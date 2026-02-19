Az első félidőben egy peches akció végén szerzett vezetést a Ludogorec, hiszen a Fradi védői többször is felszabadíthattak volna, de ez nem jött össze, így a brazil Duah a kapuba bombázott.

Nem tudtak felszabadítani a Fradi-védők az első gól előtt

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi hátrányba került, de nem adta fel

Szerencsére nem kellett sokat várni az egyenlítésre: Abu Fani kiugratása után Yusuf kisodródva is be tudta venni a bolgárok kapuját. Videó a gólról ITT.

Az első félidő után 1–1-re állnak a csapatok.