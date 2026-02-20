A razgradi mérkőzésen a Ludogorec szerzett vezetést a 24. percben, de a Fradi szinte azonnal egyenlített. A bolgár csapat aztán a második félidőben egy bombagóllal eldöntötte a mérkőzést, amely 2-1-es hazai sikert hozott. A magyar bajnok egy hét múlva a Groupama Arénában fogadja riválisát, így hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást.

A Fradi hazai pályán fordíthatja meg a Ludogorec elleni párharcot

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Kubatov Gábor két mondattal reagált a Fradi El-meccse után

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor tömör és egyértelmű üzenetet küldött a mérkőzést követően.

„Küzdeni mindig, feladni soha! Itthon meg tudjuk csinálni!”

– üzente közösségi oldalán az FTC első embere.

A Ferencvárosnak tehát hazai pályán kell ledolgoznia egygólos hátrányát és megfordítania a párharcot. Továbbjutás esetén Robbie Keane együttese a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy a Bragával találkozik majd.

