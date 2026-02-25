A bolgár bajnok ötödször lép pályára Budapesten a zöld-fehérek ellen. A Fradi az eddigi négy találkozóból csupán egyet veszített el. Az egyetlen hazai vereség még 2019 októberében, az Európa-liga csoportkörében esett. A vendégek már az első percben előnybe kerültek, a magyar rekordbajnok végül 0-3-ra kapott ki.

Ez már egy másik Fradi lesz

Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Az akkori vezetőedzőt, Stanislav Genchevet, aki most a Lokomotiv Szófia csapatát irányítja, előszedték a bolgár lapok.

„Edzői karrierem egyik legkellemesebb pillanata. Remek játékot mutattunk és kiváló eredményt értünk el. Pedig a Ferencváros két honappal korábban kiejtett minket a Bajnokok Ligájából. Mindenki azt várta, hogy legyőznek minket. 2:0-ra vezettünk, majd kiállítottak egy játékosunkat. Tíz emberrel szereztünk egy harmadik gólt. Ez azt mutatja, hogy a csapatban nemcsak kiváló futballisták voltak, hanem karakteres játékosok is, akik tudták, hogyan kell reagálni. Szerencsés vagyok, hogy én voltam akkor a vezetőedző” - emlékezett vissza Genchev.

A brazil szélsővédő, Rafael Forster két gólt is szerzett a mérkőzésen. Genchev a mai napig a fejéhez kap, ha meglátja azt a szabadrúgásból szerzett gólt, amelyet Forster lőtt.

„Nem számítottam rá, hogy abból a távolságból gólt szerez. Bárhányszor nézem meg, nem fogom megunni. Borzasztóan kellemes emlék” - ecsetelte a korábbi Ludogorec edző.

Genchev azonban úgy gondolja, a mostani Fradi erősebb, mint akkor volt.

„Sokat fejlődtek, jó eredményeket érnek el. De látom, hogy a Ludogorets az új edző érkezése óta jelentősen stabilizálódott az elmúlt hónapokban. Nem hiszem, hogy biztos győzelmet várhatunk a Ferencvárostól. Inkább egy kiélezett mérkőzésre lehet számítani. Lehetséges, hogy a Ludogorets továbbjut, mivel előnyben van az első mérkőzés után. Egy gól előny nem nagy, de mégis előny” - zárta gondolatait.

Az Európa-liga rájátszásának visszavágóját csütörtökön 18:45 perctől rendezik.