A Ferencváros a héten szerződtette Osváth Attilát, akit rögtön a kezdőbe tett Robbie Keane. De szintén újoncot avatott Szélesi Zoltán, hiszen a Bundesliga-szereplő Augsburgtól megszerzett Arne Maier is az első perctől a pályán volt.
A Fradi Osváthon kívül Gróf Dávidot, Nagy Barnabást, Ötvös Bencét és Gruber Zsombort is a soraiban tudta, velük volt meg az öt hazai játékos a magyar ajánlásnak megfelelően.
Három Ferencváros-gól az első félidőben
A hazai csapat sokkal jobban kezdte a mérkőzést, a 4. percben Gruber fejelt 7 méterről mellé. Sok veszélyt ez még nem jelentett, de ami egy perccel később történt, az már sokkal inkább. Osváth jobb oldali beadása után Abu Fani hat méterről lefejelt a földre, Banai a felpattanó labdát remek reflexszel hárította.
Nem sokkal később Osváth jócskán fölé lőtt 17 méterről, majd következett a 10. perc.
Újpesti labdavesztés után Abu Fani a jobbszélen teljesen üresen volt, és a középre adását a hosszúnál érkező Kovacevic lőtt közelről a hálóba (1-0).
A Fradi abszolút fölényben futballozott, sorban dolgozta ki a helyzeteket, a 23. percben például Raemaekers fejesénél kellett Banainak résen lennie.
Grubernél az irányzékkal volt baj, 17 méterről jócskán mellé lőtt.
Az újpestieket az ág is húzta, a sztárigazolás Maiert talán túl korán vetették be a lila-fehérek, a 27 éves játékost sérülés miatt le kellett cserélni. A helyére a magyar válogatott Horváth Krisztofer érkezett.
A 36. percben megduplázta előnyét a vendéglátó: Gruber jobb oldali szöglete után Kovacevic térdéről megindult a labda a kapu felé, Fiola blokkolt, de a lecsorgót Gómez nagyon közelről a léc alá vágta (2-0).
A 43. percben az Újpest-drukkerek is felpattantak a helyükről: Horváth magas ívű beadását Stronati hét méterről fölé fejelte.
Osváth jobbról adott középre, az ötösnél helyezkedő Kanikovszki hat méterről, félfordulatból lőtt a jobb alsóba (3-0).
Még csak a szünetben jártunk, de már ekkor nagyon úgy tűnt, hogy eldőlt a derbi.
18 700 néző látogatott ki a mérkőzésre.
Második félidő: kettőt cserélt az Újpest
Elkezdődött a második félidő, az Újpest kettőt is cserélt: Nunes helyére Gergényi, Beridze helyére Vlijter érkezett.
A korábbi újpesti Rajczi Péter a mérkőzés alakulását látva azt mondta: kölcsönadná a tökeit pár játékosnak, mert nem érti, hogy lehet így nekimenni egy mérkőzésnek.
Az újpesti Bodnár 21 méterről tüzelt, de lövése egy méterrel elkerülte Gróf kapuját. Az 52. percben Vlijter is egy távoli lövéssel próbálkozott, de Gróf könnyedén ölelte magához a labdát.
Az Újpest sokkal jobban játszott a második félidő első felében. Fenyő Noah is bátran lőtt, de előbb jobbal a védőjét találta telibe, majd a ballal megeresztett lökete jócskán elkerülte a kaput.
A másik oldalon Abu Fani villant: 19 méteres próbálkozását Banai gond nélkül hárította.
A Fradiban Corbu is bemutatkozhatott zöld-fehérben, miután a 64. percben beállt Gruber helyére. Abu Fanit pedig Romao váltotta.
Szélesi újabb kettős cserével próbálta felrázni csapatát: Matko helyére Brodic, Fenyő helyére Lacoux érkezett.
A 68. percben Horváth parádés szöktetése után Gradisar került ziccerbe, de a hét méterről leadott lövését Gróf bravúrral hárítani tudta.
A stadion egy részét ellepte a füst, talán ezt próbálta Nagy Barnabás kihasználni, de 18 méteres lövése után a labdája kis híján a stadionon kívül landolt.
A Fradi is dupla cserével jelentkezett, Kanikovszki helyére Zachariassen, Kovacevic helyére Yusuf állt be.
Az Újpest próbálkozott kontrával a 77. percben. Az előre vágott labdára rásprintelt Gróf, és a kapujától 30 méterre sikerült felszabadítania Vlijter elől.
A 86. percben a Fradi-kaputól 17 méterről végezhetett el szabadrúgást az Újpest, de Horváth biztató csavarása elkerülte a bal pipát.
A 88. percben Ötvöst Madarász váltotta.
Zachariassen bal oldali szöglete után Gómez alig fejelt a kapu mellé a 91. percben.
A lefújás előtt kiosztott még a játékvezető három sárga lapot (Fiola, Horváth, Raemaekers), miután Yusufot Horváth durván szerelte, majd kialakult egy kis csetepaté.
A Fradi végül könnyed győzelmet aratott, és már 33 meccs óta veretlen az Újpesttel szemben. Diadalával Robbie Keane csapata a tabella élére állt.
