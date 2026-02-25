Robbie Keane az első összecsapás után arról beszélt, hogy sokkal élesebbnek kell lenniük a kapu előtt. Nem lesz elég csak egy gólt szerezni csütörtökön. A Fradi megtartotta a február végi El-visszavágó előtti kötelező sajtótájékoztatóját.
A Fradi mindent belead, a vezetőedzőt nem érdekli a saját egója
„Jó volt látni, hogy sok helyzetünk volt. Ahogy a meccs után is mondtam, elkerülhető lett volna a két kapott gól. A félidő előtt rengeteg helyzetünk volt, sokkal jobban kellett volna őket kihasználni. Akkor vagyok kétségbeesett, amikor ezek a helyzetek nincsenek, de az előző meccsen nem ez volt a hiba” - ecsetelte a Fradi vezetőedzője. Keane elmondta, hogy nem egyéni vagy csapatszintű csodára van szükség, csak ugyanazt a teljesítményt kell hozniuk, mint az előző héten. „Mi voltunk a jobb csapat, megérdemeltük volna a győzelmet, nem kérdés. Ugyanaz a mentalitás kell, ugyanaz a tűz” - mondta. Majd hozzátette, hogy csatárként tudja, a góllövés a legnehezebb dolog, de hisz a csapatában és abban, hogy elég erősek lesznek ahhoz, hogy ne kapjanak gólt, elöl pedig bármikor veszélyesek.
A vezetőedzőt megkérdezték, karrierje legnagyobb sikereként tekintene-e a továbbjutásra. Egy érdekes fintorral kezdte meg válaszát, amelyben elmondta, hogy nem gondolkozik ilyeneken.
„Csak az jár a fejemben, mi van előttem, mi a következő meccs. Nem érdekel a vasárnap, nem érdekel a jövő csütörtök, csak a holnap számít. Nem érdekel a saját egóm sem. Voltak nagy pillanataim játékosként és edzőként is, de soha gondolkozom ilyeneken. Csak az jár a fejemben, hogy segíthetem a csapatot a következő szintre. Ez nem rólam szól” - zárta gondolatait az ír edző.
Keane azt is elmondta, hogy hosszú ideje sérült kapusa, Dibusz Dénes ugyan még nem áll rendelkezésre, de még ebben az idényben visszatérhet. A csapat középpályása, Mohammed Abu Fani úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy jól érzi magát, és örül, hogy újra tud segíteni a csapatnak. Az első meccsen nagyon sok helyzetet hagytak ki, de nincs idő siránkozni. Készen állnak, hogy a legjobbjukat nyújtsák, és szeretnék megnyerni a meccset.
„Négy-öt meccset játszani egy csapattal egy szezonon belül nehéz. Nagyon jól ismernek minket, de mi is őket. Olyan ez számunkra, mint egy kupadöntő. Szeretnénk kijavítani a hibáinkat, de készen állunk a csütörtöki meccsre” - fogalmazott Abu Fani. Nagy harc várható a továbbjutásért, a Fradi egygólos hátrányból vág neki a mérkőzésnek, de Robbie Keane csapatát segítheti, hogy a Ludogorec legjobb védője nem léphet pályára.
Elindult Budapestre a bolgár csapat
A bolgár bajnok megtartotta sajtónyilvános edzését, szerda reggel a Hriszto Botev Stadionban dolgoztak. Per-Matthias Högmo, a csapat vezetőedzője szerdán 17:30 perctől tart sajtótájékoztatót. A Ludogorec egy héttel korábban 2-1-re nyert a Ferencvárosi TC ellen. Az Európa-liga rájátszásának visszavágóját csütörtökön 18:45-től rendezik a Groupama Arénában.
A Ferencváros 2019 óta már a kilencedik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel. Az eddigi nyolc összecsapásból kettőt nyert meg a bolgár csapat, az örökmérlegben emellett négy FTC-siker és két döntetlen szerepel. A Groupama Arénában sorra kerülő mérkőzés sporttörténeti lesz, ugyanis első alkalommal fordul elő, hogy két együttes egy idényen belül ötször találkozik egymással az európai kupaporondon. A Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer csaptak össze a szezon elején, majd az El főtábláján Budapesten léptek pályára. A legrangosabb kontinentális sorozat kvalifikációjában az idegenbeli gól nélküli döntetlen után Budapesten 3-0-s hazai siker született, míg az El alapszakaszában 3-1-re diadalmaskodott az FTC.
A párharc továbbjutója a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd a nyolcaddöntőben.