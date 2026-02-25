Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fico bekeményít a Barátság kőolajvezeték miatt – Jajj Zelenszkijnek

Olvasta?

Orbán Viktor: A választás tétje Magyarország biztonsága

Link másolása
Vágólapra másolva!
Per-Mathias Högmo, a PFC Ludogorec labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint gólokat kell szereznie együttesének ahhoz, hogy csütörtök este kiharcolja a továbbjutást a Groupama Arénában. A Fradi 2-1-es hátrányból vág bele az Európa-liga rájátszásának első körös visszavágójába.

A 66 éves norvég szakember a Groupama Arénában tartott szerda esti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a múlt csütörtöki 2-1-es hazai sikerük alkalmával a meccs jelentős részében sok mindent jól csináltak a játékosai a Fradi ellen. Hozzátette ugyanakkor, hogy volt egy olyan periódus a találkozón, amellyel nem volt elégedett. Ezúttal a támadójátékunkban rejlő potenciált ki kell használnunk, gólokra van szükségünk a továbbjutáshoz, de közben nagyon jól kell védekeznünk és fontos, hogy sokat legyen nálunk a labda mondta Högmo. A razgradi együttes vezetőedzője hangsúlyozta, hogy az Európa-ligának ebben a szakaszában már minden egyes mérkőzésen kifejezetten stabilan kell teljesíteni, egyben kiemelte, hogy ebben az idényben már ötödször csap össze egymással a két csapat, így nagy titkok nincsenek

A Fradi ellenfelének edzője szerint már nincsenek nagy titkok
A Fradi ellenfelének edzője szerint már nincsenek nagy titkok
Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

A Fradi ellenfele gólokat akar szerezni Budapesten

Szeretném azt látni, hogy az eddigiekhez hasonlóan tovább fejlődik az identitásunk, annak pedig nagyon örülök, hogy úgy utaztunk ide, hogy még van esélyünk a továbbjutásra. A futballistáim éhesek a sikerre, ezt pedig nagyon jó látni, ugyanakkor nagyon kemény mérkőzésre számítok egy erős ellenféllel szemben, amely tele van kiemelkedően jó játékosokkal mondta. A norvég tréner arra számít, hogy a Ferencváros az első pillanattól kezdve nyomás alá helyezi a Ludogorecet, de mint mondta erre fel vannak készülve. Úgy fogalmazott, meglepné, ha a hazai együttes nem ebben a felfogásban futballozna csütörtök este. 

A Ludogorec német légiósa, a kapus Hendrik Bonmann emlékeztetett rá, hogy nem először járnak a Groupama Arénában, ahol mindig kiemelkedően jó a hangulat, és tisztában vannak azzal, hogy mennyire nehéz meccs vár rájuk. Ha jól védekezünk, akkor továbbjuthatunk. A kapu megvédése elsősorban az én felelősségem, ennek megfelelően a legjobb teljesítményemet fogom nyújtani. Ez egy fantasztikus stadion, nagyszerű szurkolókkal, ezt az atmoszférát pedig mindannyian szeretjük. Engem kifejezetten motivál, ha ilyen környezetben léphetek pályára nyilatkozta. 

A Ferencváros-PFC Ludogorec mérkőzés csütörtökön 18.45-kor az angol Chris Kavanagh sípjelére kezdődik a Groupama Arénában, az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió pedig élőben közvetíti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!