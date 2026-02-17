A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága egy-egy mérkőzéses eltiltással büntette a labdarúgó NB I legutóbbi, 22. fordulóban kiállított két játékost - írja az MTI. Ibrahim Cissé, a Fradi focistája így végül nem úszta meg a büntetést a zalaegerszegi taposása után.

Csúnya taposás volt Cissé zalaegerszegi belépője a Fradi meccsén

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A Ferencvárosi TC belső védője, Ibrahim Cissé a Zalaegerszeg elleni mérkőzés 28. percében kapott piros lapot, miután rátaposott Szendrei Norbert bokájára. Az első félidőben történő kiállítás után az FTC nem tudta megőrizni egygólos előnyét. Ötvös Bence találatára hárommal válaszolt a ZTE és otthon tartotta a három pontot a zöld-fehérek ellen. A bukott pontok még sokba kerülhetnek Robbie Keane csapatának a végelszámolásnál.

A Debrecen középpályását, Szűcs Tamást két sárga lapot érő szabálytalanság után állította ki a játékvezető az 55. percben az Újpest elleni találkozón. A lilák már az első félidőben megszerezték a vezetést Aljosa Matko révén, aki a kiállítás után megszerezte második találatát is a meccsen. A DVSC csak szépíteni tudott emberhátrányban, így 2-1-es vereséget szenvedett a Szusza Ferenc Stadionban.