Újabb ferencvárosi lövés
2026.02.19. 22:10
A Fradié az első helyzet a második félidőben
2026.02.19. 22:08
Cseréltek a hazaiak
2026.02.19. 22:06
Elkezdődött a második félidő
2026.02.19. 22:05
Hamarosan kezdődik a második félidő
2026.02.19. 22:05
Több lehetősége volt a magyar bajnoknak
2026.02.19. 21:56
Vége az első félidőnek
2026.02.19. 21:49
Kettő perc lesz a ráadás
2026.02.19. 21:47
Huh, mi maradt ki?
2026.02.19. 21:44
Gyűrik egymást a csapatok
2026.02.19. 21:41
Abu Fani besárgult
2026.02.19. 21:39
Abu Fanit kell ápolni
2026.02.19. 21:38
A ferencvárosi szurkolok hangjától hangos a razgradi stadion
2026.02.19. 21:35
Újabb Fradi lehetőség
2026.02.19. 21:33
Máris egyenlít a Fradi
2026.02.19. 21:30
Vezet a Ludogorec
2026.02.19. 21:27
Fradi-szabadrúgás
2026.02.19. 21:21
Jól védekezik a Fradi
2026.02.19. 21:17
Makreckis szólója
2026.02.19. 21:12
Aktívabb a Ferencváros
2026.02.19. 21:10
Máris itt az első sárga lap
2026.02.19. 21:07
Bátran kezdett a Fradi
2026.02.19. 21:06
51 éves negatív rekordot szakíthat meg a Fradi
2026.02.19. 21:04
Elkezdődött a mérkőzés
2026.02.19. 21:01
A Fradi után a Fenerbahcét is kiütötte a Nottingham Forest
2026.02.19. 21:00
A játékosok már a pályán
2026.02.19. 20:57
Kedvezőtlen időjárás fogadta a Fradit
2026.02.19. 20:50
A kezdőcsapatok
2026.02.19. 20:39
Robbie Keane már számíthat az új játékosokra
2026.02.19. 20:38
A Fradi főpróbája rosszul sikerült
2026.02.19. 20:35
Rendesen fogyasztja az edzőket a bolgár bajnok
2026.02.19. 20:31
Régi ismerősével találkozik a Fradi
2026.02.19. 20:23
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Csütörtök este megkezdi szereplését az Európa-liga rájátszásában a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata. A Fradi régi ismerőse, a Ludogorec otthonában lép pályára, és egy jó bulgáriai eredménnyel óriási lépést tehet a nyolcaddöntőbe jutás felé. Kövesse velünk a Fradi mérkőzését percről-percre!

Kövesse velünk percről-percre élő közvetítésünket a Ferencváros Európa-liga találkozójáról!

22:10
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Újabb ferencvárosi lövés

Gavriel Kanikovszki lőtt ballal mintegy 20 méterről, de ismét a keresztléc fölé szállt a labda. 

22:08
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Fradié az első helyzet a második félidőben

Abu Fani húzott befelé, majd a tizenhatoson kívül kapura lőtt, de a labda jócskán fölé szállt.

22:06
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Cseréltek a hazaiak

A szünetben cseréltek a hazaiak, Verdon helyére Nahmiasz állt be.

22:05
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődött a második félidő

A hazai csapat kezdte a második játékrészt.

22:05
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Hamarosan kezdődik a második félidő

A csapatok érkeznek a folytatásra. 

21:56
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Több lehetősége volt a magyar bajnoknak

Ami a statisztikát illeti, a labdabirtoklási mutató (51-49 százalék) teljesen kiegyenlített volt az első 45 percben, ahol a magyar bajnok nyolcszor próbálkozott lövéssel, ebből három talált kaput. A túloldalon ez az arány 5/2.

21:49
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vége az első félidőnek

Gyors gólváltás után a Ferencváros a félidő második felében már fölényben futballozott, sőt kis szerencsével a hajrában akár fordíthatott is volna. Innen folytatjuk.

