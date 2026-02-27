Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Választás 2026

Megint félrevezetik a választókat: pofátlanul manipulálnak a baloldali közvélemény-kutatók

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint az már bizonyára minden magyar futballszerető ember tudja, a Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Ludogorecet a labdarúgó Európa-liga rájátszásának első körös visszavágóján, csütörtökön, ezzel 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntőbe. A meccset a Fradi jelenlegi legnagyobb NB I-es kihívójának, az ETO FC Győrnek az edzője, Borbély Balázs is helyszínen tekintette meg.

A mérkőzésen végig fölényben volt a Fradi, amely már a szünetben két góllal vezetett Gavriel Kanichowsky és Kristoffer Zahcariassen találataival. Az FTC ebben az idényben ötödször csapott össze a Ludogoreccel és harmadszor győzte le a bolgár riválist.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője ezúttal nem a pályán volt: a lelátóról figyelte a Fradit
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője ezúttal nem a pályán volt: a lelátóról figyelte a Fradit
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Megvan a Fradi elleni siker receptje? Mit látott Borbély Balázs?

A Fradi történelmi sikerér a ferencvárosi kötödésű, ám jelenleg 

az NB I-ben éllovas ETO FC Győr vezetődzője, Borbély Balázs is a helyszínen tekintette meg. Mint ismert, a Győr az FTC legnagyobb kihívója idén a Fizz Ligában: Robbie Keane csapata hárompontos hátrányban a Rába-parti csapattal szemben 23 fordulót követően.

Borbély Balázst az M4 Sport kamerája szúrta ki a meccsen. Annyi biztos, hogy a Fradi sikere okozta öröm mellett érdekes tapasztalatokkal is gazdagodott az ETO trénere.

Az ETO FC vezetőedzője a helyszínen tekinti meg a Ferencváros Európa-liga-meccsét

 - írta a videó mellé az M4 Sport.

A Ferencváros a legjobb 16 között a portugál FC Portóval vagy a Bragával találkozik majd. A sorsolást pénteken rendezik Nyonban.

A Fradi hősei a szurkolóknak üzentek a szenzációs El-siker után
„Megvaaaaan!" – látni kell Kubatov Gábor reakcióját a Fradi történelmi sikerére – videó
A bolgárok megint bíróznak, szerintük nem először kapott segítséget a Fradi

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!