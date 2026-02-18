Live
Rendkívüli

Betelt a pohár a kőolaj-szállítások kérdésében, Budapest és Pozsony az Európai Bizottsághoz fordult

„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak" – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

A Ludogorec-Ferencváros mérkőzés mellett csütörtökön további hét párharc kezdődik meg a labdarúgó Európa-liga rájátszásában, amelynek a nyolcaddöntőbe jutás a tétje. A találkozót megelőzően a bolgár csapat részéről Dimitar Bozskilov nyilatkozott a hazai sajtónak, amelyben elmondta, egyáltalán nem félnek a Fraditól.

Dimitar Bozskilov, a Ludogorec sportigazgatóságának és megfigyelői részlegének vezetője a sportal.bg-nek nyilatkozott a Fradi elleni El-összecsapásról. 

Újra találkozik a Ludogorec és a Fradi az El-ben
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Dimitar Bozskilov nem fél a Fraditól

A mostani szezonban már negyedszer csap össze csütörtökön a magyar bajnok Ferencváros a bolgár Ludogoreccel és egy jó bulgáriai eredménnyel megalapozhatja nyolcaddöntőbe jutását a labdarúgó Európa-ligában. A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik a Groupama Arénában.

Túlságosan nagy meglepetést vélhetően egyik fél sem tud majd okozni a másiknak, tekintettel arra, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer találkoztak a jelenlegi idény elején, majd az El főtábláján Budapesten csaptak össze egymással. 

A Ferencváros számára nem tűnik kellemetlen ellenfélnek a razgradi csapat, a BL-selejtezőben a gól nélküli idegenbeli döntetlen után ugyanis Budapesten 3-0-s hazai sikerrel ért véget a meccsük, az El-ben pedig 3-1-re diadalmaskodott az FTC. A Ferencváros 2019 óta immár nyolcadik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel, s az eddigi hét összecsapásból csupán egyet nyert meg a bolgár csapat, 

az örökmérlegben emellett négy FTC-siker és két döntetlen szerepel.

Ennek ellenére Dimitar Bozskilov bizakodó:

Remélem, győzni fogunk a Ferencváros ellen. Volt olyan meccsünk, ahol jobban játszottunk náluk, mégis ők nyertek. Máskor teljesen kiegyenlített volt a játék, és mi jöttünk ki győztesen. Európában látható, hogy nagyon hasonló képességű csapatok vannak. Ha legyőztük a Celtát, amely jól szerepel a La Ligában, nem gondolom, hogy bármitől tartanunk kellene. Az, hogy Magyarországon kétszer is megvertek minket, csak még motiváltabbá tesz bennünket.”

A szavai annyira nem meglepőek, ha megnézzük, hogy a bolgárok milyen formában vannak.  A Ludogorec január vége óta ötmérkőzéses győzelmi szériában van, előbb az El-főtábla utolsó fordulójában otthon verte 1-0-ra a francia Nice-t, aztán bolgár szuperkupát nyert a Levszki Szófia 1-0-s legyőzésével, s ugyanezzel az ellenféllel szemben nyolc nappal később a Bolgár Kupában is ugyanilyen arányban nyert. Mindezek mellett az elmúlt hetekben két bajnoki mérkőzésén is diadalmaskodott a Per-Matias Högmo által irányított csapat, amely a norvég szakember november eleji érkezése óta 14-ből csak egy tétmeccset veszített el, január 22-én, a skót Rangers otthonában az El-ben.

A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik a Groupama Arénában, a továbbjutó pedig a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd.

A Ludogorec-Ferencváros mérkőzés csütörtökön 21 órakor kezdődik - a német Tobias Stieler sípjelére - a 10 ezer férőhelyes razgradi stadionban.

