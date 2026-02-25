Robbie Keane az első összecsapás után arról beszélt, hogy sokkal élesebbnek kell lenniük a kapu előtt. Nem lesz elég csak egy gólt szerezni csütörtökön. A Fradi megtartotta a február végi El-visszavágó előtti kötelező sajtótájékoztatóját.

A Fradi mindent belead, a vezetőedzőt nem érdekli a saját egója

Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

„Jó volt látni, hogy sok helyzetünk volt. Ahogy a meccs után is mondtam, elkerülhető lett volna a két kapott gól. A félidő előtt rengeteg helyzetünk volt, sokkal jobban kellett volna őket kihasználni. Akkor vagyok kétségbeesett, amikor ezek a helyzetek nincsenek, de az előző meccsen nem ez volt a hiba” - ecsetelte a Fradi vezetőedzője. Keane elmondta, hogy nem egyéni vagy csapatszintű csodára van szükség, csak ugyanazt a teljesítményt kell hozniuk, mint az előző héten. „Mi voltunk a jobb csapat, megérdemeltük volna a győzelmet, nem kérdés. Ugyanaz a mentalitás kell, ugyanaz a tűz” - mondta. Majd hozzátette, hogy csatárként tudja, a góllövés a legnehezebb dolog, de hisz a csapatában és abban, hogy elég erősek lesznek ahhoz, hogy ne kapjanak gólt, elöl pedig bármikor veszélyesek.

A vezetőedzőt megkérdezték, karrierje legnagyobb sikereként tekintene-e a továbbjutásra. Egy érdekes fintorral kezdte meg válaszát, amelyben elmondta, hogy nem gondolkozik ilyeneken.

„Csak az jár a fejemben, mi van előttem, mi a következő meccs. Nem érdekel a vasárnap, nem érdekel a jövő csütörtök, csak a holnap számít. Nem érdekel a saját egóm sem. Voltak nagy pillanataim játékosként és edzőként is, de soha gondolkozom ilyeneken. Csak az jár a fejemben, hogy segíthetem a csapatot a következő szintre. Ez nem rólam szól” - zárta gondolatait az ír edző.

Keane azt is elmondta, hogy hosszú ideje sérült kapusa, Dibusz Dénes ugyan még nem áll rendelkezésre, de még ebben az idényben visszatérhet. A csapat középpályása, Mohammed Abu Fani úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy jól érzi magát, és örül, hogy újra tud segíteni a csapatnak. Az első meccsen nagyon sok helyzetet hagytak ki, de nincs idő siránkozni. Készen állnak, hogy a legjobbjukat nyújtsák, és szeretnék megnyerni a meccset.