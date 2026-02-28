Péntek derült ki, hogy a magyar bajnok Ferencváros a portugál SC Bragával találkozik majd labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében, miután a rájátszás első fordulójából továbblépett a Ludogoreccel szemben. A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás nehéz párharcra számít, de úgy véli, ezen a szinten már nem lehetett könnyű ellenfelet kapni.

A Fradi hosszabb időre elvesztette Ötvös Bencét

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

„Mindig úgy vagyok az összes sorsolásnál, hogy bármelyik csapatot is kapjuk, mindenkit tisztelünk. Ilyenkor már minden ellenfél elképesztő minőséget képvisel, ezúttal a Braga jön majd szembe. Nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, egy ilyen illusztris mezőnyhöz csatlakozhattunk. Lehet, hogy az esélyek nem mellettünk szólnak, de próbáljuk a papírformát ezúttal is felborítani” – mondta Hajnal Tamás az M4 Sport európai kupamagazinjában.

„Nehéz kiindulni az alapszakasz eredményeiből, sok mindentől függ, ki milyen mérkőzéseket játszott ősztől kezdve.

A portugál foci összességében erős, a Braga pedig a legnagyobb ottani csapatok közé tartozik. Nagy trófeákat nem nyert az elmúlt években, de rengeteg nemzetközi rutinnal rendelkező játékosa van. Vezetőedzőjük, Carlos Vicens Pep Guardiolától tanult a Manchester Citynél, biztos vagyok benne, hogy taktikailag is nagy kihívás vár ránk. Egy szóval sem mondom, hogy a Braga könnyebb ellenfél lenne, mint a Porto

– vélekedett az esélyekről a sportigazgató.

Hosszabb kihagyás várhat a Fradi játékosára

A Ludogorec elleni győztes visszavágón Robbie Keane-nek már a 17. percben kényszerűségből kellett változtatnia, mivel Ötvös Bence sérülést szenvedett. Hajnal Tamás elárulta, hogy milyen hosszú időre eshetett ki a Fradi 27 éves középpályása.

„Ugye a térde sérült meg, az első vizsgálatok nem túl pozitívak, még véglegeset nem tudok mondani, de nagy valószínűséggel egy hosszabb kihagyás vár rá. Konkrétan, még százszázalékig nem tudom megmondani, még további vizsgálatokat fogunk a napokban végrehajtani rajta. De valószínűleg szalagsérülése van, úgy néz ki. Többet most nem tudok mondani, de nem úgy néz ki, hogy az idényben még pályára fog lépni" – mondta Hajnal.