Nagy meglepetést vélhetően egyik csapat sem tud már okozni a másiknak, lévén a magyar bajnok Ferencváros immáron negyedszer csap össze ebben a szezonban a bolgár Ludogoreccel, 2019 óta pedig ez lesz a nyolcadik egymás elleni meccsük. A Fradi számára jó előjel lehet, hogy egyszer sem kapott ki ezeken a meccseken a razgradi csapattól, ugyanis augusztusban az idegenbeli gól nélküli döntetlen után a BL-selejtező budapesti visszavágóján 3-0-ra, az Európa-liga alapszakaszában pedig 3-1-re nyert.

A Fradi legutóbb nagyon simán verte a Ludogorec csapatát

Két csatárral rohamoz a Fradi Bulgáriában

A Fradi csütörtökön este nagy lépést tehet afelé, hogy tovább írja a nemzetközi kupacsodájának történetét. Azonban hiába az FTC a párharc esélyese, biztosra nem mehet, mivel eddig csupán egyszer tudott nyerni Razgradban, 2026-ban viszont még egy mérkőzést sem nyert Robbie Keane csapata a nemzetközi porondon, ráadásul az időjárási körülmények sem éppen ideálisak Bulgáriában.

Robbie Keane számára jó hír, hogy az El-kiesés szakaszától már bevethetőek az új igazolások, így a Varga Barnabás pótlására érkezett holland Elton Acolatse és horvát Franko Kovacevic nagyobb variációs lehetőséget biztosítanak elől az ír szakembernek. Nem sokkal a kezdés előtt Keane kijelölte kezdőcsapatát, amelyből kiderült, hogy két csatárral küldi pályára csapatát.

A kezdőcsapatok:

Ferencváros: Gróf – Gomez, Cissé, Raemaekers – Makreckis, Kanichowsky, Abu Fani, Ötvös, Cadu –Kovacevic, Yusuf

Ludogorec: Bonmann – Son, Almeida, Verdon, Nedyalkov – Oliveira, Duarte, Naressi, Vidal – Duah, Stanic