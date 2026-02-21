A 12 csapatos rendszer bevezetése óta a mindenkori NB I rengeteg érdekességet és megannyi kérdést tartogat a bajnokság kétharmadánál. A mostani lebonyolítás a 2015/2016-os kiírás óta él, a Ferencvárosi TC pedig szinte egyeduralkodónak számít. A Fradi azóta hét alkalommal lett bajnok, rajta kívül a Budapest Honvéd és a Videoton FC emelhette magasba a serleget. A 22. fordulót lezárva, és lassan a hajrára fordulva a bajnokesélyesek kiléte már kirajzolódott: az ETO FC Győr és az FTC csatájába a Debreceni VSC szólhat bele. A középmezőnyben bármi megtörténhet, borzasztó közel állnak egymáshoz a csapatok. Egy csapat kiesése szinte már borítékolható, de még veszélyben lehet 8. helyen tanyázó Újpest is.

Az előző kiírásban sem a Fradi vezetett a bajnokság kétharmadánál

Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

Hétvégi zalaegerszegi zakóját követően mondhatni ismerős helyzetben találta magát a Ferencvárosi TC, hiszen visszacsúszott a második helyre. A 2024/2025-ös kiírást 22 forduló után a Puskás Akadémia vezette, most a Győr előzi a rekordbajnokot. Tavaly a Puskás Akadémia még a 25. fordulóban is éllovas volt, majd a 31-ben még visszakapaszkodott az első helyre. Csak a zárófordulóban dőlt el, hogy zsínorban hetedszer is a Fradi nyeri a bajnokságot. Az ETO vezető pozíciója hasonlóan bravúros, mint a Puskásé volt tavaly ilyenkor. A Puskás-példa viszont mutatja, hiába vezet valaki a 22. fordulóban, az FTC ellen a legvégéig nem lehet hátradőlni.

Győrben beérett a feljutás után megkezdett tudatos építkezés. Az előző szezonban még épphogy lemaradtak a dobogóról, most azonban reális esélyük lehet letaszítani a trónról a címvédőt. A Fradi ugyanis hiába vitézkedik a nemzetközi porondon, a bajnokságban a fásultság jeleit mutatja, ráadásul két húzóemberét is elveszítette Tóth Alex és Varga Barnabás személyében. Ezzel szemben az ETO-nál nincs kettős terhelés, a stáb mindig a hétvégi fordulókra élesítheti a csapat formáját. Győrben sikerült megtalálni az egyensúlyt a rutinos külföldiek és a fiatal magyarok között, akik nemcsak kiegészítő szerepekhez jutnak, hanem rendre meccseket tudnak eldönteni.