A mérkőzésen végig fölényben volt a Fradi, amely már a szünetben két góllal vezetett Gavriel Kanichowsky és Kristoffer Zahcariassen találataival. Az FTC ebben az idényben ötödször csapott össze a Ludogoreccel és harmadszor győzte le a bolgár riválist.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője ezúttal nem a pályán volt: a lelátóról figyelte a Fradit

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Megvan a Fradi elleni siker receptje? Mit látott Borbély Balázs?

A Fradi történelmi sikerér a ferencvárosi kötödésű, ám jelenleg

az NB I-ben éllovas ETO FC Győr vezetődzője, Borbély Balázs is a helyszínen tekintette meg. Mint ismert, a Győr az FTC legnagyobb kihívója idén a Fizz Ligában: Robbie Keane csapata hárompontos hátrányban a Rába-parti csapattal szemben 23 fordulót követően.

Borbély Balázst az M4 Sport kamerája szúrta ki a meccsen. Annyi biztos, hogy a Fradi sikere okozta öröm mellett érdekes tapasztalatokkal is gazdagodott az ETO trénere.

Az ETO FC vezetőedzője a helyszínen tekinti meg a Ferencváros Európa-liga-meccsét

- írta a videó mellé az M4 Sport.

A Ferencváros a legjobb 16 között a portugál FC Portóval vagy a Bragával találkozik majd. A sorsolást pénteken rendezik Nyonban.