A mostani szezonban már negyedszer csap össze csütörtökön a magyar bajnok Ferencváros a Ludogoreccel. Az augusztusi BL-selejtezőben gól nélküli, idegenbeli döntetlen után Budapesten 3-0-ra nyert a magyar bajnok, az El-ben pedig három hónapja 3-1-re győzött a bolgár csapat ellen az FTC.

A Ferencváros játékosai a szerdai bolgár út előtt a Népligetben még edzettek egy jót

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Figyelemreméltó a Ludogorec jó sorozata, amely a norvég Per-Matias Högmo november eleji érkezése óta 14-ből csak egy tétmeccsét veszítette el, január 22-én, a skót Rangers otthonában kapott ki az El-ben. Ráadásul január vége óta ötmeccses győzelmi szériában van: az El-főtábla utolsó fordulójában otthon 1-0-ra legyőzte a francia Nice-t, majd a bolgár szuperkupa-döntőben 1-0-ra győzött a Levszki Szófia ellen, amelyet aztán a kupában is megvert egy góllal, és két bajnokit is behúzott.

Robbie Keane csapata ugyanakkor kisebb hullámvölgyben van: Nottinghamben beleszaladt egy 4-0-s EL-vereségbe, a bajnokságban pedig legutóbb 3-1-re kikapott otthon a Győrtől. Igaz, a két vereség között a bajnokságban legyőzte a Paksot és a nagy rivális Újpestet az NB I-ben, illetve a Csákvárt a kupában.

Robbie Keane a hóhelyzetről

A mérkőzés előtti, szerda esti sajtótájékoztatón Robbie Keane-t az Origo Sport a razgradi cudar időjárásról kérdezte.

„Látom, hogy sokan nagyon keményen dolgoztak egész nap. Még mindig sok a hó a pályán, de szerintem csütörtökre minden rendben lesz. Mi is készen fogunk állni. Úgy kell játszani, mintha nem lenne hó a pályán, ez nem befolyásolhat bennünket. Megnéztem a pályát, szerintem rendben van. Állítólag az éjszaka folyamán már nem is lesz havazás” — fogalmazott az ír vezetőedző.

Robbie Keane nem foglalkozik a pálya állapotával

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Ezek után arról faggatták, előny-e, hogy fél éven belül negyedszer csap össze a két csapat, és a Fradi veretlen. „Nem foglalkozok azzal, hogy ez már a negyedik egymás elleni meccsünk lesz az idényben. Új edzőjük van, új stílusban játszanak. Az biztos, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk holnap. Óvatosnak kell lennünk, mert egy veszélyes csapat az ellenfelünk. Európában jól játszottunk, és ezt folytatnunk kell.”

Gomez: Ez karrierem csúcsa

Keane három játékossal bővítette az El-keretet Mariano Gomezzel, Mohammed Abu Fanival és Franko Kovacseviccsel. Előbbi boldogan beszélt arról, hogy számításba veszik.