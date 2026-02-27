Live
A Ferencvárosi TC portugál ellenfelet kapott az Európa-liga nyolcaddöntőjének sorsolásán. Lipcsei Péter, a Fradi korábbi játékosa bízik benne, hogy nem ér véget a nemzetközi kupaszereplés és elárulta, mi lehet a zöld-fehérek előnye a Braga ellen.

Lipcsei Péter a pénteki sorsolást követően a Ripostnak nyilatkozott. A Fradival négy bajnoki címet és hat Magyar Kupát begyűjtő legenda szerint lehet nagyot álmodni.

Lipcsei Péter szerint a Fradi az esélyesebb
Lipcsei Péter szerint a Fradi az esélyesebb
Fotó: MTI//Koszticsák Szilárd

Lipcsei szerint a Fradi az esélyesebb

A Ferencvárosi március 12-én fogadja a portugál Bragát, a párharc visszavágóját a szokásoktól eltérően szerdán, március 18-án rendezik, egy különleges kérés miatt.

Kétség kívül az eddigi ellenfelek közül a Braga a legerősebb, de előnyt jelenthet, hogy itthon kezdünk. A Braga a negyedik helyen áll a portugál bajnokságban, úgy érzem, a Fradi egységesebbnek tűnik, de természetesen úgy kell hozzáállni mindkét meccshez, mint ahogy a Ludogorec elleni első félidőben tették. Merjünk nagyot álmodni, remélem, nem ez lesz a kupamentelés végállomása”

 - vélekedett Lipcsei.

A Fradival játékosként három bajnoki címet nyerő Szergej Kuznyecov arról beszélt, hogy hatalmas koncentrációra lesz szükség mindkét mérkőzésen.

Abban az esetben, ha a Ferencváros kiharcolja a továbbjutást, a görög Panathinaikosz vagy a spanyol Real Betis lehet Robbie Keane csapatának ellenfele a negyeddöntőben.

