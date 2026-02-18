A mostani szezonban már negyedszer csap össze csütörtökön a magyar bajnok Ferencváros a Ludogoreccel. Az augusztusi BL-selejtezőben gól nélküli, idegenbeli döntetlen után Budapesten 3-0-ra nyert a magyar bajnok, az El-ben pedig három hónapja 3-1-re győzött a bolgár csapat ellen az FTC.
Figyelemreméltó a Ludogorec jó sorozata, amely a norvég Per-Matias Högmo november eleji érkezése óta 14-ből csak egy tétmeccsét veszítette el, január 22-én, a skót Rangers otthonában kapott ki az El-ben. Ráadásul január vége óta ötmeccses győzelmi szériában van: az El-főtábla utolsó fordulójában otthon 1-0-ra legyőzte a francia Nice-t, majd a bolgár szuperkupa-döntőben 1-0-ra győzött a Levszki Szófia ellen, amelyet aztán a kupában is megvert egy góllal, és két bajnokit is behúzott.
Robbie Keane csapata ugyanakkor kisebb hullámvölgyben van: Nottinghamben beleszaladt egy 4-0-s EL-vereségbe, a bajnokságban pedig legutóbb 3-1-re kikapott otthon a Győrtől. Igaz, a két vereség között a bajnokságban legyőzte a Paksot és a nagy rivális Újpestet az NB I-ben, illetve a Csákvárt a kupában.
Robbie Keane a hóhelyzetről
A mérkőzés előtti, szerda esti sajtótájékoztatón Robbie Keane-t az Origo Sport a razgradi cudar időjárásról kérdezte.
„Látom, hogy sokan nagyon keményen dolgoztak egész nap. Még mindig sok a hó a pályán, de szerintem csütörtökre minden rendben lesz. Mi is készen fogunk állni. Úgy kell játszani, mintha nem lenne hó a pályán, ez nem befolyásolhat bennünket. Megnéztem a pályát, szerintem rendben van. Állítólag az éjszaka folyamán már nem is lesz havazás” — fogalmazott az ír vezetőedző.
Ezek után arról faggatták, előny-e, hogy fél éven belül negyedszer csap össze a két csapat, és a Fradi veretlen. „Nem foglalkozok azzal, hogy ez már a negyedik egymás elleni meccsünk lesz az idényben. Új edzőjük van, új stílusban játszanak. Az biztos, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk holnap. Óvatosnak kell lennünk, mert egy veszélyes csapat az ellenfelünk. Európában jól játszottunk, és ezt folytatnunk kell.”
Gomez: Ez karrierem csúcsa
Keane három játékossal bővítette az El-keretet Mariano Gomezzel, Mohammed Abu Fanival és Franko Kovacseviccsel. Előbbi boldogan beszélt arról, hogy számításba veszik.
„Ez a karrierem csúcsa, nagyon hálás vagyok érte, hogy itt lehetek. Természetesen győzni jöttünk Razgradba. Svájcból jöttem, ott ez teljesen hétköznapi időjárásnak számít. A meccsen viszont nagyon fontos lesz, hogy kizárjuk a külső körülményeket, és csakis a mérkőzésre összpontosítsunk. Kielemeztük őket, tudjuk, hogyan kell ellenük játszani” — fogalmazott a sajtótájékoztatón az argentin védő, aki Zürichből igazolt a Fradihoz.
A Ferencváros parádézik a Ludogorec ellen
A Ferencváros 2019 óta immár nyolcadik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel, és az eddigi hét összecsapásból csupán egyet nyert meg a bolgár csapat, az örökmérlegben emellett négy FTC-siker és két döntetlen szerepel.
A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik a Groupama Arénában, a továbbjutó a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd.
A Ludogorec-Ferencváros mérkőzés csütörtökön 21 órakor kezdődik - a német Tobias Stieler sípjelére - a 10 ezer férőhelyes razgradi stadionban, az M4 Sport pedig élőben közvetíti.