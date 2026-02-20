Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt tudnia kell!

A Tisza Párt nyíltan vállalja, hogy átveri saját szavazóit

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Európa-liga rájátszásában a Ferencváros 2-1-re kikapott a Ludogorec otthonában. A nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharc első felvonását ugyan elveszítette a Fradi, de a magyar bajnok a Groupama Arénában kiharcolhatja a továbbjutást. A razgradi mérkőzés után az FTC elnöke, Kubatov Gábor is erre hívta fel a figyelmet.

A razgradi mérkőzésen a Ludogorec szerzett vezetést a 24. percben, de a Fradi szinte azonnal egyenlített. A bolgár csapat aztán a második félidőben egy bombagóllal eldöntötte a mérkőzést, amely 2-1-es hazai sikert hozott. A magyar bajnok egy hét múlva a Groupama Arénában fogadja riválisát, így hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást.

A Fradi hazai pályán fordíthatja meg a Ludogorec elleni párharcot
A Fradi hazai pályán fordíthatja meg a Ludogorec elleni párharcot
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Kubatov Gábor két mondattal reagált a Fradi El-meccse után

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor tömör és egyértelmű üzenetet küldött a mérkőzést követően.

„Küzdeni mindig, feladni soha! Itthon meg tudjuk csinálni!” 

– üzente közösségi oldalán az FTC első embere.

A Ferencvárosnak tehát hazai pályán kell ledolgoznia egygólos hátrányát és megfordítania a párharcot. Továbbjutás esetén Robbie Keane együttese a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy a Bragával találkozik majd.

Kapcsolódó cikkek

A Fradi kapusa nem hagyta szó nélkül a bekapott álomgólt
20 centis hóba ültetik a Fradi-szurkolókat?
A Fradit búcsúztató azeri csapatot agyonverték a Bajnokok Ligájában

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!