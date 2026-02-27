Az Origón is beszámoltunk arról, hogy valóra váltak a ferencvárosi álmok: a razgradi 2–1-es vereség után a Groupama Arénában eljött az igazság pillanata. Két bombagóllal, idegőrlő VAR-jelenettel és kapusbravúrokkal a Fradi bemasírozott az Európa-liga legjobb 16 csapata közé a Ludogorec ellenében. A Magyar Nemzet nem sajnálta az időt és az energiát arra, hogy összeszedje, eddig mennyit keresett a zöld-fehér klub a második számú nemzetközi fociporondon. Annyit már elöljáróban elárulhatunk, hogy forintmilliárdokról van szó.

A Fradi történelmi győzelmet aratott az Európa-ligában

Fotó: Polyák Attila

A Fradi anyagilag nagyon jól járt az Európa-ligában

A Fradi azzal, hogy végül az El-alapszakaszában a 12. helyen végzett, és 14 meccsből nyolc alkalommal győzni tudott a 4 döntetlen és a két veresége mellett, összesen 17,7 millió eurót kaszált, ami mostani árfolyamon mintegy 6,65 milliárd forintot jelentett. A bolgár Ludogorec ismételt legyőzése és kiejtése a rájátszásban nemcsak azt jelentette, hogy a Fradi történelmet írva egy tavaszi párharcban is jobbnak bizonyult a riválisánál, hanem egyúttal azt is, hogy az előbb említett összeget győztesként még 1,75 millió euróval megfejelte. Plusz ezenfelül az UEFA mindegyik playoff-ba jutott együttesnek alanyi jogon 300 000 eurót utalt, így összesen a zöld-fehérek 2,05 millió eurót kerestek a nyolcaddöntő előtt ezzel az egy párharccal.

Mindent egybevetve eddig az FTC számlájára immár 19,75 millió eurót utal vagy egy részét már elutalta az UEFA, ami magyar pénzben nagyjából 7,24 milliárd forintot jelent.