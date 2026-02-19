Hazája bajnokságában hétpontos lemaradással második Ludogorec eredményei a legutóbbi találkozó óta jelentősen javultak. November első harmada óta csupán egy Európa-liga-mérkőzését veszített el a csapat, a többin veretlen maradt. Ennek egyik fő oka az új edző, Per-Mathias Högmo. Érdekesség, hogy a norvég szakember - aki két héttel a budapesti vereség után vette át a csapatot - ebben az idényben már a harmadik edző, aki irányítja a bolgár együttest, ugyanis a nyáron még a portugál Ruí Mota, ősszel Todor Zsivondov ült a kispadon.