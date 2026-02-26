A Ferencváros ugyan 2–1-re kikapott Razgradban, mégsem esélytelenül várhatta a Ludogorec elleni Európa-liga-playoff visszavágóját, amely a legjobb 16 közé jutásról döntött. Robbie Keane együttese az első mérkőzésen főleg az 1–1-re végződött első félidő hajrájában játszott veszélyesen, ám a helyzeteit nem tudta gólra váltani. A szünet után a bolgár csapat egy távoli lövéssel megszerezte a vezetést, majd a lefújás előtt még egyszer betalált – azt a gólt azonban végül les miatt érvénytelenítették. Az FTC játékosai így tisztában voltak vele a Groupama Arénában rendezett csütörtöki meccs előtt, hogy már a hosszabbítás kiharcolásához is legalább egy gólt kell szerezniük.

Robbie Keane, a Fradi edzője azt mondta, ugyanúgy kell játszani, mint az első meccsen, csak be kell lőni a helyzetek

Fotó: Polyák Attila

Ferencváros-Ludogorec: telt ház a Groupama Arénában

Egészen más hangulat fogadta a feleket, mint a hűvös-fagyos razgradi éjszakában, ahol alig több mint háromezren figyelték az összecsapást. A Groupamában nagyjából telt ház, mintegy 18 ezer néző és egy elképesztő hangulatban lévő zöld-fehér szurkolótábor várta a kezdő sípszót, a játékosok a „Mi vagyunk a Ferencváros, hej, hej!” rigmusra vonulhattak ki a pályára.

Fantasztikus hangulat uralkodott a Groupama Arénában

Fotó: Mirkó István

Robbie Keane nagyjából megbízott a bulgáriai kezdőjében, hiszen csak egy helyen változtatott: a horvát Franko Kovačević helyett ezúttal a francia Lenny Joseph kezdett a támadósorban. Éppen ő volt az, aki a második percben máris helyzetbe került, de a 13 méteres lövését blokkolták. Már az elején érzékelhető volt, a Fradi szinte mindent egy lapra feltéve támadni fog, a hazai közönség nagy örömére.

Az ötödik percben Cissé futott versenyt Marcusszal, és előbbi ütközött a kapujából kifutó Gróffal, ezek után a Fradi csapatkapitányát ápolni kellett.

Nem vitás, remek lehet ilyen hangulatban futballozni, mentek is előre a hazaiak, Yusuf is nagyon igyekezett a 11. percben, csakhogy elesett a 16-oson belül. Noha a lelátó büntetőt reklamált, nem tűnt úgy, hogy szabálytalanság történt volna.

A csapatok sporttörténeti találkozót vívtak, ez volt ugyanis az első alkalom, hogy két együttes egy idényen belül ötször találkozik egymással az európai kupaporondon:

a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer csaptak össze a szezon elején, majd az El főtábláján Budapesten léptek pályára. A BL-kvalifikációban az idegenbeli gól nélküli döntetlen után Budapesten 3-0-s hazai siker született, míg az El alapszakaszában 3-1-re diadalmaskodott a Fradi.