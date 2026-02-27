Ami a meccset illeti, végig fölényben volt a Fradi, amely már a szünetben két góllal vezetett Gavriel Kanichowsky és Kristoffer Zahcariassen találataival. Az FTC ebben az idényben ötödször csapott össze a Ludogoreccel, és harmadszor győzte le a bolgár riválist.

Az Fradi elnöke, Kubatov Gábor nagyon büszke volt a csapatára

Fotó: fradi.hu

Történelmet írt a Fradi, Kubatov Gábor öröme leírhatatlan volt

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a mérkőzést követően több posztot is megosztott a Facebook-oldalán. A Fradi első embere nagyon boldog volt a történelmi siker után.

Megvaaaaan! 51 év után ismét tavaszi kupa párharcot nyer a FERENCVÁROS!"

Háttér rendben van? Fantasztikus érzés. 51 év után nyertünk tavasszal. Ízlelgetni azt a mondatot, hogy a Fradi nyolcaddöntős az Európa-ligában, ez valami fantasztikus. Mámoros este, egészségére mindenkinek! Hajrá, Fradi!"

A Ferencváros a legjobb 16 között a portugál FC Portóval vagy a Bragával találkozik majd. A sorsolást pénteken rendezik Nyonban.



