Az Európa-liga nyolcaddöntő első mérkőzését a Fradi a Groupama Arénában játssza március 12-én, a visszavágóra pedig március 18-án, szerdán 16:30-kor kerül sor Portugáliában, a Braga otthonában.

A Fradi történelmi győzelmet aratott az Európa-ligában

Fotó: Mirkó István

A portugál A Bola beszámolója szerint a visszavágót azért rendezik szerdán, mert a helyi hatóságok döntése értelmében a Braga és az FC Porto nem játszhat ugyanazon a napon hazai pályán. A döntéshozók a pedig Portót részesítették előnyben, mivel a bajnokságban Braga előtt végzett.

Elhalasztják a Fradi NB I-es rangadóját?

A módosítás hatással lehet az NB I-es versenynaptárra is. Az M4 Sport azt írja, hogy a március 16-án, este 20:00-ra kiírt Ferencváros–Puskás Akadémia bajnoki mérkőzést várhatóan el kell halasztani. Az ok, hogy a Braga elleni kupameccsig nem telne el a magyar szövetség szabályzatában előírt minimális idő.

A szabályzat kimondja, hogy egy csapat a legutóbbi meccséhez viszonyítva a rákövetkezendő 3. napon léphet ismét pályára, azonban ha az előzetesen megadott időpontban játszanák le a Fradi-Puskás meccset, akkor a Braga elleni találkozóig 48 óra sem telne el.

Bár a FIFA 2025-ben elfogadta, hogy a játékosok számára minimum 72 órás pihenőidő lenne indokolt két mérkőzés között, ennek kötelező érvényű bevezetése egyelőre nem történt meg. A kialakult helyzet így ismét rávilágít a nemzetközi és hazai versenynaptár összehangolásának nehézségeire.