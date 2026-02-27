A FIFA elnöke, Gianni Infantino csütörtökön beszélt Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel, akinek elmondta, hogy továbbra is teljes mértékben bíznak az országban, és abban, hogy az összes tervezett mérkőzést megrendezhetik ott.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino nem aggódik a mexikói helyzet miatt

Fotó: DAVID SALAZAR / AFP

Mire számít a FIFA?

Mexikóban 13 vb-meccsre kerül sor, ezek közül négyre a Jalisco államban lévő Guadalajarában, a CJNG kartell központjában. A súlyos helyzetről korábban részletesen írtunk.

Sheinbaum a közösségi oldalán megerősítette, hogy telefonon beszélt Infantinóval, és hozzátette, továbbra is a megszokott módon dolgoznak a világbajnokság sikeres megrendezésén

– írja az MTI.

⚽🇲🇽 || Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ratificó la confianza en México como sede tras dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum; confirmó que el país mantiene todos sus partidos para el Mundial 2026. 🏆🤝 pic.twitter.com/lfPJB6zs2u — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) February 27, 2026

Az államelnök korábban leszögezte, hogy nem kockázatos az országba látogatni, de csütörtökön biztonsági okokból lemondták a jövő hétre Guadalajara külvárosába tervezett műugró világkupaversenyt.

Chaos in Mexiko



Mexikanische Armee tötet Mafiaboss EL Mencho.



Das CJNG Kartell erklärt den Krieg



Sie stecken Gebäude in Brand und nehmen amerikanische Touristen auf nahegelegenen Autobahnen und in Hotels als Geiseln.



Kurzerhand stürmen sie auch den

Guadalajara International… pic.twitter.com/IIcnCBQpkq — Theresa Finn 🇩🇪 (@Theresa_Finn_) February 22, 2026

Infantino a héten kijelentette: meg van győződve, hogy

minden a lehető legjobban, zökkenőmentesen zajlik majd".

A négy vb-mérkőzés előtt Guadalajara március végén pótselejtezőknek is otthont ad: előbb Új-Kaledónia és Jamaica találkozik egymással, majd a győztes Kongóval játszik a kijutásért.