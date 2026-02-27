Ennek a ceremóniának is az UEFA központjaként ismert Európai Labdarúgás Háza adott otthon a svájci Nyonban. A pénteki sorsolás azonban nemcsak az Európa-liga nyolcaddöntőiről szólt, az UEFA ekkor alakította ki itt is a negyeddöntők és az elődöntők teljes ágait is, akárcsak egy órával korábban a BL sorsolás alatt. Eszerint a csapatok egy előre meghatározott ágra kerültek (narancssárga vagy ezüst), és onnantól kezdve fix a lehetséges út az isztambuli döntőig. A nyolcaddöntő első mérkőzései március 12-én, a visszavágók pedig március 19-én, a szokásos módon csütörtökönként lesznek. A kivétel erősíti a szabályt jeligére a Fradi a Braga ellen hazai pályán kezdi majd a párharcot, és a visszavágó lesz majd Portugáliában március 18-án, szerdán.

A Fradi történelmi győzelmet aratott az Európa-ligában február végén

Fotó: Polyák Attila

A Fradi tovább írhatja a csodát az El-ben

Lássuk, hogy a Fradi párosítása mellett milyen párharcok lesznek még a legjobb 16 között. A Genk a Freiburg ellen kezdhet a nyolcaddöntőben, a Bologna csapatára olasz házicsata vár a Roma ellen, a Porto a Stuttgartot kapta, a Panathinaikosz a Betist kapta, a Midtjylland a Nottinghamet, a Lyon a Celtát, végül pedig az utolsó páros a nyolcaddöntőben az Aston Villa-Lille csata lett.