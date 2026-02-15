Leandro de Almeida, a Fradi pályaedzője már a meccs után közvetlen elmondta, hogy egy jogtalan tizenegyes döntötte el a meccset a Zalaegerszeg javára. A korábbi magyar válogatott futballista nem értette, hogyan adhatott Káprály Mihály tizenegyest (finoman fogalmazva is véleményes volt) a Zalaegerszegnek.

A Fradi másodedzője, Leandro kritizálta a játékvezetést

Fotó: Fradi.hu

A Fradi nem akarta, hogy eltiltsa az MLSZ Robbie Keane-t?

A másodedző a találkozót követő sajtótájékoztatón is magára vállalta az „MLSZ haragját", hogy ne a vezetőedzőt, Robbie Keane-t büntesse meg esetleg a szövetség a nyilatkozata miatt.

Hát az ember mond egy-két dolgot itt Magyarországon, egyből letiltják tíz meccsre, úgyhogy ezt már nem lehet elmondani, kussba kell lenni. Akkor is, amikor igazad van."

Hozzátette, amit elterveztek, az a kiállításig nagyon jól működött, a ZTE-nek kapura lövése sem volt, amíg egyenlő létszámban voltak a pályán.

„Készültünk, hogy veszélyesek tudunk lenni a pontrúgásainkból, abban vagyunk erősek. Aztán jött a kiállítás… nem szabad ilyen butaságokba belemenni. De ezt követően sem voltak helyzeteik igazán a hazaiaknak. Fordulás után is inkább nekünk voltak tiszta helyzeteink, kapufák, illetve Osváthnak volt egy nagy lehetősége, amikor rosszul döntött. 1-1 után még úgy éreztük, hogy emberhátrányban is tudnánk gólt rúgni. A kapott gól is inkább abból lett, hogy elkéstünk védekezésben.

Végig úgy éreztem, hogy egy kontrából vagy egy pontrúgásból tudunk még egy gólt szerezni. Aztán jött a tizenegyes, ami a bíró és a VAR szerint büntető volt."

A címvédő és éllovas fővárosi csapat ezzel elvesztette idegenbeli veretlenségét, ráadásul vasárnap vissza is csúszhat a második helyre, mert a vele azonos ponttal álló Győri ETO akkor fogadja a Kisvárdát. A Zalaegerszeg a hetedikről az ötödik helyre lépett előre.