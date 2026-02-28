Csütörtök este a razgradi 2-1-es vereség után a Groupama Arénában a Ferencváros legyőzte a Ludogorec csapatát, így 3-2-es összesítéssél jutott tovább az Európa-liga nyolcaddöntőjébe, ahol majd a portugál Braga lesz az ellenfél. A Fradi ezzel ráadásul történelmet írt, ugyanis a megújult lebonyolítású rendszerben először sikerült továbbjutnia a nemzetközi kupaporond egyenes kieséses szakaszában.

A Fradi ismét ott van az El-nyolcadöntőben

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A magyar bajnok már három éve is szerepelt a labdarúgó-Európa-liga nyolcaddöntőjében, ám 2023-ban a csoportkörből egyenes ágon jutott a legjobb 16 közé, most viszont ehhez bravúrhoz egy párharcot is meg kellett nyernie.

A bolgárok legyőzése után Robbie Keane zseniális öltözői beszédet tartott a játékosoknak, amelyben többek között arról beszélt, hogy rajtuk kívül senki nem adott esélyt a zöld-fehérek kupatavaszának, és még a Ludogorec is örült annak, hogy a Fradit kapta a sorsoláson.

A meccs után is mondtam nektek és nekik is: ne ünnepeljetek túl korán. Emlékeztek? Ne ünnepeljetek túl korán! Ők megtették. És ez lett az eredménye. Soha ne ünnepeljetek túl korán

– mondta az ír szakember.

A Fradié a legalacsonyabb összértékű csapat

Bár a nyolcaddöntős mezőnybe a Fradi keretének értéke a legalacsonyabb, Közép-Európát egyedül a magyar bajnok képviseli az Európa-liga nyolcaddöntőjében. Sőt, a Bajnokok Ligájában sincs innen másik csapat a 16 között, így kijelenthető, hogy a térséget jelenleg a Fradi képviseli a legmagasabb szinten Európában – vette észre a Ripost. Emellett az is megfigyelhető, hogy a Transfermarkton a zöld-fehérek értéke magasan a legalacsonyabb. Az FTC keretének összértéke is majdnem fele annyi, mint a közvetlenül előtte álló görög Panathinaikoszé.

Európa-liga nyolcaddöntő, a keretek értékei forintba átszámolva:

1. Nottingham Forest (angol), 222 milliárd Ft

2, Aston Villa (angol), 199 milliárd Ft

3. Porto (portugál), 161 milliárd Ft

4. Roma (olasz), 157 milliárd Ft

5. Stuttgart (német), 128 milliárd Ft

6. Bologna (olasz), 106 milliárd Ft

7. Lille (francia), 88 milliárd Ft

8. Betis (spanyol), 85 milliárd Ft

9. Lyon (francia), 84 milliárd Ft

10. Freiburg (német), 64 milliárd Ft

11. Celta Vigo (spanyol), 54 milliárd Ft

12. Braga (portugál), 53 milliárd Ft

13. Genk (belga), 51 milliárd Ft

14. Midtjylland (dán), 37 milliárd Ft

15. Panathinaikosz (görög), 31 milliárd Ft

16. Ferencváros (magyar), 16 milliárd Ft