Erre a napra sokáig fognak emlékezni az Üllői úton, a Ferencváros ugyanis az egygólos bolgár vereség után 2-0-s győzelmet aratott a Groupama Arénában, vagyis szűken ugyan, de bejutott a labdarúgó Európa-liga következő fordulójába. Robbie Keane csapata idénybeli ötödik találkozóját játszotta a razgradi együttes ellen, és éppen a legjobb pillanatban született meg az egyik legmeggyőzőbb siker. Az alapszakaszt kis híján veretlenül záró Fradinak azonban nem lesz sok pihenője, hiszen vasárnap jön a Kazincbarcika elleni bajnoki, márciusban pedig a portugál Braga.
A Ferencváros útja az Európa-ligában
A zöld-fehérek a Bajnokok Ligája selejtezőjében indították a 2025-2026-os szezont, s bár az örmény Noah nem adta könnyen magát, végül 6-4-es összesítéssel meglett a továbbjutás. Ezután jött az első Ludogorec elleni párharc, amelynek első mérkőzése gól nélküli döntetlennel végződött, majd a visszavágó sima Fradi-sikert hozott. Két héttel később azonban elúsztak a BL-álmok, hiszen a Qarabag sikeresen tartotta meg az odavágón szerzett kétgólos előnyét, így Robbie Keane együttese a 2024-2025-ös kiíráshoz hasonlóan ezúttal is az Európa-liga főtábláján folytathatta.
Jöhetett az alapszakasz, amely során mindössze egy alkalommal szenvedett vereséget a Ferencváros. A zöld-fehérek három pontot gyűjtöttek a Genk, a Salzburg, a Ludogorec és a Glasgow Rangers ellen is, míg a Plzen, a Fenerbahce és a Panathinaikosz ellen döntetlenre futotta. A Fradi így érkezett meg a főtábla utolsó találkozójához, amely során a hazai pályán szereplő Nottingham Forest hamar eldöntötte a három pont sorsát, és azt is, hogy a magyar bajnok a rájátszásban folytatja.
A Fradinak tehát a bolgár Ludogorecen keresztül kellett kiharcolnia a továbbjutást, s ahogyan korábban a BL-selejtezőben, úgy ezúttal is siker koronázta a törekvését. Ugyan a razgradi találkozó 2-1-es bolgár sikerrel végződött, de aztán a visszavágó sima magyar győzelmet hozott, ami azt jelentette, hogy a Ferencváros 51 év után először nyert nemzetközi kupapárharcot. Ezekkel az előjelekkel jöhetett a pénteki sorsolás, amely során kiderült, hogy a portugál Braga lesz az FTC ellenfele legjobb nyolcba kerülésért.
Mit tudunk a Bragáról?
Kimondható, hogy a Braga személyében a könnyebbik feladatot kapta meg a Ferencváros, hiszen amíg a Porto magabiztosan vezeti a bajnokságot, addig a bragai együttes jócskán lemaradva a tabella negyedik helyén áll. Skalpokat ennek ellenére begyűjtöttek, hiszen José Mourinho Benficája egyszer sem tudta legyőzni őket, míg a Porto és a Sporting ellen is szoros mérkőzéseket játszottak. A Braga az előző idényt ugyancsak a portugál élvonal negyedik helyén zárta, vagyis az Európa-liga selejtezőjében indulhatott, amelyet hiba nélkül hozott le.
A főtáblát a Portóhoz hasonlóan öt győzelemmel és két döntetlennel zárta, egyetlen vereségét pedig az a Genk szállította, amelyet a Fradi 1-0-ra legyőzött. Ami viszont a zöld-fehéreknek nem sikerült, az a Bragának igen, hiszen a portugál együttes három pontot gyűjtött a Nottingham Forest ellen, és ez akkor is kulcsfontosságú, ha a statisztikák meg a kihagyott büntető nem éppen a Fradi ellenfele mellett szólt.
Pep Guardiola korábbi segédje ellen meccsel Robbie Keane
Carlos Vicens a Manchester City utánpótlásában fejlesztette ki edzői képességeit, majd 2021 és 2025 között Pep Guardiola asszisztenseként tevékenykedett. A mostani idény előtt kínált neki szerződést a Braga, amely élén azóta 44 tétmérkőzésen 27 győzelmet és kilenc döntetlent hozott össze. Nagy átlagban a háromvédős rendszereknek szavaz bizalmat, vagyis illeszkedik Robbie Keane taktikájához.
Az átigazolásokat tekintve közel sem számít ,,nagy költőnek" a Braga, bár a Ferencvároshoz képest jelentős a különbség. A 2025-2026-os szezon előtt Pau Víctor számított a legnagyobb érkezőnek, a Barcelona korábbi csatára 12 millió euróért tette át a székhelyét Portugáliába. Megszerezték még Mario Dorgelest Dániából, míg a jelentős Bundesliga-tapasztalattal rendelkező Florian Grillitsch átigazolási díj nélkül érkezett. A télen mindössze három játékost jelentett be a Braga, közülük is Demir Ege Tiknaz játékjoga került pénzbe, 7 millió euróba. Ami a kereteket illeti, a Transfermarkt jelenleg 43 millió euróra becsüli a Ferencváros játékosait, a Bragánál ez a szám 146 millió.
- A Braga öt legértékesebb játékosa:
- Rodrigo Zalazar - 20 millió euró
- Ricardo Horta - 10 millió euró
- Lukas Hornicek - 10 millió euró
- Pau Víctor - 10 millió euró
- Mario Dorgeles - 10 millió euró
A rutint Joao Moutinho szolgáltatja, aki pályafutása során 146 alkalommal léphetett pályára a portugál válogatottban, Cristiano Ronaldo oldalán pedig Európa-bajnokságot is nyert. A Sporting neveltjét a Porto, a Monaco és a Premier League-ben szereplő Wolves is foglalkoztatta, amíg a 39 éves középpályás úgy nem döntött, hogy hazaigazol Portugáliába. Az iránta érzett bizalmat jól mutatja, hogy egyetlen találkozót sem hagyott ki az El-alapszakasz során.
A Ferencváros múltja Portugáliával
Sajnálatos módon a Fradi nem mostanában játszott portugál együttes ellen, a Transfermarkt adatbázisa alapján mindössze két alkalommal, akkor is egy oda-visszavágós párharc során csapott össze a Portóval. Ehhez egészen 1994-ig kell visszamennünk az időben, a mára már megszűnt Kupagyőztesek Európa-kupájáig. Akkor Portugáliában kezdődött a párharc, a továbbjutás pedig már akkor eldőlt, hiszen a Porto 6-0-s győzelmet aratott. A visszavágó egy fokkal jobban sikerült, ugyanis Zavadszky Gábor és Eugen Neagoe góljaival nyertek és a ferencvárosi becsület megmenekült. Ezzel a szemben a magyarfutball.hu egy korábbi mérkőzésről is beszámolt még 1933-ból, igaz, a 8-4-es FTC-győzelmen kívül más részlet nem derült ki.
Biztosak lehetünk benne, hogy nem lesz ekkora különbség a Ferencváros és a Braga között, hiába a csapatok értéke és az átigazolásokra elköltött pénz. Ez a párharc némiképp különbözik a többitől, hiszen a visszavágót meglehetősen szokatlan időben, a bragai rendőrség kérése miatt március 18-án, szerda délután rendezik.
