A párharc első mérkőzésére március 12-én kerül sor a Groupama Arénában, a visszavágót pedig 18-án 16:30-kor rendezik Bragában. Továbbjutás esetén a görög Panathinaikosz vagy a spanyol Real Betis vár majd a Fradira a negyeddöntőben.

A Fradi történelmi győzelmet aratott az Európa-ligában

Fotó: Polyák Attila

A Fradi a Braga ellen is van esélye?

Orosz Pál az FTC Zrt. vezérigazgatója nehéz párharcra számít, de úgy véli, az FC Porto nehezebb ellenfél lett volna.

Nyilvánvalóan nagyon nehéz mérkőzés lesz. Azért azt tudjuk, milyen erős a portugál bajnokság, és a Braga a negyedik helyen van, de azt sem szabad elfelejteni, hogy húsz ponttal le van szakadva az éllovas Portótól. Attól a Portótól, amely 23 mérkőzés alatt 7 gólt kapott összesen. Ha megnézzük az erőviszonyokat, mindenféleképpen azt lehet mondani, hogy a Porto nehezebb ellenfél lett volna, ami nem jelenti azt, hogy a Braga ne lenne az. A legjobb 16 között már nem lehet könnyű ellenfelet kapni”

– idézi az MTI az M1 aktuális csatornának nyilatkozó Orosz Pált, aki úgy véli, hogy a Ferencvárosnak van esélye a továbbjutásra.

Orosz Pál szerint a Fradi nem esélytelenként vág neki a párharcnak

Fotó: Polyák Attila - Origo

„Az első megérzésem az, hogy mind a két félnek van esélye. A Bragának sokkal több, mint nekünk, de mi sem esélytelenként lépünk pályára. Ha nem tévedek, akkor nyert ott a Genk például, akit mi megvertünk. Fel lehet belőlük készülni, és fel fogunk. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy továbbjussunk akkor is, hogyha nem nekünk áll a zászló” – vélekedett az esélyekről az FTC Zrt. vezérigazgatója.

A magyar bajnoki címvédő a szezon elején az örmény FC Noah és a bolgár PFC Ludogorec csapatát búcsúztatta a Bajnokok Ligája selejtezőjében, majd alulmaradt az azeri Qarabag FK-val szemben, így került át a második számú kupasorozatba. Ott az alapszakaszt négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel a 11. helyen zárta, a rájátszás első fordulójából pedig a Ludogoreccel szemben lépett tovább.

A pénteki, nyoni sorsolás eredményeként lesz majd olasz párharc a legjobb 16 között - a Bologna az AS Romával csap össze -, míg a Lille az Aston Villával, a Stuttgart pedig a Portóval játszik.

A második számú európai kupasorozat döntőjét május 20-án rendezik Isztambulban.