A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában a tabella 12. helyén végzett, így rájátszásban vívhatja ki a legjobb 16 közé kerülést. A Fradi következő ellenfele a Ludogorec lesz – az idény során már harmadszor –, és amennyiben sikerrel veszi a bolgár csapat elleni párharcot, ott lesz a nyolcaddöntőben.

Megvan a Fradi tavaszi El-kerete

A sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes nincs ott a keretben, de a dán Stefan Gartenmann és a szerb Alekszandar Pesics is kikerült onnan, ahogyan értelemszerűen a januárban eligazolt Varga Barnabás és Tóth Alex sem állhat már a zöld-fehérek rendekezésére.

Érdekesség, hogy a télen érkezők közül Elton Acolatse és Marius Corbu sem került be, Mariano Gómez és Franko Kovacevic viszont igen.

A ligaszakaszban szereplő csapatból kimaradt Mohammed Abu Fani az egyik nagy visszatérő, és a DSVC-nél töltött kölcsönjátékból visszarendelt kapust, Varga Ádámot is nevezte Robbie Keane vezetőedző.

Franko Kovacevic ott van a Fradi El-keretében

A tavaszi El-keret:

Kapusok: Gróf Dávid, Varga Ádám, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*

Védők: Ibrahim Cissé, Mariano Gómez, Cadu, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor

Középpályások: Naby Keita, Jonathan Levi, Mohammad Abu Fani, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Júlio Roamo, Kristoffer Zachariassen, Lakatos Csongor*, Madarász Ádám*

Támadók: Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Franko Kovacevic, Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf, Gólik Benjámin*

a *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek.

A bolgárok elleni párharc első mérkőzését február 19-én 21 órától rendezik Razgradban, míg a visszavágót egy héttel később, február 26-án 18.45-től a Groupama Arénában.

