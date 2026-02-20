A Ferencváros 2019 óta nyolcadik alkalommal játszott tétmeccset a Ludogoreccel, és az előző fél év eredményei alapján úgy tűnt, a magyar bajnok ismét esélyesebb, ezúttal mégis kikapott Razgradban. Az FTC a tavaly augusztusi BL-selejtezőben a gól nélküli, idegenbeli döntetlen után Budapesten 3-0-ra nyert, az El-ben pedig 3-1-re tudott győzni három hónapja. A korábbi hét meccsen csak egyszer kaptak ki a zöld-fehérek, akiket a megerősödött bolgárok most újra két vállra tudtak fektetni.
Nem véletlenül, a bolgár együttes ugyanis január vége óta ötmérkőzéses győzelmi szériával várta a Fradit, ráadásul Per-Matias Högmo vezetőedző november eleji érkezése óta 14-ből csak egy tétmeccset veszített el. Ez az arány most a Fradi elleni mérkőzéssel 15-1-re módosult.
A Ferencváros edzője: „Meg fogjuk tudni nyerni a visszavágót”
Ezúttal a 23. percben szerzett vezetést a Fradi ellen a Ludogorec, Robbie Keane csapata azonban Yusuf góljával gyorsan egyenlített, majd a második félidőben a spanyol Son bombagólja döntötte el a mérkőzést, a továbbjutást azonban még nem.
„Jól játszottunk, pedig nehéz volt ilyen csúszós pályán játszani. Az első félidőben eleget tettünk azért, hogy meg megnyerjük a mérkőzést, sok nagy helyzetünk volt, de kaptunk egy gólt, ami egyértelműen csalódást keltő. Azonban gyorsan visszatudtunk jönni a meccsbe. De hiába alakítottunk ki annyi helyzetet, ha ezekkel nem élünk, akkor törvényszerű, hogy ez történik. A Ludogorec egy nagyon szép góllal megbüntetett minket, ettől függetlenül egyenlíthettünk volna a második félidőben. Ugyanakkor még csak a párharc felénél tartunk” – hangsúlyozta Robbie Keane az UEFA-nak adott interjújában.
Ezek után így folytatta: „A szünetben beszéltünk a felszabadításokról, mivel az első félidőben kétszer-háromszor is kirúghattuk volna a tizenhatoson kívülre a labdát, a fordulás után pedig hagytuk, hogy túl közel kerüljenek a kapunkhoz, nem tudtuk blokkolni a lövéseiket. Bár elképesztő gólt lőttek, véleményem szerint meg kellett volna tudni akadályozni”
Ötvös Bence: Most már kicsit jobb
Ötvös Bencét sérülés miatt le kellett cserélni, a mérkőzés után egyből pozitív hírről számolt be. „Ott a pályán erős fájdalmat éreztem, most már egy kicsit jobb. Megcsináltuk a szokásos teszteket, úgy néz ki, nincs nagyobb gond” – kezdte Ötvös, akinek még nyáron volt legutóbb egy kisebb sérülése: akkor a Qarabag elleni BL-párharc első mérkőzésén fordult ki a bokája.
Keane-hez hasonlóan Ötvös is bosszankodott a kihagyott helyzetek miatt. „Az első félidőben több lehetőségünk volt, amit gólra válthattunk volna, elkapkodtuk a befejezéseket. Én is úgy láttam, hogy elkerülhető gólokat kaptunk. Persze, a másodiknál a Ludogorec játékosa szépen megcsinálta a lövőcselt, aztán jött a tekerés, de akkor is... Egymást jobban kisegíthettük volna, illetve közelebb is állhattunk volna egymáshoz” – fogalmazott a válogatott középpályás, hozzátéve, hogy a párharc messze nincs még lefutva, a telt házas Groupama Arénában győzelemre készülnek.
Gróf Dávid, a Fradi kapusa természetesen rendkívül bosszús volt a bekapott gólok miatt. „Elég bosszantó volt, ahogy az elsőt kaptuk. Mi ajándékoztuk nekik a labdát előtte, majd többször is tisztázhattunk volna. De ami talán ennél is frusztrálóbb, hogy nekünk voltak a komolyabb helyzeteink minőségben és mennyiségben is. Ha rúgunk a szünet előtt három-négy gólt, akkor sem lehet egy rossz szavuk sem” – nyilatkozta Gróf, aki a második bekapott gól után a társakat le is hordta egy kicsit Son lövése miatt.
Én általában azt vallom, mindegy, milyen lábas, próbáljuk meg kifelé szorítani, úgy nekem is több esélyem van. Ez pont nem történt meg. Persze benne vannak a hibák, de ilyenkor jogosan bosszankodik az ember.
A Fradi akár még nagyobb vereséget is szenvedhetett volna, hiszen a hosszabbításban újabb gólt szerzett a Ludogorec, de ezt a VAR-ellenőrzést követően, les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Robbie Keane erről elmondta, számukra nagyon fontos döntés született, mivel kétgólos hátrányból már jóval nehezebb helyzetben lennének a visszavágó előtt.
Természetesen nagyon fontos volt, mert nem kaphattunk újabb gólt. Tekintve, hogy mennyi lehetőségünk volt, szerintem hazai pályán, a saját szurkolóink előtt meg fogjuk tudni nyerni a visszavágót, és továbbjutunk a párharcból
– mondta az ír szakember, akivel Gróf is egyetért.
„Ennek örülhetünk, hogy elvették, így nyílt maradt a párharc. A szünet után nem volt már annyi helyzetünk, nekik viszont volt pár lehetőségük egy-egy kavarodás után.”
Végül Keane foglalta össze a legfrappánsabban, hogy mire lesz szükség hazai pályán. „Egyszerűen csak nem szabad buta gólokat kapnunk, viszont könyörtelenül ki kell használnunk a helyzeteinket, amiből minden bizonnyal jövő héten is sok lesz”.
A párharc visszavágóját egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában. A továbbjutó a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd.
