A FIFA elnöke, Gianni Infantino csütörtökön beszélt Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel, akinek elmondta, hogy továbbra is teljes mértékben bíznak az országban, és abban, hogy az összes tervezett mérkőzést megrendezhetik ott.
Mire számít a FIFA?
Mexikóban 13 vb-meccsre kerül sor, ezek közül négyre a Jalisco államban lévő Guadalajarában, a CJNG kartell központjában. A súlyos helyzetről korábban részletesen írtunk.
Sheinbaum a közösségi oldalán megerősítette, hogy telefonon beszélt Infantinóval, és hozzátette, továbbra is a megszokott módon dolgoznak a világbajnokság sikeres megrendezésén
– írja az MTI.
Az államelnök korábban leszögezte, hogy nem kockázatos az országba látogatni, de csütörtökön biztonsági okokból lemondták a jövő hétre Guadalajara külvárosába tervezett műugró világkupaversenyt.
Infantino a héten kijelentette: meg van győződve, hogy
minden a lehető legjobban, zökkenőmentesen zajlik majd".
A négy vb-mérkőzés előtt Guadalajara március végén pótselejtezőknek is otthont ad: előbb Új-Kaledónia és Jamaica találkozik egymással, majd a győztes Kongóval játszik a kijutásért.