A Ferencváros 2019 óta nyolcadik alkalommal került szembe a bolgár Ludogoreccel, ezúttal az Európa-liga rájátszásában a 16 közé jutás volt a tét.

Robbie Keane a Ludogorec-Ferencváros meccs előtt azt mondta: „Európában jól játszottunk, és ezt folytatnunk kell.”

Fotó: Polyák Attila

A bolgárok felfokozott várakozásokkal tekintettek az oda-visszavágós párharc elé, a mérkőzésre kiadott hivatalos műsorfüzetükben ugyanis hatalmas betűkkel hirdették: „Itt az idő a revánsra!” A hazaiak brazil kulcsembere, Caio Vidal az interjújában elmondta, hogy bár a két csapatot teljesen egyenrangúnak tartotta a kezdő sípszó előtt, feltett szándéka, hogy kapott gól nélkül hozzák le a hazai meccset, megalapozva ezzel a budapesti visszavágót. Elárulta, hogy a sorsolás pillanatától kezdve kizárólag a Ferencváros kiejtése lebegett a szemük előtt, és nem foglalkoznak azzal, hogy a következő körben a Porto vagy a Braga következhet majd..

Meggyengült Ferencváros Varga, Tóth és Dibusz nélkül

A bolgárok természetesen árgus szemekkel figyelték a zöld-fehérek keretének átalakulását Robbie Keane irányítása alatt, és komoly érvágásként értékelték, hogy a gólgép Varga Barnabás mellett a szupertehetség Tóth Alex is távozott a csapattól. A műsorfüzet külön kitért a legendás kapus Dibusz Dénes hiányára is, aki sérülés miatt kényszerült a partvonalon kívülre. Az Origo Sport a találkozó előtti napon készített interjút Dibusz helyettesével, Gróf Dáviddal. A 36 éves játékos elszántan nyilatkozva kijelentette: meg akarja mutatni, hogy nem véletlenül került be a csapatba, és mindenképpen szeretné kapott gól nélkül lehozni a találkozót.

A razgradi műsorfüzetben bekerült a korábbi hét meccs krónikája, a mérleg masszívan a Fradi felé billent

A sportértéken túl a körülmények is extrém kihívást jelentettek. A szerdai havazás ugyanis alaposan rátette a bélyegét a stadion hangulatára: az építményt méteres hókupacok vették körül, és bár a játékteret sikerült megtisztítani, a székeket az este 10 órai kezdésre sem sikerült teljesen letakarítaniuk a bolgár rendezőknek.

A Fradi kezdőjébe két magyar került be, Gróf Dávidon kívül Ötvös Bence. A téli átigazolási szezonban szerződtetett horvát Franko Kovacevic és argentin Mariano Gomez is ott volt a pályán már az első perctől.