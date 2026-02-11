A találkozó toronymagas esélyese az NB I-ben listavezető Fradi volt, amely a legutóbbi két Magyar Kupa-kiírásban a döntőig menetelt. Robbie Keane és csapata azonban nem becsülhette le a Csákvár együttesét, amely a másodosztályban október óta veretlen és csak négy pontra van a feljutást érő második helytől.
„A kupamérkőzésen az egyik legfontosabb, hogy ugyanazt a tiszteletet mutassuk az ellenfélnek, mint bármelyik másiknak. Akár az Európa-liga, akár valamelyik hazai osztályból érkezik az ellenfelünk, mindig ugyanazt a tiszteletet kell mutatnunk. Ez fontos” – hangsúlyozta a mérkőzés előtt a Fradi ír edzője.
A Fradi kivégezte a Csákvárt az első félidőben
Robbie Keane kiemelte azt is, hogy az ilyen mérkőzések lehetőséget nyújtanak néhány játékosnak, hogy megmutassák, mit jelent számukra a klubért játszani, és hogy májusban a kupadöntőben szeretnénk szerepelni.
Az ír szakembernek ezúttal nem kellett a magyar szabállyal foglalkoznia, így bombaerős kezdőt küldhetett pályára. A Fradi a Varga Á. – Cadu, Lakatos, Szalai G., Makreckis – Levi, Júlio Romao – Joseph, Zachariassen, Acolatse – Yusuf összetételű kezdővel futott ki a Groupama Aréna gyepszőnyegére és azonnal magához ragadta a kezdeményezést.
A Ferencváros már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést, amikor Lenny Joseph balról betett labdája megtalálta a második hullámban érkező Cadut, azonban a brazil játékos tíz méterről pont a középen álló Perczel András kezébe lőtte a labdát.
A 12. percben aztán megszerezte a vezetést a Fradi.
Elton Acolatse átadását Lenny Joseph kapta, aki tolt egyet a labdán, majd a 16 méteres lövése megpattant a menteni igyekvő, így az védhetetlenül vágódott a hálóba (1-0).
Két perccel később újabb gólt lőtt a Fradi, ezzel pedig szűk negyedóra alatt le is zárta a továbbjutás kérdését. Acolatse húzott el a bal szélen betört a tizenhatoson belülre, a közeli lövését azonban Perczel védeni tudta, a labda viszont visszakerült Joseph elé, aki 12 méterről óriási gólt lőtt a bal felső sarokba (2-0).
A kezdés előtt úgy tűnt, a Csákvár akár meg is nehezítheti a Fradi dolgát, azonban a fővárosi csapat a 18. percben már háromgólosra növelte az előnyét.
A vendégcsapat kinyílt, Acolatse pedig külsővel gyönyörű labdát tálalt a mélységből beinduló Kristoffer Zachariassenek, aki a bal alsó sarokba lőtte a ziccerét (3-0).
Kilenc perccel később Joseph kis híján mesterhármasig jutott. Egy bal oldali szögletet megcsúsztattak a rövid oldalon, a francia csatár pedig közelről a kapuba kotorta a labdát, de a találatát les miatt érvénytelenítette Dr. Csonka Bence játékvezető.
A folytatásban is dominált a Fradi, amely a 40. percben újabb gólt szerzett. Acolatse balról visszakészített labdájára Cadu érkezett, akinek a 16 méteres lövése megpattant egy bevetődő védőn, így Perczelnek ezúttal sem volt esélye a hárításra (4-0).
A fordulás után támadásban maradt a Ferencváros, amely többször is növelhette volna előnyét, de a Csákvár kapusa több nagy védést is bemutatott, így az eredmény sokáig nem változott. A 65. percben a Fradi néhány pillanat alatt két kapufát is lőtt. Előbb az idei szezonban először pályára lépő Philippe Rommens 25 méteres bombája csattant a keresztlécen, a kipattanót Bamidele Yusuf próbálta bepofozni, de Perczel védeni tudott, majd a második ismétlésre Corbu Máriusz érkezett, akinek a közeli lövése szintén kipattant a bal kapufáról.
A 77. percben Robbie Keane lehetőséget adott egy fiatal tehetségnek. Pályára küldte a 16 éves Czéh Barnabást, aki Ferencváros egykori válogatott focistájának, Czéh Lászlónak a fia.
Az utolsó negyedórában a Ferencváros több ígéretes lehetőséget is kialakított, de gólt már nem tudott lőni a második félidőben. Ezzel együtt Robbie Keane együttese így is rendkívül könnyed győzelmet aratott és bejutott a legjobb nyolc közé, ahol az NB I-ben sereghajtó Kazincbarcika lesz az ellenfele.
MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő:
Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) 4-0 (4-0)
Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) 2-0 (0-0)
Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) 2-1 (0-0)
FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-1)
Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0-1 (0-0)
