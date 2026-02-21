A 12 csapatos rendszer bevezetése óta a mindenkori NB I rengeteg érdekességet és megannyi kérdést tartogat a bajnokság kétharmadánál. A mostani lebonyolítás a 2015/2016-os kiírás óta él, a Ferencvárosi TC pedig szinte egyeduralkodónak számít. A Fradi azóta hét alkalommal lett bajnok, rajta kívül a Budapest Honvéd és a Videoton FC emelhette magasba a serleget. A 22. fordulót lezárva, és lassan a hajrára fordulva a bajnokesélyesek kiléte már kirajzolódott: az ETO FC Győr és az FTC csatájába a Debreceni VSC szólhat bele. A középmezőnyben bármi megtörténhet, borzasztó közel állnak egymáshoz a csapatok. Egy csapat kiesése szinte már borítékolható, de még veszélyben lehet 8. helyen tanyázó Újpest is.
Az előző kiírásban sem a Fradi vezetett ilyenkor
Hétvégi zalaegerszegi zakóját követően mondhatni ismerős helyzetben találta magát a Ferencvárosi TC, hiszen visszacsúszott a második helyre. A 2024/2025-ös kiírást 22 forduló után a Puskás Akadémia vezette, most a Győr előzi a rekordbajnokot. Tavaly a Puskás Akadémia még a 25. fordulóban is éllovas volt, majd a 31-ben még visszakapaszkodott az első helyre. Csak a zárófordulóban dőlt el, hogy zsínorban hetedszer is a Fradi nyeri a bajnokságot. Az ETO vezető pozíciója hasonlóan bravúros, mint a Puskásé volt tavaly ilyenkor. A Puskás-példa viszont mutatja, hiába vezet valaki a 22. fordulóban, az FTC ellen a legvégéig nem lehet hátradőlni.
Győrben beérett a feljutás után megkezdett tudatos építkezés. Az előző szezonban még épphogy lemaradtak a dobogóról, most azonban reális esélyük lehet letaszítani a trónról a címvédőt. A Fradi ugyanis hiába vitézkedik a nemzetközi porondon, a bajnokságban a fásultság jeleit mutatja, ráadásul két húzóemberét is elveszítette Tóth Alex és Varga Barnabás személyében. Ezzel szemben az ETO-nál nincs kettős terhelés, a stáb mindig a hétvégi fordulókra élesítheti a csapat formáját. Győrben sikerült megtalálni az egyensúlyt a rutinos külföldiek és a fiatal magyarok között, akik nemcsak kiegészítő szerepekhez jutnak, hanem rendre meccseket tudnak eldönteni.
A győriek játéka a stabil védekezésre épül (22 forduló után a legkevesebb kapott góllal állt a csapat a bajnokságban), ami nem is csoda, mert a 12 csapatos ligában a kevés kapott gól szinte egyenlő a biztos pontokkal. Nem akarják mezőnyfölénnyel leuralni és megfojtani ellenfeleiket, helyette villámgyors átmenetekkel büntetnek gólok formájában. Borbély Balázs csapata idén már bebizonyította, hogy nem fél a nagyoktól, és sorsa a saját kezében van: hárompontos előnnyel vezeti a tabellát, és még játszik a Ferencvárossal a bajnokság 30. fordulójában, április 18-án, ráadásul Győrben.
Tavaly a Puskás Akadémia lefogyott a szezon végére és meglepő hibákat vétett a hajrában. A Puskás-effektus elkerülése minden bizonnyal a mentális erőn és a nyomástűrőképességen múlik majd. Jelentős szerepe lehet a közönségfaktornak is, Győrben ugyanis kitört a futball-láz. A hazai meccseken megduplázódott a nézőszám, ami olyan érzelmi löketet adhat, amely Felcsúton hiányzott a kritikus pillanatokban. A Győr mellett szól továbbá a felszabadultság. Számukra már a dobogós helyezés is túlteljesítés, a bajnoki cím elbukása a Fradinál valóságos katasztrófa lenne.
Nyolcadszor is címet véd a Fradi?
A Fradi pontosan tudja, hogyan kell bajnokságot nyerni a 12 csapatos rendszerben. Nem esnek pánikba, hiszen a keretük kellően mély, Robbie Keane megfelelő minőséget tud pályára küldeni a meccsek hajrájában is, akik döntő faktort jelenthetnek. Az ETO egyelőre tanulja, hogy ne veszítse el a bajnokságot, a csapatnak nincs akkora rutinja, mint a rekordbajnoknak, amely minden bizonnyal kihasználja majd riválisa botlását. Győrben egy kulcsjátékos kiesése nagy problémákat és szerkezeti változásokat is okozhat, ami gyorsan a bajnoki címbe kerülhet. Az FTC viszont minden kiírásban a tavaszi szezonra igazítja csúcsformáját, a formaidőzítés kiválóságát mutatják a sorban megszerzett bajnoki címek, és a folyamatos tavaszi nemzetközi kupaszereplés is. A budapesti zöld-fehérek mellett szól a pénzügyi dominancia és a győzelmi kényszer. Hiszen abban az esetben, ha nem nyerik meg a bajnokságot, búcsút mondhatnak a Bajnokok Ligája álmoknak is.
A sötét ló
A Debrecen bajnoki esélye nem a dominanciában, hanem az egyensúlyban rejlik. Stabil pontszerzés, kisebb nyomás, taktikai rugalmasság és a két rivális bizonytalansága együtt olyan kombinációt alkothat, amely a hajrában váratlanul aranyközelbe emelheti a Lokit. A Debrecen idei szezonjának egyik legfontosabb erénye a hullámzások hiánya. Nem feltétlenül dominálnak minden meccsen, viszont ritkán esnek szét.
