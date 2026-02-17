Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Durva

Felháborító, mit művelt a balos újságíró az Orbán-Rubio sajttájon

Link másolása
Vágólapra másolva!
Két esetet is tárgyalt az MLSZ fegyelmi bizottsága. Cikkünk most elsősorban azzal foglalkozik, hogy szankcionálták a Fradi védőjét a taposás miatt.

A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága egy-egy mérkőzéses eltiltással büntette a labdarúgó NB I legutóbbi, 22. fordulóban kiállított két játékost - írja az MTI. Ibrahim Cissé, a Fradi focistája így végül nem úszta meg a büntetést a zalaegerszegi taposása után.

Csúnya taposás volt Cissé zalaegerszegi belépője a Fradi meccsén
Csúnya taposás volt Cissé zalaegerszegi belépője a Fradi meccsén
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Csúnya taposás volt a Fradi meccsén

A Ferencvárosi TC belső védője, Ibrahim Cissé a Zalaegerszeg elleni mérkőzés 28. percében kapott piros lapot, miután rátaposott Szendrei Norbert bokájára. Az első félidőben történő kiállítás után az FTC nem tudta megőrizni egygólos előnyét. Ötvös Bence találatára hárommal válaszolt a ZTE és otthon tartotta a három pontot a zöld-fehérek ellen. A bukott pontok még sokba kerülhetnek Robbie Keane csapatának a végelszámolásnál.

A Debrecen középpályását, Szűcs Tamást két sárga lapot érő szabálytalanság után állította ki a játékvezető az 55. percben az Újpest elleni találkozón. A lilák már az első félidőben megszerezték a vezetést Aljosa Matko révén, aki a kiállítás után megszerezte második találatát is a meccsen. A DVSC csak szépíteni tudott emberhátrányban, így 2-1-es vereséget szenvedett a Szusza Ferenc Stadionban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!