A bolgár sajtó szerint bírói hibának is köszönheti a Ferencváros a továbbjutását a Ludogorec ellen az Európa-ligában. A budapesti, 2–0-s vereség azt jelentette, hogy a bolgárok 3–2-es összesítéssel búcsúztak a második számú európai kupasorozattól. A Fradi sikeréhez a bolgárok szerint bírói segítség is kellett.

„Összességében a hazai csapat volt a jobb, különösen az első félidőben játszott fölényben, és teljesen felülmúlta ellenfelét, számos helyzetet kihagyott” – írja a soprtal.bg, miközben kiemelik, hogy a Fradi ellen Stanic és Tekpetey is hosszabbításra menthette volna a meccset.

Ferencvárosi TC - Ludogorec, FTC, Fradi, Ferencváros, FradiLudogorec, UEFA Európa-liga, rájátszás, 2. mérkőzés, Budapest, Groupama Aréna, 2026.02.26.
A bolgárok szerint nagyot hibázott a bíró, aki a Fradi segítségére volt
Fotó: Polyák Attila

Csalt a bíró a Fradi elleni meccsen?

A bolgárok szerint a csapatuk veresége elsősorban gyenge védekezésének volt köszönhető, amely Európában ismét csődöt mondott, de szerepet játszott egy súlyos játékvezetői hiba is a második magyar gólnál, mert az ellenfél szerint egyértelmű kezezéssel indult az akció, amikor az egyik hazai játékos kézzel állította meg Vidal veszélyes beadását. A VAR nem jelzett a bírónak, így a gólt a szabálytalanság ellenére megadták.

A bolgár újságírók szerint a Ferencváros a szezonban már másodszor kapott komoly játékvezetői ajándékot a Ludogorec ellen, hiszen ősszel szintén a Groupamában egy kulcsfontosságú pillanatban elmaradt egy egyértelmű büntető egy Csocsev ellen elkövetett szabálytalanság után.

Kiemelik azt is, hogy a „Sasok” a mérkőzés végén hosszabbításra menthették volna a párharcot, amikor Makreckis szabálytalansága után tizenegyest kaphattak volna, de a VAR-vizsgálat végül lesállást állapított meg.

A Ferencváros ismét felülmúlta a bolgár bajnokot. Ősszel a Fradi a Bajnokok Ligájából ejtette ki ellenfelét, később az Európa-liga főtábláján is legyőzte, most pedig a rájátszásban is jobbnak bizonyult Robbie Keane csapata.

