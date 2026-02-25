Riccardo Merkuri az olasz regionális bajnokságban, a helyi ASD Montemilone Pollenza csapatában játszott. A fiatal focista és anyja, Albana Kastriot pénteken otthonukban vacsoráztak, Riccardo 20. születésnapját ünnepelték. A srác apja és bátyja nem volt otthon, amikor a borzalmas dolog történt.

Borzalmas dolgot művelt a fiatal futballista, anyját kómában tartják

Fotó: Jam Press

Borzalmas dolgot művelt, anyját kómában tartják

A fiatal focista és 53 éves anyja az asztalnál kezdtek veszekedni, a szomszédok kiabálást hallottak, és nem sokkal később kihívták a rendőrséget.

Amikor megérkeztek, Albanát félholtra verve, eszméletlenül találták meg a fürdőszobában, csuromvéresen. Fia, Riccardo ekkorra már elmenekült a helyszínről, vélhetően sokkos állapotban, azt gondolva, hogy megölte az anyját. Egy szemtanú látta a fiút, amint Civitanova Marchéba hajtott, ahol a dokk szélére sétált, majd a tengerbe ugrott. A térfigyelő kamerák felvételei rögzítették, ahogy visszamászik, leveszi kabátját, és másodszor is a jeges vízbe ugrik. Egyes hírek szerint a búvárok 38 órányi keresés után találták meg Riccardo holttestét vasárnap. A fiatal focista halálát a szakértő orvos szerint hipotermia és fulladás okozta.

Albanát azóta is mesterséges kómában tartják az orvosok. Eltört az állkapcsa és más arcsérüléseket is szenvedett. A tervek szerint még ezen a héten megoperálják.

Riccardo albán szülei az 1990-es évek óta élnek Pollenzában. Édesanyja szépségszalont, apja pedig egy kis építőipari vállalkozást vezet.