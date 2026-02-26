A Ferencváros ugyan 2–1-re kikapott Razgradban, mégsem esélytelenül várhatta a Ludogorec elleni Európa-liga-playoff visszavágóját, amely a legjobb 16 közé jutásról döntött. Robbie Keane együttese az első mérkőzésen főleg az 1–1-re végződött első félidő hajrájában játszott veszélyesen, ám a helyzeteit nem tudta gólra váltani. A szünet után a bolgár csapat egy távoli lövéssel megszerezte a vezetést, majd a lefújás előtt még egyszer betalált – azt a gólt azonban végül les miatt érvénytelenítették. Az FTC játékosai így tisztában voltak vele a Groupama Arénában rendezett csütörtöki meccs előtt, hogy már a hosszabbítás kiharcolásához is legalább egy gólt kell szerezniük.
Ferencváros-Ludogorec: telt ház a Groupama Arénában
Egészen más hangulat fogadta a feleket, mint a hűvös-fagyos razgradi éjszakában, ahol alig több mint háromezren figyelték az összecsapást. A Groupamában nagyjából telt ház, mintegy 18 ezer néző és egy elképesztő hangulatban lévő zöld-fehér szurkolótábor várta a kezdő sípszót, a játékosok a „Mi vagyunk a Ferencváros, hej, hej!” rigmusra vonulhattak ki a pályára.
Robbie Keane nagyjából megbízott a bulgáriai kezdőjében, hiszen csak egy helyen változtatott: a horvát Franko Kovačević helyett ezúttal a francia Lenny Joseph kezdett a támadósorban. Éppen ő volt az, aki a második percben máris helyzetbe került, de a 13 méteres lövését blokkolták. Már az elején érzékelhető volt, a Fradi szinte mindent egy lapra feltéve támadni fog, a hazai közönség nagy örömére.
Az ötödik percben Cissé futott versenyt Marcusszal, és előbbi ütközött a kapujából kifutó Gróffal, ezek után a Fradi csapatkapitányát ápolni kellett.
Nem vitás, remek lehet ilyen hangulatban futballozni, mentek is előre a hazaiak, Yusuf is nagyon igyekezett a 11. percben, csakhogy elesett a 16-oson belül. Noha a lelátó büntetőt reklamált, nem tűnt úgy, hogy szabálytalanság történt volna.
A csapatok sporttörténeti találkozót vívtak, ez volt ugyanis az első alkalom, hogy két együttes egy idényen belül ötször találkozik egymással az európai kupaporondon:
a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer csaptak össze a szezon elején, majd az El főtábláján Budapesten léptek pályára. A BL-kvalifikációban az idegenbeli gól nélküli döntetlen után Budapesten 3-0-s hazai siker született, míg az El alapszakaszában 3-1-re diadalmaskodott a Fradi.
Egy félidő, két bombagól
A 14. percben pedig máris meglett a gyümölcse a Fradi-letámadásnak, Kanikovszki - aki pár perccel korábban egy kemény belépő után sárga lapot kapott - ugyanis megszerezte a vezetést a hazaiaknak, méghozzá egy parádés támadás végén.
Cadu tette be a labdát a kapu elé Lenny Joseph-nek, aki a kapunak háttal visszakészítette a labdát Kanikovszkinak, az izraeli középpályása pedig 15 méterről védhetetlen gólt lőtt (1-0).
Négy perccel később rossz hírt kapott Robbie Keane: Ötvös Bence térdsérülést szenvedett, ápolásra szorult, majd le is kellett cserélni.
A helyére beállt Zachariassen - egy balról érkező lapos beadásra érkezve - szinte azonnal egy sarkazással sokkolta a bolgárokat, a trükk végül nem jött be, hiszen nem lett belőle gól, de nagy tapsot kapott a norvég.
A bolgároknak is volt egy helyzetük, de az első meccsen álomgólt szerző Son hat méterről nem találta el Gróf kapuját.
Egy labdaszerzés után, a 30. percben Yusuf iramodott meg a Ludogorec térfelén, kissé balról a középen érkező Zachariassenhez továbbított, aki senkitől sem zavartatva lőhetett, és lőtt is: 18 méterről a bal alsóba (2-0).
Ezzel a Fradi már továbbjutásra állt. A játékosok tudták: a következő körben a portugál Braga vagy Porto vár a mostani párharc győztesére, de ekkor még bőven a bolgárokra, az előny megtartására kellett koncentrálniuk.
Ünnepelni még korántsem volt mit, hiszen a bolgárok egyetlen gólra voltak a hosszabbítás kiharcolásától. Próbálkoztak is kontrákkal, egy ilyen végén Erick Marcus tekert 18 méterről kapura, de a labda másfél méterrel elkerülte a kaput.
A Fradi Zóna élő adásában Marco Rossi szövetségi kapitány kommentálta a mérkőzést, szót ejtett Tóth Alexről és Madarász Ádámról, egyúttal elárulta, hogy személyesen még egyszer sem beszélt Robbie Keane Fradi-edzővel.
