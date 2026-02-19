Kövesse velünk percről-percre élő közvetítésünket a Ferencváros Európa-liga találkozójáról!
Kapcsolódó cikkek:
Újabb ferencvárosi lövés
Gavriel Kanikovszki lőtt ballal mintegy 20 méterről, de ismét a keresztléc fölé szállt a labda.
A Fradié az első helyzet a második félidőben
Abu Fani húzott befelé, majd a tizenhatoson kívül kapura lőtt, de a labda jócskán fölé szállt.
Cseréltek a hazaiak
A szünetben cseréltek a hazaiak, Verdon helyére Nahmiasz állt be.
Elkezdődött a második félidő
A hazai csapat kezdte a második játékrészt.
Hamarosan kezdődik a második félidő
A csapatok érkeznek a folytatásra.
Több lehetősége volt a magyar bajnoknak
Ami a statisztikát illeti, a labdabirtoklási mutató (51-49 százalék) teljesen kiegyenlített volt az első 45 percben, ahol a magyar bajnok nyolcszor próbálkozott lövéssel, ebből három talált kaput. A túloldalon ez az arány 5/2.
Vége az első félidőnek
Gyors gólváltás után a Ferencváros a félidő második felében már fölényben futballozott, sőt kis szerencsével a hajrában akár fordíthatott is volna. Innen folytatjuk.
Kettő perc lesz a ráadás
A negyedik játékvezető felmutatta, mennyi van még hátra az első félidőből.
Huh, mi maradt ki?
Kovacevic lépett ki egy az egyben, de kissé kisodródott és a kapusba lőtte a labdát, azonban nem szabadult fel a Ludoorec kapuja, Yusuf lőhetett nyolc méterről, azonban nem találta el a kaput.
Gyűrik egymást a csapatok
Az utóbbi percekben kicsit leült a játék, jobbára mezőnyharc folyik a pályán.
Abu Fani besárgult
A Ferencváros játékosa a negyedik játékvezetőnél reklamált, ami miatt sárga lapot kapott.
Abu Fanit kell ápolni
A 36. percben járunk, és a Ferencváros játékosának ápolása miatt áll a játék, ugyanis megtaposták a lábfejét.
A ferencvárosi szurkolok hangjától hangos a razgradi stadion
Nagyjából 150-200 Fradi-szurkoló kísérte el Bulgáriába a magyar bajnokot, és az első perctől kezdve buzdítják csapatukat.
Újabb Fradi lehetőség
Abu Fani 18 méterről ellőtt labdája megpattant, így Bonmann kapusnak nem okozott gondot.
Máris egyenlít a Fradi
Csupán négy percig örülhettek a hazaiak. A 27. percben ugyanis kiegyenlített a Fradi. Abu Fani passza után Yusuf tört be az ötösön belülre, majd kissé kisodródva a kapus lábai között a kapuba lőtte a labdát.
Vezet a Ludogorec
Mindössze a második kaput eltalált lövéséből megszerezte a vezetést a hazai csapat. A ferencvárosi védők nem tudtak felszabadítani, Naressi a tizenhatos bal oldalára húzódó Duah elé passzolt, aki 13 méterről a kilőtte a rövid felső sarkot.
Fradi-szabadrúgás
Abu Fani ívelt be mintegy 30 méterről, a Ludogorec kapusa szögletre ütötte, de a játékvezető végül les miatt kifelé ítélt szabadrúgást.
Jól védekezik a Fradi
Az első negyedóra végén minimális előnyben a hazaiak (56-44 százalék a labdabirtoklási arány), de helyzetet még nem tudtak kialakítani, sőt jobbára a saját térfelükön passzolgatnak.
Makreckis szólója
A Fradi lett védője egy szép csel után végig roboghatott a jobb szélen, a beadását azonban Bonmann kapus kiöklözte.
Aktívabb a Ferencváros
Yusuf tört be a tizenhatoson belülre, de a lövését blokkolták a védők.
Máris itt az első sárga lap
Nogeira szabálytalankodott Cissével szemben, aamiért megkapta a mérkőzés első sárga lapját.
Bátran kezdett a Fradi
Egyelőre egyik oldalon sem alakult ki helyzet, de szemmel láthatóan nagy önbizalommal lépett pályára a magyar bajnok.
