Dimitar Bozskilov, a Ludogorec sportigazgatóságának és megfigyelői részlegének vezetője a sportal.bg-nek nyilatkozott a Fradi elleni El-összecsapásról.

Újra találkozik a Ludogorec és a Fradi az El-ben

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Dimitar Bozskilov nem fél a Fraditól

A mostani szezonban már negyedszer csap össze csütörtökön a magyar bajnok Ferencváros a bolgár Ludogoreccel és egy jó bulgáriai eredménnyel megalapozhatja nyolcaddöntőbe jutását a labdarúgó Európa-ligában. A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik a Groupama Arénában.

Túlságosan nagy meglepetést vélhetően egyik fél sem tud majd okozni a másiknak, tekintettel arra, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer találkoztak a jelenlegi idény elején, majd az El főtábláján Budapesten csaptak össze egymással.

A Ferencváros számára nem tűnik kellemetlen ellenfélnek a razgradi csapat, a BL-selejtezőben a gól nélküli idegenbeli döntetlen után ugyanis Budapesten 3-0-s hazai sikerrel ért véget a meccsük, az El-ben pedig 3-1-re diadalmaskodott az FTC. A Ferencváros 2019 óta immár nyolcadik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel, s az eddigi hét összecsapásból csupán egyet nyert meg a bolgár csapat,

az örökmérlegben emellett négy FTC-siker és két döntetlen szerepel.

Ennek ellenére Dimitar Bozskilov bizakodó:

Remélem, győzni fogunk a Ferencváros ellen. Volt olyan meccsünk, ahol jobban játszottunk náluk, mégis ők nyertek. Máskor teljesen kiegyenlített volt a játék, és mi jöttünk ki győztesen. Európában látható, hogy nagyon hasonló képességű csapatok vannak. Ha legyőztük a Celtát, amely jól szerepel a La Ligában, nem gondolom, hogy bármitől tartanunk kellene. Az, hogy Magyarországon kétszer is megvertek minket, csak még motiváltabbá tesz bennünket.”

A szavai annyira nem meglepőek, ha megnézzük, hogy a bolgárok milyen formában vannak. A Ludogorec január vége óta ötmérkőzéses győzelmi szériában van, előbb az El-főtábla utolsó fordulójában otthon verte 1-0-ra a francia Nice-t, aztán bolgár szuperkupát nyert a Levszki Szófia 1-0-s legyőzésével, s ugyanezzel az ellenféllel szemben nyolc nappal később a Bolgár Kupában is ugyanilyen arányban nyert. Mindezek mellett az elmúlt hetekben két bajnoki mérkőzésén is diadalmaskodott a Per-Matias Högmo által irányított csapat, amely a norvég szakember november eleji érkezése óta 14-ből csak egy tétmeccset veszített el, január 22-én, a skót Rangers otthonában az El-ben.