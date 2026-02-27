Erre a napra sokáig fognak emlékezni az Üllői úton, a Ferencváros ugyanis az egygólos bolgár vereség után 2-0-s győzelmet aratott a Groupama Arénában, vagyis szűken ugyan, de bejutott a labdarúgó Európa-liga következő fordulójába. Robbie Keane csapata idénybeli ötödik találkozóját játszotta a razgradi együttes ellen, és éppen a legjobb pillanatban született meg az egyik legmeggyőzőbb siker. Az alapszakaszt kis híján veretlenül záró Fradinak azonban nem lesz sok pihenője, hiszen vasárnap jön a Kazincbarcika elleni bajnoki, márciusban pedig a portugál Braga.

A Ferencváros történelmi győzelmet aratott az Európa-ligában

Fotó: Polyák Attila

A Ferencváros útja az Európa-ligában

A zöld-fehérek a Bajnokok Ligája selejtezőjében indították a 2025-2026-os szezont, s bár az örmény Noah nem adta könnyen magát, végül 6-4-es összesítéssel meglett a továbbjutás. Ezután jött az első Ludogorec elleni párharc, amelynek első mérkőzése gól nélküli döntetlennel végződött, majd a visszavágó sima Fradi-sikert hozott. Két héttel később azonban elúsztak a BL-álmok, hiszen a Qarabag sikeresen tartotta meg az odavágón szerzett kétgólos előnyét, így Robbie Keane együttese a 2024-2025-ös kiíráshoz hasonlóan ezúttal is az Európa-liga főtábláján folytathatta.

Jöhetett az alapszakasz, amely során mindössze egy alkalommal szenvedett vereséget a Ferencváros. A zöld-fehérek három pontot gyűjtöttek a Genk, a Salzburg, a Ludogorec és a Glasgow Rangers ellen is, míg a Plzen, a Fenerbahce és a Panathinaikosz ellen döntetlenre futotta. A Fradi így érkezett meg a főtábla utolsó találkozójához, amely során a hazai pályán szereplő Nottingham Forest hamar eldöntötte a három pont sorsát, és azt is, hogy a magyar bajnok a rájátszásban folytatja.

A Fradinak tehát a bolgár Ludogorecen keresztül kellett kiharcolnia a továbbjutást, s ahogyan korábban a BL-selejtezőben, úgy ezúttal is siker koronázta a törekvését. Ugyan a razgradi találkozó 2-1-es bolgár sikerrel végződött, de aztán a visszavágó sima magyar győzelmet hozott, ami azt jelentette, hogy a Ferencváros 51 év után először nyert nemzetközi kupapárharcot. Ezekkel az előjelekkel jöhetett a pénteki sorsolás, amely során kiderült, hogy a portugál Braga lesz az FTC ellenfele legjobb nyolcba kerülésért.