51 éves negatív rekordot szakíthat meg a Fradi
A Ferencváros legutóbb 1975-ben tudott párharcot nyerni egy nemzetközi kupasorozat egyenes kieséses szakaszában. Több mint 50 éve a KEK-negyeddöntőben a svéd Malmőt, az elődöntőben pedig a jugoszláv Crvena zvezdát győzte le a Dalnoki Jenő irányította együttes, ám a döntőben kikapott a Dinamo Kijevtől.
Elkezdődött a mérkőzés
A Fradi indította útjára a labdát.
A Fradi után a Fenerbahcét is kiütötte a Nottingham Forest
A Premier League-ben szereplő Nottingham Forest 3-0-ra nyert a Fenerbahce otthonában az Európa-liga rájátszásának első fordulójában. Az isztambuli mérkőzésen mutatkozott be az angol csapat idénybeli negyedik vezetőedzője, a vasárnap kinevezetett portugál Vítor Pereira. Új együttesének fölényét mutatja a 22-6-os kapura lövési arány is. A ligaszakaszban mindkét gárda fogadta a Ferencvárost, amely Angliában kikapott, Törökországban döntetlent ért el.
A játékosok már a pályán
A játékosok érkeznek a pályára, hamarosan kezdődik a mérkőzés.
Kedvezőtlen időjárás fogadta a Fradit
A Ferencváros vezetőedzője Robbie Keane a megérkezést követően megvizsgálta a razgradi pálya állapotát, amelyre harminc centiméter hó hullott. Az ír szakember szerint az időjárás nem lesz hatással a céljaikra, miszerint szeretnének továbbjutni a párharcból.
„A hideg miatt kemény a pálya, de remélhetőleg valamelyest javul majd a helyzet” – kezdte Robbie Keane a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy az ellenfél is ugyanolyan körülmények között lép pályára, vagyis e tekintetben az esélyek hasonlók lesznek.
A kezdőcsapatok
Ludogorec: Bonmann – Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov – Duarte, Pedro Naressi – Oliveira, Sztanics, Vidal – Duah
Ferencváros: Gróf - Gomez, Cissé, Raemaekers - Makreckis, Kanichowsky, Abu Fani, Ötvös, Cadu - Kovacevic, Yusuf
Robbie Keane már számíthat az új játékosokra
Az El-rájátszásban már bevethetőek a téli átigazolási időszakban - részben Varga Barnabás és Tóth Alex távozása miatt - igazolt futballisták, így például a horvát csatár, Franko Kovacevic, aki a Győr és az Újpest ellen is gólt szerzett.
A Fradi főpróbája rosszul sikerült
Robbie Keane csapata Razgradban megszakíthat egy rossz sorozatot, ugyanis 2026-ban még nem nyert a nemzetközi kupaporondon: januárban előbb 1-1-es döntetlent játszott az El-főtáblán a Panathinaikosszal, majd Nottinghamben futott bele egy 4-0-s vereségbe. A Fradi számára a főpróba sem sikerült túl jól, mivel az NB I legutóbbi fordulójában 3-1-re kikapott Zalaegerszegen, igaz, a szakmai stáb tagjai élesen kritizálták a játékvezetők teljesítményét.
Rendesen fogyasztja az edzőket a bolgár bajnok
Hazája bajnokságában hétpontos lemaradással második Ludogorec eredményei a legutóbbi találkozó óta jelentősen javultak. November első harmada óta csupán egy Európa-liga-mérkőzését veszített el a csapat, a többin veretlen maradt. Ennek egyik fő oka az új edző, Per-Mathias Högmo. Érdekesség, hogy a norvég szakember - aki két héttel a budapesti vereség után vette át a csapatot - ebben az idényben már a harmadik edző, aki irányítja a bolgár együttest, ugyanis a nyáron még a portugál Ruí Mota, ősszel Todor Zsivondov ült a kispadon.
Régi ismerősével találkozik a Fradi
A magyar bajnok Ferencváros ebben a szezonban már negyedszer, 2019 óta pedig nyolcadik alkalommal találkozik a Ludogoreccel. A Fradi számára nem túl kellemetlen ellenfél a bolgár csapat, hiszen augusztusban a BL-selejtezőben a gól nélküli idegenbeli döntetlen után Budapesten 3-0-ra nyert, az Eruópa-liga alapszakaszában pedig 3-1-re. Az eddigi hét találkozóból csupán egyszer tudott nyeni a bolgár bajnok, igaz az FTC is csak egy alkalommal diadalmaskodott Razgradban.