21:47
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kettő perc lesz a ráadás

A negyedik játékvezető felmutatta, mennyi van még hátra az első félidőből.

21:44
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Huh, mi maradt ki?

Kovacevic lépett ki egy az egyben, de kissé kisodródott és a kapusba lőtte a labdát, azonban nem szabadult fel a Ludoorec kapuja, Yusuf lőhetett nyolc méterről, azonban nem találta el a kaput.

21:41
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gyűrik egymást a csapatok

Az utóbbi percekben kicsit leült a játék, jobbára mezőnyharc folyik a pályán.

21:39
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Abu Fani besárgult

A Ferencváros játékosa a negyedik játékvezetőnél reklamált, ami miatt sárga lapot kapott.

21:38
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Abu Fanit kell ápolni

A 36. percben járunk, és a Ferencváros játékosának ápolása miatt áll a játék, ugyanis megtaposták a lábfejét.

21:35
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A ferencvárosi szurkolok hangjától hangos a razgradi stadion

Nagyjából 150-200 Fradi-szurkoló kísérte el Bulgáriába a magyar bajnokot, és az első perctől kezdve buzdítják csapatukat.

 

21:33
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Újabb Fradi lehetőség

Abu Fani 18 méterről ellőtt labdája megpattant, így Bonmann kapusnak nem okozott gondot.

21:30
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Máris egyenlít a Fradi

Csupán négy percig örülhettek a hazaiak. A 27. percben ugyanis kiegyenlített a Fradi. Abu Fani passza után Yusuf tört be az ötösön belülre, majd kissé kisodródva a kapus lábai között a kapuba lőtte a labdát.

21:27
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vezet a Ludogorec

Mindössze a második kaput eltalált lövéséből megszerezte a vezetést a hazai csapat. A ferencvárosi védők nem tudtak felszabadítani, Naressi a tizenhatos bal oldalára húzódó Duah elé passzolt, aki 13 méterről a kilőtte a rövid felső sarkot.

21:21
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Fradi-szabadrúgás

Abu Fani ívelt be mintegy 30 méterről, a Ludogorec kapusa szögletre ütötte, de a játékvezető végül les miatt kifelé ítélt szabadrúgást.

21:17
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Jól védekezik a Fradi

Az első negyedóra végén minimális előnyben a hazaiak (56-44 százalék a labdabirtoklási arány), de helyzetet még nem tudtak kialakítani, sőt jobbára a saját térfelükön passzolgatnak.

21:12
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Makreckis szólója

A Fradi lett védője egy szép csel után végig roboghatott a jobb szélen, a beadását azonban Bonmann kapus kiöklözte.

21:10
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Aktívabb a Ferencváros

Yusuf tört be a tizenhatoson belülre, de a lövését blokkolták a védők.

21:07
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Máris itt az első sárga lap

Nogeira szabálytalankodott Cissével szemben, aamiért megkapta a mérkőzés első sárga lapját.

21:06
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Bátran kezdett a Fradi

Egyelőre egyik oldalon sem alakult ki helyzet, de szemmel láthatóan nagy önbizalommal lépett pályára a magyar bajnok.

21:04
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

51 éves negatív rekordot szakíthat meg a Fradi

A Ferencváros legutóbb 1975-ben tudott párharcot nyerni egy nemzetközi kupasorozat egyenes kieséses szakaszában. Több mint 50 éve a KEK-negyeddöntőben a svéd Malmőt, az elődöntőben pedig a jugoszláv Crvena zvezdát győzte le a Dalnoki Jenő irányította együttes, ám a döntőben kikapott a Dinamo Kijevtől.

21:01
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődött a mérkőzés

A Fradi indította útjára a labdát.

21:00
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Fradi után a Fenerbahcét is kiütötte a Nottingham Forest

A Premier League-ben szereplő Nottingham Forest 3-0-ra nyert a Fenerbahce otthonában az Európa-liga rájátszásának első fordulójában. Az isztambuli mérkőzésen mutatkozott be az angol csapat idénybeli negyedik vezetőedzője, a vasárnap kinevezetett portugál Vítor Pereira. Új együttesének fölényét mutatja a 22-6-os kapura lövési arány is. A ligaszakaszban mindkét gárda fogadta a Ferencvárost, amely Angliában kikapott, Törökországban döntetlent ért el.

