A 66 éves norvég szakember a Groupama Arénában tartott szerda esti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a múlt csütörtöki 2-1-es hazai sikerük alkalmával a meccs jelentős részében sok mindent jól csináltak a játékosai a Fradi ellen. Hozzátette ugyanakkor, hogy volt egy olyan periódus a találkozón, amellyel nem volt elégedett. „Ezúttal a támadójátékunkban rejlő potenciált ki kell használnunk, gólokra van szükségünk a továbbjutáshoz, de közben nagyon jól kell védekeznünk és fontos, hogy sokat legyen nálunk a labda” – mondta Högmo. A razgradi együttes vezetőedzője hangsúlyozta, hogy az Európa-ligának ebben a szakaszában már minden egyes mérkőzésen „kifejezetten stabilan” kell teljesíteni, egyben kiemelte, hogy ebben az idényben már ötödször csap össze egymással a két csapat, így „nagy titkok nincsenek”.

A Fradi ellenfelének edzője szerint már nincsenek nagy titkok

Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

A Fradi ellenfele gólokat akar szerezni Budapesten

„Szeretném azt látni, hogy az eddigiekhez hasonlóan tovább fejlődik az identitásunk, annak pedig nagyon örülök, hogy úgy utaztunk ide, hogy még van esélyünk a továbbjutásra. A futballistáim éhesek a sikerre, ezt pedig nagyon jó látni, ugyanakkor nagyon kemény mérkőzésre számítok egy erős ellenféllel szemben, amely tele van kiemelkedően jó játékosokkal” – mondta. A norvég tréner arra számít, hogy a Ferencváros az első pillanattól kezdve nyomás alá helyezi a Ludogorecet, de – mint mondta – erre fel vannak készülve. Úgy fogalmazott, meglepné, ha a hazai együttes nem ebben a felfogásban futballozna csütörtök este.

A Ludogorec német légiósa, a kapus Hendrik Bonmann emlékeztetett rá, hogy nem először járnak a Groupama Arénában, ahol mindig kiemelkedően jó a hangulat, és tisztában vannak azzal, hogy mennyire nehéz meccs vár rájuk. „Ha jól védekezünk, akkor továbbjuthatunk. A kapu megvédése elsősorban az én felelősségem, ennek megfelelően a legjobb teljesítményemet fogom nyújtani. Ez egy fantasztikus stadion, nagyszerű szurkolókkal, ezt az atmoszférát pedig mindannyian szeretjük. Engem kifejezetten motivál, ha ilyen környezetben léphetek pályára” – nyilatkozta.