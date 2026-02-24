A labdarúgó Európa-liga rájátszásának visszavágóján a Ferencváros a Groupama Arénában fogadja a Ludogorecet, hogy fordítson a csütörtökön elszenvedett 2-1-es vereség után. A razgradi odavágó után a Fradi sima győzelmet aratott az örökrangadón, míg El-ellenfele drámai vereséget szenvedett a bolgár élvonal 22. fordulójában.

A Ferencváros El-ellenfele a rájátszás első mérkőzésén még örülhetett.

Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

A Ferencváros nyert, míg a Ludogorec vereséget szenvedett a főpróbán

Robbie Keane együttese simán vette az örökrangadó nyújtotta akadályt, miután a novemberi találkozóhoz hasonlóan ezúttal is magabiztos győzelmet aratott az MTK ellen. Betalált Franko Kovacevic, Elton Acolatse és az a Madarász Ádám is, aki egy nappal előtte a Soroksár NB II-es mérkőzésén lépett pályára.

Ezzel szemben a Ludogorec hétvégéje pocsékul sikerült, hiszen november óta először kapott ki a bolgár bajnokságban. A sportal.bg című lap összeomlásnak nevezte az alakulat teljesítményét, és nem is alaptalanul, mivel a Ludogorec a 82. perctől emberelőnyben futballozhatott a Botev Plovdiv otthonában. A tudósításból kiderül, hogy a hazaiak a piros lap ellenére sem adták fel, sőt a hosszabbításban egy védelmi hibát kihasználva eldöntötték a három pont sorsát.

Ami a kezdőcsapatokat illeti, Per-Mathias Högmo vezetőedző nem pihentett sokat, ugyanazt a tizenegy játékost küldte pályára a Fradi és a Plovdiv ellen is.

Csütörtökön jön a mindent eldöntő mérkőzés

Pozitív előjel lehet, hogy a Ferencváros vereséget szenvedett az elbukott odavágó előtt, ezzel szemben hétfőn magabiztos játékot mutatott. A két csapat a közelmúltban több alkalommal találkozott egymással, de arra, hogy a Groupama Arénában arasson győzelmet Ludogorec, egészen 2019-ig kell visszamennünk, az Európa-liga csoportköréhez. A csütörtöki meccset 18.45-től közvetíti az M4 Sport.