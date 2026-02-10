Live
Ez hatalmas csoda lenne. A Fradi focicsapata sorozatban hetedik európai kupafőtáblás idényét és negyedik tavaszi szereplését ünnepelheti a jelenlegi szezonban, de a következő Bajnokok Ligája kiírásban még nagyobb bravúrt érhet el: automatikus BL-főtáblás indulást. A Football Meets Data elemzése szerint a bajnoki éllovasok közül az UEFA-koefficiens alapján a Ferencváros áll a legjobban a selejtezőből főtáblára kerülő csapatok rangsorában.

Az európai focibajnokságok február 9-i állása szerint automatikusan a legrangosabb kupasorozatban indulhatna a Fradi, de sajnos nagyon messze van még a vége.

Fantasztikus lenne, ha a Fradi automatikusan BL-főtáblára jutna
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Automatikusan BL-ben indulhatna a Fradi?

A Football Meets Data elemzőoldal számításai szerint azok között a klubok között, amelyek vezetik saját bajnokságukat és nem automatikusan főtáblások a BL-ben, az UEFA koefficienst tekintve jelenleg a Ferencváros áll az automatikus főtáblát jelentő helyen.

A Fradi az elemzésében kiemeli, 

a BL szabályai szerint amennyiben egy a bajnokságában BL-indulást elérő helyen végző csapat nyeri meg a Bajnokok Ligáját, a neki járó alanyi jogú főtáblás helyet a legmagasabb koefficienssel rendelkező selejtezős bajnokcsapat kapja meg. Jelen állás szerint ez a Ferencváros.

Hogy az álom valóra váljon, ahhoz viszont nagyon sok dolognak kellene összejönnie. Először is még sok olyan csapat van versenyben, amelyik jó eséllyel nem végez olyan helyen a bajnokságában, ami BL-indulást ér. A Premier League-ben csak az Arsenal és a Manchester City esetében látszik biztosan, hogy ez meglesz, míg a BL-ben még talpon lévő Chelsea és Liverpool az utolsó, ötödik BL-helyért hajt, a Tottenham pedig beragadt a középmezőnyben. 

Ha a három közül bármelyik megnyerné a BL-t, de a bajnokságban az első ötön kívül végezne, akkor „elvinné” a Fradi elől az automatikus főtáblás helyet.

Ugyanez igaz a Ligue 1-ben a Monacóra, a Bundesligában a Bayer Leverkusenre, a Serie A-ban pedig az Atalantára és a Juventusra is. Igaz, hogy ezeknek a csapatoknak minimális az esélyük a BL-győzelemre.

A rivális bajnokságok alakulása a másik veszélyeztető tényező

Az előző hétvégéig az automatikus főtáblás helyért folyó versenyben még élen álló 

szerb Crvena zvezda nyolc fordulóval az alapszakasz vége előtt egy ponttal vezet a Partizan előtt. A főtáblára pályázó csapatok rangsorát az Olympiakosz vezeti, ők viszont jelen állás szerint csak a második helyen állnak, igaz mindössze két pont a hátrányuk Varga Barnabás csapata, az AEK Athén mögött.

De a Fradira szintén veszélyes PAOK hátrány is csak három pont. A dán bajnokságban a jelenleg második helyen álló Midtjylland jelent veszélyt, amelyik remek UEL-szereplésével szorgosan gyűjti a koefficiens pontokat. De figyelni kell az ukrán bajnokságban holtversenyben a második helyen álló Sahtar Donyeckre és a skót Premier League-ben már ugyancsak második Rangersre is.

A Fradi elintézte az Újpestet, a tabella élére állt – videó
Böde szenzációs poénnal búcsúztatta a Fradi új szerzeményét
Tóth Alexszel fantasztikus hírt közölhetnek Angliában

 