Második félidő
A 49. percben máris ziccerhelyzetbe került az FTC. Zachariassen remek labdaszerzés után Josephet indított a jobbszélen, aki a 16-oson belül megiramodott, majd Yusuf lábára tette a labdát, utóbbi egyből lőtt közelről, de Bonmann bravúrral hárított.
A következő percekben a hazai térfélen zajlott a játék, és az El-gólkirályjelölt Sztanics lövőhelyzetbe is került, 13 méteres bombáját Gróf remek vetődéssel hárította.
A szerb támadó alig egy perccel később Marcus bal oldali beadása után fejjel veszélyeztetett, Gróf újra szépen védett.
Aztán a Fradi percei következtek. Az 56. percben Zachariassen ívelt be parádésan a bal oldalról, Raemaekers felhőfejese alig kerülte el a jobb pipát. Két percre rá Gómez ismét csak balról adott középre, Joseph 8 méterről a felső lécet találta telibe.
A 68. percben a bolgárok kettős cseréje után Keane is új játékosokat küldött fel, jóllehet Cissét kényszerűségből kellett lehoznia. A cséká helyére Szalai Gábor állt be, Abu Fanit pedig Júlio Romao váltotta.
A Gróf mögötti B-közép lankadatlanul énekelt, meg is volt az oka az örömre, hiszen továbbjutásra álltak a kedvencek.
A 74. percben Gómez maradt földön, miután Sztanics sípcsonton rúgta, utóbbi kapott is egy sárgát, a Fradi védője pedig csak jó egy perc után bírt felállni fájdalmában.
Gómez aztán jobban lett, ő végezte el a szabadrúgást, előre ívelt, majd a letett labdát Joseph bombázta a kapu felé 11 méterről, de Bonmann látványosan védeni tudott. A 77. percben Zacharisassen került helyzetbe, 13 méteres bombáját a vendégek kapusa ismét csak hárítani tudta.
Látszólag nem kellett attól tartani, hogy a bolgárok hosszabbításra mentik a meccset, főleg, amikor a Fradi támadott. A helyzetekben pedig nem volt hiány, a 83. percben Joseph lőtt a jobbösszekötő helyéről, 12 méterről, de a kapussal vívott különcsatáját ismét Bonmann nyerte.
1994 után sikerült újra
Egészen 1994-ig kell visszamennünk ahhoz, hogy olyan párharcra bukkanjunk, amikor a zöld-fehérek az egyenes kieséses szakaszban első találkozón elszenvedett vereség után fordítani tudtak. A KEK első fordulójában a CSZKA Moszkva volt az ellenfél, a piros-kékek Oroszországban 2-1-re nyertek, a visszavágón ugyanilyen arányban győztek a hazaiak, a büntetőpárbajban pedig a Fradi bizonyult jobbnak. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a sorozat lebonyolítása miatt minden párosítás egyenes kieséses rendszerben zajlott.
A 86. percben Chochev készítette vissza a labdát Bernard Tekpetey-nek, de a Ludogorec támadója kilenc méterről rosszul találta el a labdát, ami így nem ment Gróf Dávid kapujára.
Ezek után lehetséges 11-est vizsgáltak a VAR-szobában. Duah gyűjtött be egy labdát tizenhatoson belül, majd Čebrails Makreckis szorításában a földre került. A Fradi lett játékosa megakasztotta a svájci támadó lábát. Talán két perc is eltelt, amikor kihirdette az angol bíró, hogy les miatt nincs tizenegyes.
A Fradi-tábor úgy ünnepelt, mintha gólt szerzett volna a hazai csapat. De jogosan, hiszen a hosszabbítás hét percében már nem volt több helyzet, és ezzel el is dőlt, hogy az FTC 2-0-ra megnyerte a mérkőzést. A playoffból pedig 3-2-es összesítéssel továbbjutott, méghozzá a legjobb 16 csapat közé.
Európa-liga, a 16 közé jutásért, visszavágó:
Ferencvárosi TC-Ludogorec Razgrad (bolgár) 2-0 (2-0)
Groupama Aréna, 17 989 néző,
Játékvezető: Chris Kavanagh (angol)
Ferencváros: Gróf - Cissé (Szalai G., 68.), Raemaekers, Gomez - Makreckis, Kanichowsky, Ötvös (Zachariassen, 17.), Abu Fani (Julio Romao, 68.), Cadu - Joseph (Madarász, 93.), Yusuf
Ludogorec: Bonmann - Son (Nogueira, 79.), Nachmias, Verdon, Nedjalkov (Andersson, 90.) - Stanic, Naressi (Csocsev, 79.), Duarte - Vidal (Rwan Seco, 66.), Duah, Marcus (Tekpetey, 66.)
gólszerzők: Kanichowsky (13.), Zachariassen (31.)
sárga lap: Kanichowsky (9.), Raemaekers (51.), Gomez (75.), Joseph (93.), illetve Stanic (74.)