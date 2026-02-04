A rotterdami rendőrség azt vizsgálja, hogy a beérkezett hívások és üzenetek jogilag büntetendőnek minősülnek-e, illetve, hogy ki és milyen csatornán tette közzé a Feyenoord-vezér Dennis te Kloese privát elérhetőségét. A hatóságok közlése alapján, ha a fenyegetések és a zaklatás elérik a büntetőjogi küszöböt, büntetőeljárás is lehet az ügyből, és a rendőrség kommunikációja szerint a letartóztatások lehetősége sincs kizárva.

Dennis te Kloese, a Feyenoord vezetője és Robin van Persie vezetőedző a rotterdami De Kuip Stadionban, a 2024–2025-ös idény előtt.

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Mi zajlik a Feyenoordnál?

A hivatalos rendőrségi tájékoztató nem nevez meg indítékot, és nem állítja, hogy a fenyegetések a klub sporthelyzetével függnének össze. Ugyanakkor a klub körül az utóbbi időszakban érezhetően fokozódott a nyomás, és több sajtóanyag is arról írt, hogy te Kloese kritikák kereszttüzében áll a klubon belüli döntések, illetve a vezetői működés megítélése miatt.

Feltételezhető (és nem rendőrségi tényállítás), hogy a zaklatás hátterében az a klasszikus futballforgatókönyv állhat, amikor egy nagy klubnál a szurkolói indulatok egy része vezetői arcokat talál célpontnak. Ilyenkor jellemzően három témakör indítja be a tömegeket: az igazolások (ki jött/ki nem jött), a sportvezetői döntések (ki kapott szerepet, ki lett félreállítva), és az eredménykényszer (ha a teljesítmény nem olyan, amilyet a közeg elvár). A te Kloese körüli vitákról és belső nyomásról korábban több holland cikk is írt, ami megmutatja, mennyire feszült lehet a háttér. Persze, ez ettől még nem bizonyítja, hogy emiatt történt a fenyegetés.

A rendőrség nyomoz

A holland lapok által idézett rendőrségi közlemény szerint a nyomozás kulcsa az lehet, hogy a rendőrség mennyire gyorsan tudja visszakövetni a telefonszám közzétételének útját és az üzenetek/hívások forrását. Ha a hatóságok szerint a tartalom egyértelműen büntetendő fenyegetés, az ügy gyorsan átfordulhat konkrét gyanúsítotti körbe és eljárásba.

A bajnokságban a Feyenoord jelenleg második, viszont a listavezető PSV-nek jelentős az előnye: 21 forduló után az Eindhoven 56 pontos, míg a rotterdamiak 39 pontnál járnak, vagyis 17 pont a különbség. Ez a helyzet önmagában is képes felerősíteni a feszültséget egy topklub körül, főleg akkor, amikor a szurkolók bajnoki versenyt és trófeát várnak.