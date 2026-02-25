Florian Wirtz a Transfermarkt adatai szerint a 2025-2026-os idény előtt, 125 millió euróért tette át a székhelyét Liverpoolba, ahol a megérkezése után Alexander Isak is „befutott” 145 millióért cserébe. A 37-szeres német válogatott középpályás beilleszkedése nem alakult zökkenőmentesen, de mára már a Vörösök egyik erőssége, december óta pedig a gólok is megérkeztek tőle, bár a Nottingham Forest ellen sérülés miatt nem léphetett pályára.

Florian Wirtz gólt ünnepel a Newcastle United ellen

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Florian Wirtz kis híján a Real Madridhoz került

Volker Struth, a játékos ügynöke a Bild podcastben árulta el, hogy a Bayern München és a Liverpool is versenyben volt ügyfeléért, ám ő felhívta Xabi Alonsót, aki akkoriban már a Real Madridot irányította. A Bayer Leverkusen korábbi trénere igent is mondott az ötletre, így Struth Florentino Pérez elnöknek is üzent.

Szóval küldtem neki egy üzenetet: „Kedves Florentino, már sokszor mondtam neked: van itt egy játékosom, akit nagyon ajánlok. Florian Wirtz minden csapatot jobbá tesz a világon.”

Állítólag Pérez megköszönte az ajánlást, majd a klub ügyvezető igazgatójához, José Sánchezhez irányította az ügyet, viszont ezen a ponton elakadtak a tárgyalások.

A történet végét pedig már ismerjük, Wirtz a Liverpoolhoz került, míg a madridiak Dean Huijsent, Franco Mastantuonót, Álvaro Carrerast és Trent Alexander-Arnoldot is megszerezték. Struth szerint a többi játékos érkezése is bonyolította a helyzetet, de reméli, hogy a spanyolok költségvetése egy nap majd megengedi ezt az üzletet.

Még a Real Madrid kasszája sincs mindig tele. De továbbra is az a kívánságom, hogy Florian egy nap ott játsszon – tette hozzá.