A pszichológiai tényező fontos lehet, hiszen a Debrecenen nincs akkora nyomás, mint a Fradin vagy a Győrön. Előbbinél kötelező a bajnoki cím, utóbbi történelmi lehetőség kapujában, ami extra terhet jelenthet. Ez mondhatni egy klasszikus helyzet: a két favorit egymásra figyel, a harmadik pedig csendben odaférkőzik.
Objektíven nézve a DVSC nem favorit a bajnoki címre, de abszolút reális a sötét ló szerep. A 11 meccses hajrá során 5-6 győzelemmel és az előttük állóktól pontot szerezve gyorsan lőtávolban lehetnek. Jelenleg a Győr mögött öttel lemaradva, 38 pontot gyűjtve harmadikok.
Kulcsmeccsek a bajnoki címért
Az ETO egyik fordulóban sem fog kiengedni. Minden bizonnyal nem akarják kiengedni kezükből a lehetőséget és más csapat bukásában bízni. Három meccs különösen érdekes lehet Borbélyék számára. A Ferencváros elleni hatpontos rangadón Győrben megtörhetik riválisukat és lélektani előnyt szerezhetnek, amennyiben pontot tudnak szerezni. A Puskás Akadémia és a Debrecen elleni idegenbeli meccs kimondottan veszélyes és sorsdöntő lehet. A Zalaegerszegi TE elleni összecsapás pikantériáját pedig a múlt hétvégi FTC-meccs is bizonyította, a kiesés elől menekülő ZTE ellen senki sincs biztonságban. Ha ebből a négy meccsből 10 pontot bezsebelnek, könnyen lehet, hogy újra zöld-fehérbe borul a városháza erkélye Győrben.
A Fradira is várnak még olyan meccsek, amelyeken pontokat hullajtva az ETO felé billenhet a mérleg nyelve.
Fentebb már említettük a Győr elleni mérkőzést, amelyet idegenben vív majd a Fradi. Ha nem tud nyerni, hatpontos hátrányba kerülhet közvetlen riválisával szemben. Matematikailag még behozható lenne a különbség, de a lélektani fölény a győriek oldalára állna. Veszélyesek lehetnek a kiesés ellen küzdő csapatok, mint a DVTK és a Nyíregyháza. Utóbbi ráadásul a legutóbbi egymás elleni meccsükön legyőzte a Fradit a Groupamában. Az Újpest elleni derbi a korábbi években nem rejtett ennyi veszélyt, mint most. Hiába a táblázatbeli különbség, a derbin 2026-ban az Újpest legfőbb motivációja, hogy csökkentse a Fradi bajnokesélyét.
Mindkét csapatnak 11 meccse maradt a bajnokságból. Jelenleg az ETO van jobb helyzetben, és abban az esetben, ha legyőznék a Ferencvárost áprilisban, a címvédőnek a másik 10 meccsen kötelező nyernie. És még ebben az esetben is csak bízhatnak majd a Győr esetleges botlásában.
Menekülés a győzelembe
A kiesés elleni harc egy klasszikus drámának ígérkezik, ahogy az elmúlt években is. A tabellán szorosan követik egymást a csapatok, ahol a 22. forduló után a matek kegyetlen, de többek számára még van fény az alagút végén.
A Kazincbarcika 14 ponttal gyakorlatilag reménytelen helyzetben számolgatja vissza az élvonalban töltött napok számát az utolsó helyen. A 12 csapatos lebonyolítási rendszerben még soha egyetlen csapat sem maradt bent 8-10 pontnyi távolságból a vonal alatt. A barcikának a hátralévő 11 meccsen 20-22 pontot kellene gyűjtenie, hogy harcolhasson a kiesés ellen. Ez azért inkább bajnoki tempó, ráadásul 22 forduló alatt nem gyűjtöttek ennyit.
A DVTK az utolsó előtti, egy ponttal a még bentmaradást erő 10. helyen tanyázó Nyíregyháza mögött. A kiesés elkerüléséhez még 12-14 pontot kellene összeszorgoskodniuk, amihez legalább 4 győzelem és néhány döntetlen is szükséges lenne. A DVTK a Magyar Kupában és a múlt hétvégén a bajnokságban is legyőzte a Paksot, ami erőt adhat a további küzdelmekhez.
A kiesés szele jelen állás szerint a 8-12 közti csapatokat érinti. A 26 pontos Újpest (8.), a 25-öt gyűjtő MTK (9.) és a 24-et számláló Nyíregyháza legalább annyira van veszélyben, mint a jelenleg kieső helyen álló DVTK. Ezeket a csapatokat egy pont választja el egymástól, így a helyezkedés folyamatos.
A csapatok egymáshoz való közelsége miatt, az az együttes, amely nem távolodik el 6-7 pontra a 11. helytől, az utolsó három fordulóban óriási nyomás alatt fog játszani. Előfordulhat, hogy az utolsó körökre 3-4 csapat is harcban lesz a bennmaradásért.
Tíz év tendenciája
A 12 csapatos lebonyolítás elmúlt évtizede alapján megállapítható, hogy a bajnokság kétharmadánál kialakult erőviszonyok általában nem fordulnak fel teljesen, a részletek viszont gyakran változhatnak. A későbbi bajnok szinte minden alkalommal az első három hely egyikén állt, a listavezető pozíció azonban nem jelent garanciát az aranyra. A kiesési harcban is hasonló a helyzet: aki az utolsó két hely egyikén áll, valószínűleg ott is marad. A 8-11. helyen tanyázó csapatok között az utolsó fordulókban viszont rendszeres a teljes átrendeződés.
A tabellát és a 23. forduló mérkőzéseit IDE kattintva tekintheti meg.