tizenegyest vállalt el, de mindegyiket kihagyta.

Az argentin válogatott Nico Paz hős lehetett volna a 98. percben

Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

A lefújás után Cesc Fábregas nyugtatta fiatal játékosát, akit aztán védelmébe is vett a sajtótájékoztatón, mondán a világ legnagyobb játékosai is hibáznak olykor.

Pozitív üzenetet szeretnék küldeni a fiatal játékosaimnak. Nem akarok kicsinálni senkit egy kihagyott tizenegyes miatt. Nem vagyok ilyen. Kihagytam én is tizenegyeseket, ahogy Lionel Messi is, és John Terry is. Mindannyian Nicóval vagyunk, és az olyan fiatal játékosokkal, akiknek van bátorságuk odaállni. Egy igazi bajnoknak fel kell tudni állnia a padlóról”

– mondta a spanyol edző.

„A labda egyszerűen nem akart bemenni. Előfordul az ilyen, de gratulálok az Atalantának is, akik nem adták fel, és hősiesen küzdöttek. Mondhatjuk, hogy pechesek voltunk, de amikor a kapusuk kilenc védést mutat be, akkor sem én, sem az edző stábomból nem tud senki a pályára szaladni, hogy gólt szerezzen” – panaszkodott Az Arsenal egykori legendája.

A Como jelenleg a Konferencia-liga-indulást érő hatodik helyen áll a Serie A-ban, egy hellyel és öt ponttal az Atalanta előtt.