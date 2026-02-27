Live
Próbálják megnyugtatni a szurkolókat. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) bizalma annak ellenére sem rendült meg Mexikóban, a nyári világbajnokság egyik rendezőjében, hogy legalább 74 ember vesztette életét Nemesio Oseguera Cervantes, a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetője elleni műveletet követelő erőszakhullámban.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino csütörtökön beszélt Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel, akinek elmondta, hogy továbbra is teljes mértékben bíznak az országban, és abban, hogy az összes tervezett mérkőzést megrendezhetik ott.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino nem aggódik a mexikói helyet miatt
A FIFA elnöke, Gianni Infantino nem aggódik a mexikói helyzet miatt
Fotó: DAVID SALAZAR / AFP

Mire számít a FIFA?

Mexikóban 13 vb-meccsre kerül sor, ezek közül négyre a Jalisco államban lévő Guadalajarában, a CJNG kartell központjában. A súlyos helyzetről korábban részletesen írtunk.

Sheinbaum a közösségi oldalán megerősítette, hogy telefonon beszélt Infantinóval, és hozzátette, továbbra is a megszokott módon dolgoznak a világbajnokság sikeres megrendezésén

– írja az MTI. 

Az államelnök korábban leszögezte, hogy nem kockázatos az országba látogatni, de csütörtökön biztonsági okokból lemondták a jövő hétre Guadalajara külvárosába tervezett műugró világkupaversenyt.

Infantino a héten kijelentette: meg van győződve, hogy 

minden a lehető legjobban, zökkenőmentesen zajlik majd".

A négy vb-mérkőzés előtt Guadalajara március végén pótselejtezőknek is otthont ad: előbb Új-Kaledónia és Jamaica találkozik egymással, majd a győztes Kongóval játszik a kijutásért.

@nitrofootball7 Is the 2026 World Cup Safe? 📷📷 FIFA designated Guadalajara, Mexico is a World Cup host city for 4 group stage matches including the training camps for Colombia and South Korea. FIFA is now evaluating safety concerns of the city. Should Guadalajara be a host city in the 2026 World Cup, or should it be relocated? #WorldCup #Guadalajara #Mexico #FIFA #SportsNews #Soccer #Football #fyp ♬ original sound - Nitro Football

 