20:57
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A játékosok már a pályán

A játékosok érkeznek a pályára, hamarosan kezdődik a mérkőzés.

20:50
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kedvezőtlen időjárás fogadta a Fradit

A Ferencváros vezetőedzője Robbie Keane a megérkezést követően megvizsgálta a razgradi pálya állapotát, amelyre harminc centiméter hó hullott. Az ír szakember szerint az időjárás nem lesz hatással a céljaikra, miszerint szeretnének továbbjutni a párharcból.

„A hideg miatt kemény a pálya, de remélhetőleg valamelyest javul majd a helyzet” – kezdte Robbie Keane a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy az ellenfél is ugyanolyan körülmények között lép pályára, vagyis e tekintetben az esélyek hasonlók lesznek.

Budapest, 2026. január 22. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában játszott Ferencváros TC - Panathinaikosz mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. január 22-én. MTI/Purger Tamás
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője nem foglalkozik a nehezítő körülményekkel
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

 

20:39
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A kezdőcsapatok

Ludogorec: Bonmann – Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov – Duarte, Pedro Naressi – Oliveira, Sztanics, Vidal – Duah
Ferencváros: Gróf - Gomez, Cissé, Raemaekers - Makreckis, Kanichowsky, Abu Fani, Ötvös, Cadu - Kovacevic, Yusuf

20:38
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Robbie Keane már számíthat az új játékosokra

Az El-rájátszásban már bevethetőek a téli átigazolási időszakban - részben Varga Barnabás és Tóth Alex távozása miatt - igazolt futballisták, így például a horvát csatár, Franko Kovacevic, aki a Győr és az Újpest ellen is gólt szerzett.

20:35
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Fradi főpróbája rosszul sikerült

Robbie Keane csapata Razgradban megszakíthat egy rossz sorozatot, ugyanis 2026-ban még nem nyert a nemzetközi kupaporondon: januárban előbb 1-1-es döntetlent játszott az El-főtáblán a Panathinaikosszal, majd Nottinghamben futott bele egy 4-0-s vereségbe. A Fradi számára a főpróba sem sikerült túl jól, mivel az NB I legutóbbi fordulójában 3-1-re kikapott Zalaegerszegen, igaz, a szakmai stáb tagjai élesen kritizálták a játékvezetők teljesítményét.

20:31
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Rendesen fogyasztja az edzőket a bolgár bajnok

Hazája bajnokságában hétpontos lemaradással második Ludogorec eredményei a legutóbbi találkozó óta jelentősen javultak. November első harmada óta csupán egy Európa-liga-mérkőzését veszített el a csapat, a többin veretlen maradt. Ennek egyik fő oka az új edző, Per-Mathias Högmo. Érdekesség, hogy a norvég szakember - aki két héttel a budapesti vereség után vette át a csapatot - ebben az idényben már a harmadik edző, aki irányítja a bolgár együttest, ugyanis a nyáron még a portugál Ruí Mota, ősszel Todor Zsivondov ült a kispadon. 

20:23
2026. február 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Régi ismerősével találkozik a Fradi

A magyar bajnok Ferencváros ebben a szezonban már negyedszer, 2019 óta pedig nyolcadik alkalommal találkozik a Ludogoreccel. A Fradi számára nem túl kellemetlen ellenfél a bolgár csapat, hiszen augusztusban a BL-selejtezőben a gól nélküli idegenbeli döntetlen után Budapesten 3-0-ra nyert, az Eruópa-liga alapszakaszában pedig 3-1-re. Az eddigi hét találkozóból csupán egyszer tudott nyeni a bolgár bajnok, igaz az FTC is csak egy alkalommal diadalmaskodott Razgradban.

