Focimeccsek maradtak el a mexikói kartellvezér halála után, a világ közben már a nyári labdarúgó-világbajnokság megrendezése miatt aggódik.

Most közel sem nyugodt a helyzet Mexikóban, sokan már a focivébére érkező drukkerek biztonságát féltik

Fotó: ULISES RUIZ / AFP

Mi lesz a foci-vb mexikói meccseivel?

A hatóságok közlése szerint a mexikói hadsereg a Jalisco állambeli Tapalpában hajtott végre műveletet, ahol halálosan megsebesítették Nemesio Rubén Oseguera Cervantest, ismertebb nevén „El Menchót”, a Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vezetőjét.

A kartellfőnök a jelentések szerint a Mexikóvárosba tartó légi szállítás közben halt meg. Tapalpa Guadalajara közelében található, mintegy kétórányi autóútra a világbajnoki helyszínként is kijelölt nagyvárostól.

A történtek után azonnal fokozódott a feszültség:

kartelltagok járműveket gyújtottak fel és utakat torlaszoltak el csaknem egy tucat mexikói államban. A kialakult helyzet miatt két élvonalbeli meccset – a férfiaknál a Querétaro–Juárez FC, a nőknél pedig a Chivas–América rangadót – elhalasztották, emellett két másodosztályú találkozót is lefújtak.

Mexicaans leger doodt El Mencho, hoofd van berucht en gewelddadig drugskartel https://t.co/DWjz5O5NP7 — NU.nl (@NUnl) February 22, 2026

Külön érdekesség, hogy a mexikói válogatott szerdára lekötött barátságos mérkőzése Izland ellen egyelőre napirenden maradt. A Mexikói Labdarúgó Szövetség eddig nem jelentett be változtatást a querétarói Corregidora stadionba tervezett összecsapással kapcsolatban.

A CJNG-t a szakértők Mexikó legerősebb kartelljeként tartják számon: becslések szerint mintegy 19 ezer taggal rendelkezik, és az ország 32 államából 21-ben van jelen. A szervezetet az Egyesült Államokban a Trump-adminisztráció külföldi terrorszervezetként is nyilvántartásba vette, ami tovább növelte a nemzetközi figyelmet a csoport tevékenysége iránt.

Chaos in Mexiko



Mexikanische Armee tötet Mafiaboss EL Mencho.



Das CJNG Kartell erklärt den Krieg



Sie stecken Gebäude in Brand und nehmen amerikanische Touristen auf nahegelegenen Autobahnen und in Hotels als Geiseln.



Kurzerhand stürmen sie auch den

Guadalajara International… pic.twitter.com/IIcnCBQpkq — Theresa Finn 🇩🇪 (@Theresa_Finn_) February 22, 2026

A biztonsági kihívások különösen érzékenyen érinthetik Guadalajará-t, amely a nyári labdarúgó-világbajnokság egyik házigazdája lesz. A város négy vb-mérkőzésnek ad otthont júniusban, köztük két dél-koreai érdekeltségű találkozónak, de pályára lép majd ott többek között Mexikó, Spanyolország, Uruguay és Kolumbia is.

Mindeközben Acapulcóban a sportélet folytatódik: hétfőn rajtol a Mexican Open ATP-tenisztorna a GNP Arénában. A szervezők vasárnapi közleményükben hangsúlyozták, hogy a verseny lebonyolítása a tervek szerint, zavartalanul folytatódik.