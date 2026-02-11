A találkozó toronymagas esélyese az NB I-ben listavezető Fradi volt, amely a legutóbbi két Magyar Kupa-kiírásban a döntőig menetelt. Robbie Keane és csapata azonban nem becsülhette le a Csákvár együttesét, amely a másodosztályban október óta veretlen és csak négy pontra van a feljutást érő második helytől.

A Fradi edzője egy pillanatig sem becsülte le a Csákvár csapatát

Fotó: Polyák Attila

„A kupamérkőzésen az egyik legfontosabb, hogy ugyanazt a tiszteletet mutassuk az ellenfélnek, mint bármelyik másiknak. Akár az Európa-liga, akár valamelyik hazai osztályból érkezik az ellenfelünk, mindig ugyanazt a tiszteletet kell mutatnunk. Ez fontos” – hangsúlyozta a mérkőzés előtt a Fradi ír edzője.

A Fradi kivégezte a Csákvárt az első félidőben

Robbie Keane kiemelte azt is, hogy az ilyen mérkőzések lehetőséget nyújtanak néhány játékosnak, hogy megmutassák, mit jelent számukra a klubért játszani, és hogy májusban a kupadöntőben szeretnénk szerepelni.

Az ír szakembernek ezúttal nem kellett a magyar szabállyal foglalkoznia, így bombaerős kezdőt küldhetett pályára. A Fradi a Varga Á. – Cadu, Lakatos, Szalai G., Makreckis – Levi, Júlio Romao – Joseph, Zachariassen, Acolatse – Yusuf összetételű kezdővel futott ki a Groupama Aréna gyepszőnyegére és azonnal magához ragadta a kezdeményezést.

A Ferencváros már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést, amikor Lenny Joseph balról betett labdája megtalálta a második hullámban érkező Cadut, azonban a brazil játékos tíz méterről pont a középen álló Perczel András kezébe lőtte a labdát.

A 12. percben aztán megszerezte a vezetést a Fradi.

Elton Acolatse átadását Lenny Joseph kapta, aki tolt egyet a labdán, majd a 16 méteres lövése megpattant a menteni igyekvő, így az védhetetlenül vágódott a hálóba (1-0).

Két perccel később újabb gólt lőtt a Fradi, ezzel pedig szűk negyedóra alatt le is zárta a továbbjutás kérdését. Acolatse húzott el a bal szélen betört a tizenhatoson belülre, a közeli lövését azonban Perczel védeni tudta, a labda viszont visszakerült Joseph elé, aki 12 méterről óriási gólt lőtt a bal felső sarokba (2-0).

A francia Lenny Joseph volt a Fradi egyik legjobbja

Fotó: Polyák Attila

A kezdés előtt úgy tűnt, a Csákvár akár meg is nehezítheti a Fradi dolgát, azonban a fővárosi csapat a 18. percben már háromgólosra növelte az előnyét.

A vendégcsapat kinyílt, Acolatse pedig külsővel gyönyörű labdát tálalt a mélységből beinduló Kristoffer Zachariassenek, aki a bal alsó sarokba lőtte a ziccerét (3-0).