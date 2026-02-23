Focimeccsek maradtak el a mexikói kartellvezér halála után, a világ közben már a nyári labdarúgó-világbajnokság megrendezése miatt aggódik.
Mi lesz a foci-vb mexikói meccseivel?
A hatóságok közlése szerint a mexikói hadsereg a Jalisco állambeli Tapalpában hajtott végre műveletet, ahol halálosan megsebesítették Nemesio Rubén Oseguera Cervantest, ismertebb nevén „El Menchót”, a Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vezetőjét.
A kartellfőnök a jelentések szerint a Mexikóvárosba tartó légi szállítás közben halt meg. Tapalpa Guadalajara közelében található, mintegy kétórányi autóútra a világbajnoki helyszínként is kijelölt nagyvárostól.
A történtek után azonnal fokozódott a feszültség:
kartelltagok járműveket gyújtottak fel és utakat torlaszoltak el csaknem egy tucat mexikói államban. A kialakult helyzet miatt két élvonalbeli meccset – a férfiaknál a Querétaro–Juárez FC, a nőknél pedig a Chivas–América rangadót – elhalasztották, emellett két másodosztályú találkozót is lefújtak.
Külön érdekesség, hogy a mexikói válogatott szerdára lekötött barátságos mérkőzése Izland ellen egyelőre napirenden maradt. A Mexikói Labdarúgó Szövetség eddig nem jelentett be változtatást a querétarói Corregidora stadionba tervezett összecsapással kapcsolatban.
A CJNG-t a szakértők Mexikó legerősebb kartelljeként tartják számon: becslések szerint mintegy 19 ezer taggal rendelkezik, és az ország 32 államából 21-ben van jelen. A szervezetet az Egyesült Államokban a Trump-adminisztráció külföldi terrorszervezetként is nyilvántartásba vette, ami tovább növelte a nemzetközi figyelmet a csoport tevékenysége iránt.
A biztonsági kihívások különösen érzékenyen érinthetik Guadalajará-t, amely a nyári labdarúgó-világbajnokság egyik házigazdája lesz. A város négy vb-mérkőzésnek ad otthont júniusban, köztük két dél-koreai érdekeltségű találkozónak, de pályára lép majd ott többek között Mexikó, Spanyolország, Uruguay és Kolumbia is.
Mindeközben Acapulcóban a sportélet folytatódik: hétfőn rajtol a Mexican Open ATP-tenisztorna a GNP Arénában. A szervezők vasárnapi közleményükben hangsúlyozták, hogy a verseny lebonyolítása a tervek szerint, zavartalanul folytatódik.
Az események ismét ráirányították a figyelmet Mexikó biztonsági helyzetére, valamint arra, hogy a szervezett bűnözés elleni fellépések milyen közvetlen hatással lehetnek a mindennapi életre és a sporteseményekre is.