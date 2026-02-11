Live
A labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Ferencváros 4-0-ra legyőzte a Groupama Arénában a másodosztályban szereplő Csákvár együttesét. A Robbie Keane vezette Fradi már a 18. percben három góllal vezetett, és már az első félidőben kialakította a végeredményt.

A találkozó toronymagas esélyese az NB I-ben listavezető Fradi volt, amely a legutóbbi két Magyar Kupa-kiírásban a döntőig menetelt. Robbie Keane és csapata azonban nem becsülhette le a Csákvár együttesét, amely a másodosztályban október óta veretlen és csak négy pontra van a feljutást érő második helytől. 

Ferencvárosi TC - Csákvár, Fradi, FTC, Ferencváros, FradiCsákvár, MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő, Groupama Aréna, 2026.02.11.
A Fradi edzője egy pillanatig sem becsülte le a Csákvár csapatát
Fotó: Polyák Attila

„A kupamérkőzésen az egyik legfontosabb, hogy ugyanazt a tiszteletet mutassuk az ellenfélnek, mint bármelyik másiknak. Akár az Európa-liga, akár valamelyik hazai osztályból érkezik az ellenfelünk, mindig ugyanazt a tiszteletet kell mutatnunk. Ez fontos” – hangsúlyozta a mérkőzés előtt a Fradi ír edzője. 

A Fradi kivégezte a Csákvárt az első félidőben

Robbie Keane kiemelte azt is, hogy az ilyen mérkőzések lehetőséget nyújtanak néhány játékosnak, hogy megmutassák, mit jelent számukra a klubért játszani, és hogy májusban a kupadöntőben szeretnénk szerepelni. 

Az ír szakembernek ezúttal nem kellett a magyar szabállyal foglalkoznia, így bombaerős kezdőt küldhetett pályára. A Fradi a Varga Á. – Cadu, Lakatos, Szalai G., Makreckis – Levi, Júlio Romao – Joseph, Zachariassen, Acolatse – Yusuf összetételű kezdővel futott ki a Groupama Aréna gyepszőnyegére és azonnal magához ragadta a kezdeményezést. 

A Ferencváros már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést, amikor Lenny Joseph balról betett labdája megtalálta a második hullámban érkező Cadut, azonban a brazil játékos tíz méterről pont a középen álló Perczel András kezébe lőtte a labdát. 

A 12. percben aztán megszerezte a vezetést a Fradi. 

Elton Acolatse átadását Lenny Joseph kapta, aki tolt egyet a labdán, majd a 16 méteres lövése megpattant a menteni igyekvő, így az védhetetlenül vágódott a hálóba (1-0). 

Két perccel később újabb gólt lőtt a Fradi, ezzel pedig szűk negyedóra alatt le is zárta a továbbjutás kérdését. Acolatse húzott el a bal szélen betört a tizenhatoson belülre, a közeli lövését azonban Perczel védeni tudta, a labda viszont visszakerült Joseph elé, aki 12 méterről óriási gólt lőtt a bal felső sarokba (2-0).

Ferencvárosi TC - Csákvár, Fradi, FTC, Ferencváros, FradiCsákvár, MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő, Groupama Aréna, 2026.02.11.
A francia Lenny Joseph volt a Fradi egyik legjobbja
Fotó: Polyák Attila

A kezdés előtt úgy tűnt, a Csákvár akár meg is nehezítheti a Fradi dolgát, azonban a fővárosi csapat a 18. percben már háromgólosra növelte az előnyét. 

A vendégcsapat kinyílt, Acolatse pedig külsővel gyönyörű labdát tálalt a mélységből beinduló Kristoffer Zachariassenek, aki a bal alsó sarokba lőtte a ziccerét (3-0). 

Kilenc perccel később Joseph kis híján mesterhármasig jutott. Egy bal oldali szögletet megcsúsztattak a rövid oldalon, a francia csatár pedig közelről a kapuba kotorta a labdát, de a találatát les miatt érvénytelenítette Dr. Csonka Bence játékvezető. 

A folytatásban is dominált a Fradi, amely a 40. percben újabb gólt szerzett. Acolatse balról visszakészített labdájára Cadu érkezett, akinek a 16 méteres lövése megpattant egy bevetődő védőn, így Perczelnek ezúttal sem volt esélye a hárításra (4-0). 

A fordulás után támadásban maradt a Ferencváros, amely többször is növelhette volna előnyét, de a Csákvár kapusa több nagy védést is bemutatott, így az eredmény sokáig nem változott. A 65. percben a Fradi néhány pillanat alatt két kapufát is lőtt. Előbb az idei szezonban először pályára lépő Philippe Rommens 25 méteres bombája csattant a keresztlécen, a kipattanót Bamidele Yusuf próbálta bepofozni, de Perczel védeni tudott, majd a második ismétlésre Corbu Máriusz érkezett, akinek a közeli lövése szintén kipattant a bal kapufáról. 

A 77. percben Robbie Keane lehetőséget adott egy fiatal tehetségnek. Pályára küldte a 16 éves Czéh Barnabást, aki Ferencváros egykori válogatott focistájának, Czéh Lászlónak a fia. 

Az utolsó negyedórában a Ferencváros több ígéretes lehetőséget is kialakított, de gólt már nem tudott lőni a második félidőben. Ezzel együtt Robbie Keane együttese így is rendkívül könnyed győzelmet aratott és bejutott a legjobb nyolc közé, ahol az NB I-ben sereghajtó Kazincbarcika lesz az ellenfele. 

MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő:
Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) 4-0 (4-0)
Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) 2-0 (0-0)
Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) 2-1 (0-0)
FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-1)
Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0-1 (0-0)

