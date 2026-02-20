Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a Ferencváros 2-1-re kikapott a Ludogorec otthonában a labdarúgó Európa-liga rájátszásának első mérkőzésén. A bulgáriai találkozón a Fradi a 24. percben került hátrányba, de aztán Bamidele Yusuf révén összejött az egyenlítés, hogy a 67. percben Son egy nagyszerű találattal előnyhöz juttassa a hazaiakat. A sportal.bg tudósítása természetesen a meccsről is beszámolt, ám mint azt a Magyar Nemzet kiszúrta, külön cikket szenteltek Cebrail Makreckisnek is, aki a lefújást követően összetűzésbe került a szurkolókkal.

Cebrail Makreckis, a Fradi védője sárga lappal zárta a találkozót

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi légiósa sárga lappal zárta a találkozót, de Bulgáriában eltiltást emlegetnek

Cebrail Makreckis akkor kelthette fel a szurkolók figyelmét, amikor a 83. percben a Ludogorec egyik szögleténél földre vitte a hazaiak egyik játékosát, s ezért sárga lapot kapott a játékvezetőtől. A fentebb említett oldal erről is beszámolt, ám külön cikket szenteltek annak az incidensek, ami a lefújást követően történt.

Mint írják, a védő elvesztette az önuralmát, és illetlen gesztust tett a bolgár bajnok szurkolóinak, amikor sétált le a pályáról.

A cikkhez videót is csatoltak, majd megjegyezték, ha az incidenst valóban lejegyezte a játékvezető, akkor nagyon valószínű, hogy Makreckis nem léphet pályára a visszavágón.

„Egyébként a védő a pályán az egyik legjobb futballista volt, és jobb oldali áttöréseivel rengeteg gondot okozott a bolgár bajnoknak. Ez a butaság azonban büntetést vonhat maga után, ami miatt nem vehet részt a visszavágón” – tették hozzá.

Visszavágó a Groupama Arénában

Robbie Keane együttese tehát 2 –1-es hátrányból várhatja a folytatást, de előtte még jön az örökrangadó, a labdarúgó NB I-ben kilencedik MTK otthonában. Bizakodásra adhat okot a zöld-fehérek számára, hogy hazai környezetben utoljára 2019-ben győzte le őket a Ludogorec.