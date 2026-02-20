A Ferencváros 2019 óta nyolcadik alkalommal játszott tétmeccset a Ludogoreccel, és az előző fél év eredményei alapján úgy tűnt, a magyar bajnok ismét esélyesebb, ezúttal mégis kikapott Razgradban. Az FTC a tavaly augusztusi BL-selejtezőben a gól nélküli, idegenbeli döntetlen után Budapesten 3-0-ra nyert, az El-ben pedig 3-1-re tudott győzni három hónapja. A korábbi hét meccsen csak egyszer kaptak ki a zöld-fehérek, akiket a megerősödött bolgárok most újra két vállra tudtak fektetni.

A Ferencváros kikapott, de még semmi sincsen veszve

Nem véletlenül, a bolgár együttes ugyanis január vége óta ötmérkőzéses győzelmi szériával várta a Fradit, ráadásul Per-Matias Högmo vezetőedző november eleji érkezése óta 14-ből csak egy tétmeccset veszített el. Ez az arány most a Fradi elleni mérkőzéssel 15-1-re módosult.

A Ferencváros edzője: „Meg fogjuk tudni nyerni a visszavágót”

Ezúttal a 23. percben szerzett vezetést a Fradi ellen a Ludogorec, Robbie Keane csapata azonban Yusuf góljával gyorsan egyenlített, majd a második félidőben a spanyol Son bombagólja döntötte el a mérkőzést, a továbbjutást azonban még nem.

„Jól játszottunk, pedig nehéz volt ilyen csúszós pályán játszani. Az első félidőben eleget tettünk azért, hogy meg megnyerjük a mérkőzést, sok nagy helyzetünk volt, de kaptunk egy gólt, ami egyértelműen csalódást keltő. Azonban gyorsan visszatudtunk jönni a meccsbe. De hiába alakítottunk ki annyi helyzetet, ha ezekkel nem élünk, akkor törvényszerű, hogy ez történik. A Ludogorec egy nagyon szép góllal megbüntetett minket, ettől függetlenül egyenlíthettünk volna a második félidőben. Ugyanakkor még csak a párharc felénél tartunk” – hangsúlyozta Robbie Keane az UEFA-nak adott interjújában.

Ezek után így folytatta: „A szünetben beszéltünk a felszabadításokról, mivel az első félidőben kétszer-háromszor is kirúghattuk volna a tizenhatoson kívülre a labdát, a fordulás után pedig hagytuk, hogy túl közel kerüljenek a kapunkhoz, nem tudtuk blokkolni a lövéseiket. Bár elképesztő gólt lőttek, véleményem szerint meg kellett volna tudni akadályozni”