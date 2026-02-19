Live
A Ferencváros a Ludogorec otthonában egy peches góllal került hátrányba az Európa-liga playoffjának első meccsén. A hazaiak brazil játékosának góljára Yusuf szinte azonnal válaszolt.

Az első félidőben egy peches akció végén szerzett vezetést a Ludogorec, hiszen a Fradi védői többször is felszabadíthattak volna, de ez nem jött össze, így a brazil Duah a kapuba bombázott. 

Nem tudtak felszabadítani a Fradi-védők az első gól előtt
Nem tudtak felszabadítani a Fradi-védők az első gól előtt
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi hátrányba került, de nem adta fel

Szerencsére nem kellett sokat várni az egyenlítésre: Abu Fani kiugratása után Yusuf kisodródva is be tudta venni a bolgárok kapuját. Videó a gólról ITT.

Az első félidő után 1–1-re állnak a csapatok.

 

