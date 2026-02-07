A Ferencváros a héten szerződtette Osváth Attilát, akit rögtön a kezdőbe tett Robbie Keane. De szintén újoncot avatott Szélesi Zoltán, hiszen a Bundesliga-szereplő Augsburgtól megszerzett Arne Maier is az első perctől a pályán volt.

A Ferencvárosnak elég volt tíz perc az első gól megszerzéséhez

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Fradi Osváthon kívül Gróf Dávidot, Nagy Barnabást, Ötvös Bencét és Gruber Zsombort is a soraiban tudta, velük volt meg az öt hazai játékos a magyar ajánlásnak megfelelően.

Három Ferencváros-gól az első félidőben

A hazai csapat sokkal jobban kezdte a mérkőzést, a 4. percben Gruber fejelt 7 méterről mellé. Sok veszélyt ez még nem jelentett, de ami egy perccel később történt, az már sokkal inkább. Osváth jobb oldali beadása után Abu Fani hat méterről lefejelt a földre, Banai a felpattanó labdát remek reflexszel hárította.

Nem sokkal később Osváth jócskán fölé lőtt 17 méterről, majd következett a 10. perc.

Újpesti labdavesztés után Abu Fani a jobbszélen teljesen üresen volt, és a középre adását a hosszúnál érkező Kovacevic lőtt közelről a hálóba (1-0).

A Fradi abszolút fölényben futballozott, sorban dolgozta ki a helyzeteket, a 23. percben például Raemaekers fejesénél kellett Banainak résen lennie.

Grubernél az irányzékkal volt baj, 17 méterről jócskán mellé lőtt.

Az újpestieket az ág is húzta, a sztárigazolás Maiert talán túl korán vetették be a lila-fehérek, a 27 éves játékost sérülés miatt le kellett cserélni. A helyére a magyar válogatott Horváth Krisztofer érkezett.

A 36. percben megduplázta előnyét a vendéglátó: Gruber jobb oldali szöglete után Kovacevic térdéről megindult a labda a kapu felé, Fiola blokkolt, de a lecsorgót Gómez nagyon közelről a léc alá vágta (2-0).

A 43. percben az Újpest-drukkerek is felpattantak a helyükről: Horváth magas ívű beadását Stronati hét méterről fölé fejelte.

Osváth jobbról adott középre, az ötösnél helyezkedő Kanikovszki hat méterről, félfordulatból lőtt a jobb alsóba (3-0).

Még csak a szünetben jártunk, de már ekkor nagyon úgy tűnt, hogy eldőlt a derbi.

18 700 néző látogatott ki a mérkőzésre.

Gómez első gólja Fradi-mezben

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Második félidő: kettőt cserélt az Újpest

Elkezdődött a második félidő, az Újpest kettőt is cserélt: Nunes helyére Gergényi, Beridze helyére Vlijter érkezett.