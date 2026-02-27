Live
Rendkívüli

Zelenszkij felhívta Ficót – itt az ukrán ajánlat

Botrány

A Facebook is beszállt a választási kampányba, sorra kapcsolja le a jobboldali megyei lapok oldalait

Péntek délután kiderült, hogy a magyar bajnok Ferencváros a portugál Braga csapatával találkozik majd az Európa-liga nyolcaddöntőjében. A Fradi a Groupama Arénában kezdi a párharcot, a visszavágót azonban szokatlan időpontban, egy szerdai délutánon rendezik, ez pedig bekavarhat a bajnokcsapat NB I-es menetrendjébe.

Az Európa-liga nyolcaddöntő első mérkőzését a Fradi a Groupama Arénában játssza március 12-én, a visszavágóra pedig március 18-án, szerdán 16:30-kor kerül sor Portugáliában, a Braga otthonában.

Ferencvárosi TC - Ludogorec, FTC, Fradi, Ferencváros, FradiLudogorec, UEFA Európa-liga, rájátszás, 2. mérkőzés, Budapest, Groupama Aréna, 2026.02.26.
A Fradi történelmi győzelmet aratott az Európa-ligában
Fotó: Mirkó István

A portugál A Bola beszámolója szerint a visszavágót azért rendezik szerdán, mert a helyi hatóságok döntése értelmében a Braga és az FC Porto nem játszhat ugyanazon a napon hazai pályán. A döntéshozók a pedig Portót részesítették előnyben, mivel a bajnokságban Braga előtt végzett.

Elhalasztják a Fradi NB I-es rangadóját?

A módosítás hatással lehet az NB I-es versenynaptárra is. Az M4 Sport azt írja, hogy a március 16-án, este 20:00-ra kiírt Ferencváros–Puskás Akadémia bajnoki mérkőzést várhatóan el kell halasztani. Az ok, hogy a Braga elleni kupameccsig nem telne el a magyar szövetség szabályzatában előírt minimális idő. 

  • A szabályzat kimondja, hogy egy csapat a legutóbbi meccséhez viszonyítva a rákövetkezendő 3. napon léphet ismét pályára, azonban ha az előzetesen megadott időpontban játszanák le a Fradi-Puskás meccset, akkor a Braga elleni találkozóig 48 óra sem telne el.

Bár a FIFA 2025-ben elfogadta, hogy a játékosok számára minimum 72 órás pihenőidő lenne indokolt két mérkőzés között, ennek kötelező érvényű bevezetése egyelőre nem történt meg. A kialakult helyzet így ismét rávilágít a nemzetközi és hazai versenynaptár összehangolásának nehézségeire.

